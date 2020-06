[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DIVIDE Y VENCERÁS, DIJO MAQUIAVELO; AMLO GANO Y VA POR MAS

Creemos que Maquiavelo se quedó corto con su sentencia de “divide y vencerás”, ya que después de ganar las elecciones del 2018 el ahora Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —objetivo que alcanzó hasta en su tercer intento— ahora va por la maestra Elba Esther Gordillo Morales y todos los involucrados que quieran hablar y dar detalles sobre el fraude electoral del 2006, elección en la que Felipe Calderón resultó electo presidente.

En el marco de la mañanera desde Morelos el mandatario nacional dijo que a él le gustaría mucho y sería muy bueno para la vida pública de México que éstas personas hablaran. “La maestra ya fue juzgada, creo que de acuerdo con la Constitución nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos. Imagínense que la maestra Elba Esther hablara y nos ayudara para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México”, apuntó.

López Obrador aseguró que sus testimonios serían algo “muy bueno para la vida pública de México”, además de que les ayudaría a que tengan su conciencia tranquila. Categórico remarcó que la ex líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con el entonces titular de la SCT, Pedro Cerisola, tiene detalles sobre cómo se fraguó el fraude electoral que llevó a la presidencia a Felipe Calderón.

Dijo que su planteamiento a Gordillo Morales tiene que ser por voluntad propia y pidió “levantar la mano” a aquellos que saben lo que sucedió en el 2006.

“Yo lo estoy exponiendo ya que más, ojalá, pero no solo es ese caso de la maestra, todos los que interviniéron. Imagínense el daño que se causó con la imposición de Felipe Calderón, como él lo sabe más que nadie, llevando a cabo un fraude y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares, para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección, entonces cuando Calderón pensó ganar legitimidad declarando la guerra al narco”, dijo AMLO.

López Obrador agregó que también ayudaría que el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, actualmente en prisión, hablara ya que según él, también participó en el fraude. Hizo hincapié en que el mismo día de la elección el gobernador Hernández recibió una llamada de la maestra Elba Esther Gordillo y le dijo que ya era tiempo de definir. AMLO adelantó que de esto hablará en su mensaje del 1 de julio, día en que los morenos van a celebrar el segundo año de su gobierno.

Por cierto los dirigentes de MORENA, PT y PVEM acaban de anunciar que el próximo 4 de julio llevarán a cabo un gran diálogo nacional virtual, para cerrar filas con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Trascendió que los tres partidos armaron un acuerdo de unidad “para defender al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El dirigente nacional interino de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que se trata de un acuerdo de unidad y defensa institucional. Vemos con preocupación que desde distintos sectores, la oposición y organismos empresariales, “han levantado una campaña que puede romper la institucionalidad en el país; encontramos revancha electoral que puede trastocar organismos”.

Alberto Anaya del PT y Carlos Puente del PVEM aprovecharon la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el edificio sede del Partido del Trabajo, para exponer que en el futuro inmediato se sienten a dialogar para una coalición electoral.

En lo personal siempre hemos creído que si excepción todos los funcionarios del gobierno federal están obligados a declarar sus bienes patrimoniales en su declaración anual que les exige el mismo gobierno, por lo que nos sorprende, y mucho, la negativa actitud de la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndida Sandoval, titular de la dependencia, y su esposo John Ackerman, que es investigador de la UNAM, hacen tanto escándalo porque el periodista Carlos Loret de Mola ha abierto, como parte de su trabajo, una investigación sobre el origen de sus bienes patrimoniales.

Algo de lo que más le molestó a la titular de la SFP es que entre sus propiedades Loret de Mola habla de la cesión de un terreno de 253 metros cuadrados en el 2007, por parte del entonces Gobierno del Distrito Federal. Un “regalazo”, asegura Loret que actualmente esta valuado en seis millones de pesos, en la calle Amati, en el Pedregal de Santo Domingo. Lo que niega la funcionaria.

De Mola hace hincapié en que además la pareja con su salario de “académicos” compraron cinco casas en un lapso de nueve años, las que pagaron de riguroso contado. Pero asegura que los valores expresados en la declaración patrimonial de la familia Sandoval Ackerman son de más de 9 millones de pesos, cuando el valor comercial de sus seis inmuebles rondan en valor de mercado los 60 millones de pesos. Lo que en lo personal creemos que es corrupción.

El presidente AMLO en la conferencia de ayer en la mañana se acordó del escritor Carlos Monsiváis, en su décimo aniversario luctuoso, y aunque usted no lo crea dijo que en vida fue un escritor de primer órden, por su inteligencia, creatividad, imaginación y talento. Lo que a decir verdad nos sorprendió porque ya nos había hecho creer que en este mundo no existía nadie más chingón que él.

No cabe duda que los empresarios aguantan un piano, ya que cuando se inició el confinamiento por la pandemia del COVI-19 López Obrador les dijo que se reunirían el 15 de abril, pero, pero, pero, luego de dos meses es fecha y hora en que no se ha logrado el encuentro con el mandatario nacional. Pero los empresarios tanto de la COPARMEX como de la CCE todavía esperan que se logre un acuerdo nacional que reciba el visto bueno del mandatario.

La Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio a conocer que está abierta la convocatoria para ingresar al Doctorado de Gestión Estratégica de Negocios, acreditado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC-CONAACYT).

A través de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, la FCAT invita a los aspirantes a solicitar informes al correo electrónico [email protected] o bien comunicarse en horario de las 9:00 a las 14:30 horas al teléfono (conmutador) 241 20 00 extensión 3737 y al teléfono directo 241 20 65 en el Centro Universitario Sur.

La Dra. Yolanda Guadalupe Aranda Jiménez, investigadora de la UAT, dijo que la técnica de la construcción “Tierra Vertida” no es un boom ni una moda, es una manera de ser benignos con el planeta. “Es una técnica olvidada”, dijo durante la conferencia presentada en la Red Iberoamericana Pro Tierra.

La experta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UAT, disertó el tema por videoconferencia a sedes de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, El Salvador, España y México, donde explicó que la técnica arquitectónica milenaria es una de las soluciones sustentables para la construcción.

Dijo que además de amigable con la naturaleza, “Tierra Vertida” es una opción de construcción en comunidades marginadas de los diferentes países de Latinoamérica.

“Es muy importante que los estudiantes sepan que hay tres alternativas para construír, es bien importante saber que no todo es cemento y que la mayoría de los materiales convencionales producen una gran cantidad de CO2, más los escombros que se generan.

