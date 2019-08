EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¿‘Dobló’ Romero Deschamps a la 4T?

Cabecilla visible del desvío de 1,500 millones de pesos de fondos sindicales que presumiblemente sirvieron para refaccionar la campaña presidencial del priista FRANCISCO LABASTIDA, [conocido en su oportunidad como el Pemexgate], el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, parece haber burlado a los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República de la 4T.

En efecto, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 entre PEMEX y el Sindicato Petrolero, suscrito entre CARLOS ROMERO DESCHAMPS y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), OCTAVIO ROMERO OROPEZA, [con un magro incremento al salario ordinario del 3.37%, así como del 1.80% para prestaciones], parece un compás de espera en las indagatorias judiciales contra el sucesor del celebérrimo ex secretario general de la Sección 1 de PEMEX, JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, quien hace 30 años fue encarcelado por el ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI tras aquél escandaloso bazucazo que puso fin al imperio ‘quinista’.

Reiteradamente acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, robo de combustible, secuestro, venta de plazas, desvío de recursos, evasión y defraudación fiscal, peculado y nepotismo, el ex senador priista hasta se dio el lujo de pedir a PEMEX [en la negociación con el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR], la revisión del Tabulador de Salarios y la autorización para la firma de un convenio «para beneficiar» a sus agremiados.

Sin embargo, este frágil ‘compás de espera’ podría romperse en cuanto quienes investigan sus acusaciones encuentren pruebas consistentes que invaliden la promoción judicial hecha por el zar del sindicalismo petrolero para evitar su arresto, que ROMERO DESCHAMPS temió cuando sucedió el arresto del abogado que lo asesora, JUAN COLLADO, que igual defiende a otros célebres buscados por el gobierno de AMLO, como el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

En Reynosa, entre tanto, la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, fue recibida por la Unión de Comerciantes Ambulantes, de Puestos Fijos y Semifijos en el festejo del 96 Aniversario del gremio, que dirige HÉCTOR MANUEL REGALADO JUÁREZ, ante el júbilo de sus compañeros, por la presencia de la primera autoridad municipal.

“Festejo que tengan todos estos años generando riqueza para la ciudad”, dijo la Alcaldesa a los comerciantes, y agregó: “Lo que esperamos es trabajar con orden”.

La Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ informó a los asistentes que, “el recurso económico generado del comercio ambulante entra al Ayuntamiento para transformarse en calles, mejoras para la ciudad, a todos nos conviene que eso pase porque se puede traducir en cosas mejores, y vamos a seguir trabajando, estamos haciendo más de 100 obras, vamos a seguir iluminando calles y vamos a seguir juntando dinero para tener más becas para todos”.

El Secretario General de la Unión, HÉCTOR REGALADO, dio la bienvenida a la Presidente Municipal: “Esta reunión va a ser muy bien recordada, se encuentra con nosotros la primera Alcaldesa mujer, de Reynosa, la Doctora MAKI ORTIZ, es un gusto que esté aquí con todos nosotros; gracias Doctora”.

Cerca de 170 integrantes de la Unión de Comerciantes Ambulantes, de Puestos Fijos y Semifijos convivieron este miércoles 31 de julio, con la Alcaldesa de Reynosa, quien fue acompañada por el Secretario Técnico de la Presidencia, Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO; la Secretaria de Tesorería y Finanzas, ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE, el Lic. NÉSTOR BAENA, Director de Inspección y Vigilancia y la Directora de Relaciones Públicas, Lic. SILVIA RODRÍGUEZ, asistiendo también la Presidenta de la Federación de Tianguistas y Comerciantes en Pequeño, ELVA ALICIA RODRÍGUEZ.

En Río Bravo, entre tanto, en el proyecto de elevar sustancialmente la calidad y el nivel de vida de la sociedad riobravense, el alcalde de la ciudad, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, giró instrucciones al personal de Servicios Públicos Primarios para avocarse a la rehabilitación de la red de alumbrado público en los fraccionamientos Satélite y Azteca.

De acuerdo al censo levantado allí por Servicios Públicos Primarios, alrededor de 50 lámparas están siendo rehabilitadas en diferentes calles del sector, ante la solicitud de los vecinos, quienes agradecen la atención del Presidente Municipal, CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Aquí un paréntesis para compartirle que el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, nombró este jueves a JUAN PATIÑO CRUZ como nuevo Director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE).

Arquitecto, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, PATIÑO CRUZ se desempeñaba hasta este miércoles como Director de Planeación en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas.

Como parte de su desarrollo profesional, perteneció y presidió varios organismos empresariales en la entidad.

En el servicio público, PATIÑO CRUZ se ha desempeñado como regidor, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, en el Ayuntamiento de Matamoros durante la administración 2011-2013.

También fue Diputado local por el Distrito 10 del municipio de Matamoros, fungiendo como Vicecoordinador de la bancada del PAN durante la Legislatura LXII.

PATIÑO CRUZ sustituye en el cargo a GERMÁN PACHECO DÍAZ, quien se había desempeñado en el cargo desde el inicio de la administración estatal.

