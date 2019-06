DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

DISMINUYEN INDICES DE VIOLENCIA EN TAMAULIPAS, RECONOCE SECRETARIO ALFONSO DURAZO.

PRIISTAS BUSCAN CULPABLES POR LA CONSECUTIVA DEBACLE

ABDALA SE DEFIENDE ANTE ATAQUES DE GONZALEZ BARBA.

Los priistas andan buscando culpables de la nueva derrota del partido, cuando el enemigo desde hace tiempo lo tuvieron en casa y es que EGIDIO TORRE CANTU, aún sigue mandando galleta de lo que queda del tricolor, quizá la consigna del exgobernador no fue encontrar el asesino de su hermano sino asesinar al PRI.

En esta nueva debacle del PRI, con los números que lograron sacar en el estado de plano que no hay ni cómo ayudarlos, sin embargo habría que recordar que lo que mantiene firme al país son las instituciones y lo que construyo este partido y que por muchos años ha mantenido un país estable aunque no como se quisiera y que han sido los hombres los que han fallado no las siglas de un partido que abandera a humanos.

Muchos reclamos, de hecho la carta abierta que exhibe ROBERTO GONZALEZ BARBA y que dirige a YALHEEL ABDALA, tiene mucho sentido pero también tiene mucho rencor sobre todo cuando muchos de los que exigen, critican y acusan se beneficiaron por mucho tiempo del partido y sus circunstancias.

En Matamoros también corren diversos rumores sobre ciertos personajes que no trabajaron o que al margen se mantuvieron de las campañas, pero el resultado permite que los enojos surjan al calor de haber perdido, lo que deben hacer en el PRI es verificar quien realmente va a seguir abanderando estas siglas y dejar gente fiel, con ética, con valores a la camiseta tricolor porque si alguien sabe gobernar digan lo que digan es el PRI, no en balde tuvo más de 80 años en el poder.

Mientras que unos priistas reclaman a otros, otros señalan los errores de haber enviado el partido malos candidatos, incluso se habla de vender distritos a cambio de inmunidad, en otro caso la participación de candidatos sin dinero ya que la estructura del PRI la traían a pan y agua.

En Matamoros, el PRI saco poco menos que 10 mil votos en los 3 distritos, cuando en elecciones pasados tan solo en uno se habían logrado 26 mil como fue el caso de la mejor durante la elección de diputados anterior, como ejemplo JUAN CARLOS CORDOVA, quien saco 26 MIL.

Definitivamente que una de las atenuantes del PRI para ganar la elección fue la falta de recurso económico, mientras fueron poder todo en bandeja de oro y ahora tuvieron que meterle de su bolsa y lo cierto es que nadie de los tres traía con que para invertir en un proyecto incierto además.

Otro de los personajes a quien culpan de la debacle del PRI es a CHUCHIN que porque se fue a trabajar con el PAN, sin embargo desde hace tiempo este fenómeno migratorio hacia otros partidos inicio, el año pasado cuando perdió el PRI con la candidatura de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, contra su competidor FRANCISO GARCIA CABEZA DE VACA.

Después de este proceso, algunos quizá más de los que pensamos pintaron su raya y dijeron aquí en el PRI ya no habrá fortuna, y se fueron ´políticos, empresarios, proveedores incluso hasta periodistas que eran parte del sistema, ahora ya se les ve en MORENA echando porras a este nuevo modelo político en el país a fin de lograr dividendos políticos y ahora acusan al viejo sistema político que les dio de comer de corrupto e incompetente.

Si nos vamos más arriba quien verdaderamente fraguo un cambio de gobierno en lo federal fue MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG y el mismo ENRIQUE PENA NIETO, algunos dicen que para evitar una revolución social-política, otros para que nadie les sacara sus trapitos al sol, es decir que todo cuando salieran fuera perfectamente aprobado.

Así las cosas arriba, acá abajo ya se imaginara, las elecciones pasadas fueron igual, lo importante es lo que viene ya que la sociedad electoral ya abrió los ojos y se están viendo factores en las elecciones que antes no se contemplaban lo que significa que existe una evolución democrática que si se puede convertir en un modelo ideal para respetar el voto ciudadano.

Por ahí andan en el PRI rumores sobre otros personajes que no trabajaron para el partido, nos encontramos a LUIS ENRIQUE LEAL, y como exsecretario de organización del tricolor, aseguro que sigue siendo priista, no como otros que si deben explicaciones al partido por haber realizado acciones no éticas en contra del mismo.

En el marco de la reunión de Coordinación Regional Noreste del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebrada en la capital neoleonesa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, reconoció que los índices delictivos y de violencia van a la baja en Tamaulipas y otras entidades del noreste mexicano.

“Hay un esfuerzo muy importante de los Gobernadores de la zona noreste. Hay que recordar los altísimos índices de violencia que tuvo Monterrey o algunas otras ciudades de estos estados que afortunadamente no se registran entre aquellas de mayor violencia en el país”, recordó.

“Podría mencionar la Laguna, que en algún momento fue noticia mundial, o algunas ciudades de Tamaulipas en las que, no obstante la complejidad de la seguridad, están en niveles de violencia muy por debajo de los que históricamente tuvieron en su peor momento”, subrayó el funcionario de Gobierno de México.

La reunión de Coordinación Regional Noreste se llevó a cabo en el Horno 3 del Parque Fundidora en la ciudad de Monterrey, con la presencia del mandatario anfitrión, Jaime Rodríguez Calderón; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; de Durango, José Rosas Aispuro Torres; de San Luis Potosí, José Carreras López; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Además de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, General Crescencio Sandoval González y el Almirante José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

En ella se abordaron temas relacionados con la coordinación de las entidades federativas en materia de Seguridad Pública y retos del Sistema Penitenciario.

El despliegue de la Guardia Nacional en los 5 estados que conforman el bloque que, una primera etapa, se dividirán en 16 regiones operativas distribuidas en Coahuila (3), Durango (2), San Luís Potosí (3), Nuevo León (4) y Tamaulipas (4), cada región con hasta 300 y 600 efectivos desplegados, en función de la incidencia criminal registrada, población y extensión territorial.

La implementación de un nuevo Modelo Nacional de Policía con el que se busca homologar en el país los procesos de capacitación y profesionalización de las corporaciones locales, estatales y nacionales, entre otros.

La finalidad de la reunión fue establecer acuerdos y definir una agenda regional en materia de Seguridad que será presentada en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública a celebrarse en julio con la presencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

