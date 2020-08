Dialogando

Distinguen al Dr. Francisco Chavira Martínez

Por Roberto Olvera Pérez

El Dr. Francisco Chavira Martínez, fue nombrado recientemente en la Asamblea Nacional celebrada en la Ciudad de México, como Secretario General del Movimiento Nacional “Ruta 5”, cargo en el cual tendrá una labor importante en los 32 Estados del país, asignado directamente por el Presidentre Nacional de dicho organismo, el duranguense Dr. Manuel de Jesús Espino Alvarado.

Este movimiento tiene como objetivo cinco criterios prioritarios, que son: la honestidad, liderazgo real, programa, compromiso con lo social antes que con un partido o corriente ideológica y, muy importante, que sea competitivo.

Al referirse en este alto honor que representa como Secretario General de “Ruta 5” a nivel nacional, el Dr. Francisco Chavira Martínez, agradeció la confianza que depositó en él, el Dr. Manuel de Jesús Espino Barrientos, líder nacional de esta corriente apartidista, pues se trata de una propuesta incluyente, unificadora y con visión de país, conformada por liderazgos sociales agrupados en más de 2500 organizaciones, representativas en los 32 Estados del país.

Y agregó Chavira Martínez, me comprometo a dar buenos resultados y trabajar en equipo como Secretario General de “Ruta 5” a nivel nacional. Recalcando, “Ruta 5” no es una organización partidaria, tampoco están en contra de los partidos y su propósito rumbo a las elecciones del próximo año, es apoyar a los mejores ciudadanos y ciudadanas, más allá del partido que los postulen.

El nuevo líder nacional orgullosamente tamaulipeco preciso: “apoyaremos a candidatos que tengan amplio apoyo social, que sean reconocidos por sus acciones, que sean competitivos y honestos, comprometidos primordialmente con las causas sociales”.

El también Rector de la prestigiada Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), hizo hincapié en que Tamaulipas y México, requieren de hombres y mujeres, honestos y comprometidos con las causas sociales, donde exista transparencia y rendición de cuentas para gobernar.

Como tamaulipeco Chavira Martínez, se comprometió a enarbolar la bandera de la democracia, de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque solo así, dijo, podremos seguir avanzando en la búsqueda de un Tamaulipas y de un México mejor.

Cabe mencionar que “Ruta 5” es una expresión ciudadana, que cuenta con más de 800 mil integrantes en todo el país, que se simbolizarán en la coyuntura de una competencia real para la próxima contienda electoral del 2021, donde “Ruta 5” será un factor decisivo e importante, tal y como lo hizo en su momento en las últimas cuatro elecciones presidenciales, dónde esté movimiento social ha sido la piedra angular en las decisiones del País, tal y como en su momento le dio el total apoyo a hoy Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, cuando compitió por MORENA y que quiere hacer historia en México.

Por cierto, el nuevo Secretario General del Movimiento Nacional de “Ruta 5”, Dr. Francisco Chavira Martínez, ya empezó una ardua gira por todo el país. El objetivo principal de este viaje que viene haciendo consiste en buscar a los mejores ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a transformar la actual forma de gobernar en las ya venideras elecciones del 2021, se presenta ante los mismos, así como transmite las orientaciones del Presidente fundador de dicho movimiento, Dr. Manuel de Jesús Espino Alvarado. Con ello, Chavira Martínez, impulsa a la formación el dinamismo que debe marcar el camino a los objetivos trazados como factor decisivo para lo que viene. Ya estuvo en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León Veracruz y la Ciudad de México, donde está la sede del movimiento y la meta es recorrer todos los Estados del país.

NOTAS CORTAS

1.- Insisto, en el altiplano tamaulipeco hay preocupación por la pandemia de COVID-19, y los alcaldes de esta región, es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz, Laura Córdova Castillo y Cesar Martin Rodríguez García, de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, respectivamente, siguen firmes en su compromiso de ver por la salud de sus habitantes. Todos sabemos el calvario que sufren las familias que tiene familiares enfermos por esta enfermedad en los Centros de Salud y Hospitales, al ser difícil pasar a verlos o saber de su situación, por lo que exhortan a la población a seguir las recomendaciones de permanecer en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas de forma obligatoria en la calle, edificios públicos y centro de trabajo, evitar saludar de mano, abrazo o beso, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar áreas y objetos de uso común, proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas no controladas, principalmente es la recomendación que dan, indicación misma de la Secretaria de Salud en Tamaulipas, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa.

2.- Es un hecho, los Informes en todos los municipios del Estado serán en los primeros días de Septiembre… y virtuales por pandemia. Sobre el tema lo abordaremos en la próxima columna. Pendientes.

3.- Miren nomas como son las cosas. De los ex senadores o ex diputados federales que se mencionan en los sobornos que se dieron en la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto, se mencionan a Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo, David Penchyna Grup y el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, en “La Mañanera” le apresura al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, que se dé a conocer más videos de las acusaciones directas que hace Emilio Lozoya Austin. ¿Quién mas andará por ahí?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.