A propósito de nombramientos, con la designación hecha por el Cabildo de Matamoros que encabeza el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ, a favor del Lic. FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES como Secretario del Ayuntamiento y de la Lic. RAQUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, como Contralor Municipal, la actividad oficial de la presidencia municipal volvió a la normalidad.

Ello ocurrió durante la décima novena sesión extraordinaria de Cabildo, en cuyo desarrollo el Presidente Municipal presentó las ternas para elegir al nuevo Secretario del Ayuntamiento integrada por: los licenciados FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES, ERNESTO PORFIRIO FLORES y LUIS HUMBERTO LEAL DE LA GARZA.

Por asociación temática, en una franca muestra de relación de amistad entre dos ciudades hermanas, el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y el Mayor de Brownsville, Texas, TREY MÉNDEZ presentaron en las dos ciudades, la convocatoria que sienta las bases para realizar un Encuentro Binacional de Muralistas, con enfoque a un mundo sin fronteras.

Este jueves por la mañana, el Presidente Municipal de Matamoros se trasladó a Brownsville, Texas para la presentación de la citada convocatoria, y lo mismo hizo el Mayor de Brownsville, quien estuvo en esta frontera para participar en la exposición, en un evento realizado en el fuerte Casamata.

En ambas ciudades, la presentación de la convocatoria “Sin Fronteras” se hizo en presencia der artistas locales; quienes podrán participar en el concurso que tendrá como fecha límite para presentar sus bocetos alusivos a un mundo sin fronteras, el próximo 31 de agosto.

Los resultados de los ganadores, de acuerdo a la convocatoria serán dados a conocer a través de los medios de comunicación, el 12 de septiembre del presente año.

En presencia de artistas de Matamoros y Brownsville, Texas, así como de autoridades del área de la cultura, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ dijo que estos eventos resaltan la cultura de los pueblos y en especial cuando se trata de unir a dos países con la misma causa, la misma sangre y la misma cultura.

Mientras que en Tampico, luego de entregar una nueva obra de pavimentación en la zona norte, el Presidente Municipal CHUCHO NADER destacó que la transformación de la ciudad continúa sin descanso, por lo que exhortó a la ciudadanía a sumarse a las acciones de limpieza, orden y mejoramiento de la imagen urbana, a fin de consolidar al municipio como una de las mejores ciudades a nivel estatal y nacional.

Recordó que desde el inicio de su gestión se ha mantenido el programa de limpieza “Diciendo y Haciendo”, mediante el cual se efectúan jornadas de trabajo en todos los sectores de la ciudad, así como en los espacios públicos, drenes pluviales, calles, camellones y avenidas, con el propósito de generar condiciones de mayor bienestar para toda la ciudadanía.

“En el rubro de limpieza hemos sido muy reiterativos con la sociedad de que participen con nosotros en mantener la ciudad en mejores condiciones; y asumir una nueva cultura y actitud, para que todos los sectores de Tampico se mantengan limpios; y con ello se mejore la imagen urbana de la ciudad y vivamos en mejores condiciones todos los tampiqueños”, dijo.

Resaltó que el programa “Tampico Brilla” ha concentrado el esfuerzo de todas las dependencias de la administración hacia un objetivo que busca la participación social y el fortalecimiento de la cultura de la limpieza entre la propia ciudadanía.

De Nuevo Laredo reportan que el presidente municipal, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, anunció que recursos por más de 300 millones de pesos, fueron obtenidos para la ejecución de 46 obras a través de la firma del convenio entre el gobierno municipal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (SEDATU).

Los recursos, etiquetados para obras específicas que gestionó su Administración, se traducirán en mejores vialidades, plazas y parques, explicó el alcalde de la ciudad.

El representante del alcalde, el segundo síndico SANTIAGO SÁENZ, firmó este acuerdo junto con ROMÁN MEYER FALCÓN, titular de la SEDATU y CARLOS MARTÍNEZ, director general de INFONAVIT, en la ciudad de México, el 22 de julio.

Se trata de un paquete de 46 obras en mejora de áreas muy necesitadas de la ciudad, las principales son un parque de beisbol que estará en Eva Sámano y Lago de Chapala; dos centros deportivos, salones de usos múltiples en la prepa municipal Vasconcelos, centros de cuidado infantil y pavimentaciones”, detalló el edil.

RIVAS CUÉLLAR explicó que el gobierno federal se encargará de la licitación y ejecución de las obras, mientras que el municipio del proceso legal, demostrar la propiedad de la tierra y la elaboración fr los proyectos.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la presentación del libro “Mi Lado Correcto en la Política”, del ex presidente nacional del PAN MANUEL DE JESÚS ESPINO BARRIENTOS, este sábado en el Holiday Inn zona Dorada a las 11:00 horas, ha generado profundas expectativas no solo por el contenido de la obra y sus revelaciones, sino porque, al presumirse un vuelco hacia el obradorismo, MANUEL ESPINO toma la forma de una “Avanzada” del partido guinda en Tamaulipas.

¿A quién viene a ‘apuntalar’?

¿HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA?

… Quizá a ninguno de los tres.

¿Entonces?

… ¿A RODOLFO?

Vaya usted a saber, pero hasta donde conocemos, la presencia de MANUEL ESPINO en Reynosa ha levantado prurito, pero también mucha curiosidad.

Por lo pronto, tenemos entendido que la ceremonia tendrá una alta concurrencia, sobre todo de los amigos que dejó cuando fungió como dirigente nacional del PAN, del que fue expulsado en los tiempos de FELIPE CALDERÓN, pero ESPINO sigue teniendo excelente relación con líderes azules como JAVIER CORRAL y PABLO EMILIO MADERO.

¿Tendrá “encuentros privados” ahora que esté en Reynosa?

Quizá, sí.

De los diálogos que sostenga, quizá empiece a escribirse otra historia.

En la carátula del libro, aparece ESPINO flanqueando al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, mientras que al lado opuesto, aparece la alcaldesa morenista de Naucalpan, Estado de México, PATY DURÁN.

De esa impresión visual se desprende “el lado correcto en la política” del que habla MANUEL ESPINO en su libro.

Pero, ¿qué sugiere el ex presidente nacional del PAN cuando propone la unión del águila y la serpiente?

Eso lo dirá en la conferencia del sábado 3 de agosto a las 11:00 horas, en el Holiday Inn zona dorada.

No se sorprenda si entre los asistentes a la presentación del libro descubre usted al ex presidente de la Cámara de Comercio, CAMILO MARTÍNEZ, o al tampiqueño JUAN CARLOS GARCÍA.

YAIDCKOL, ¿A MORENA?

Por asociación temática, YEIDCKOL POLEVNSKY reveló su interés por convertirse en presidenta nacional de su partido, al sustentar que la última reforma a los estatutos posibilita la reelección de los cuadros directivos, pero en su caso –indicó– no busca la reelección, porque eso implicaría buscar la secretaría general.

“No, yo no me voy a reelegir, porque a mí me eligieron secretaria general… Si yo voy, llegado el momento, ahora iría por la presidencia, y se vale”.

Y precisó que, si bien no son los tiempos, llegado el momento “por supuesto que lo voy a hacer. La única embajada que quiero se llama presidencia de Morena”, recalcó POLEVNSKY GURWITZ. No le emociona ni una sede diplomática –como en su momento se señaló– ni un espacio en el gabinete, insistió.

Luego justificó que en su partido es vital la paridad de género, de tal manera que, para las elecciones internas, las dirigencias ahora encabezadas por un hombre deben ser lideradas por una mujer. “Donde hubo presidente, va presidenta”, afirmó.

A nivel nacional, el último presidente en forma fue ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y en la entidad, HORACIO DUARTE OLIVARES, por lo que la declaración de POLEVNSKI fue interpretada como un portazo a las aspiraciones del diputado federal MARIO DELGADO y del senador HIGINIO MARTÍNEZ, respectivamente.

Mientras que en el PRI, el ex gobernador de Oaxaca ULISES RUIZ, quedó definitivamente descartado como aspirante a la presidencia nacional del PRI, luego que la instancia en la interpuso un recurso de queja desechó su promoción, por lo que finalmente la contienda por el liderazgo nacional priista que todavía ostenta CLAUDIA RUIZ MASSIEU, está entre los ex gobernadores de Campeche y Yucatán, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS e IVONNE ORTEGA PACHECO.

En otro tema, la implementación de políticas públicas y laborales así como las estrategias de inversión, fomentadas por el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, lograron que Tamaulipas redujera su tasa anual de desempleo.

“A inicios de la administración, de acuerdo a los datos del INEGI, el desempleo en la entidad ha disminuido de un 4.55 % a un 3.11 %, esto por debajo de la tasa de desempleo a nivel nacional que se ubica en un 3.56 %; y de estar en el lugar número 23, pasó al lugar número 14, de las entidades con menos desempleo, lo que representa la tasa más baja desde el 2005, desde que el instituto tiene registro de este dato” dijo la funcionaria.

Tan solo en lo que va de la administración, el Gobierno del Estado ha creado más de 64 mil 495 empleos, de los cuales cerca de 45 mil han sido gestionados mediante la Secretaría del Trabajo.

La titular del ramo, ESTELA CHAVIRA MARTÍNEZ, expuso que el Gobernador sigue posicionando a Tamaulipas en lugares competitivos que generan certidumbre y confianza a los inversionistas.

Por cierto, el Gobierno de Tamaulipas participó en la instalación del Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos Nacional convocado por el Gobierno Federal, este órgano tendrá como objetivo apoyar el fomento de cadenas productivas locales relativas a la industria.

El Secretario de Desarrollo Económico, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, intervino en el encuentro realizado en la Ciudad de México en representación de la entidad, subrayando la importancia que tiene la región en materia energética.

Por su importancia en el sector, Tamaulipas tendrá una silla permanente en ese Consejo, que será integrado por representantes de la Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, la iniciativa privada y el sector académico.

El Consejo Consultivo buscará apoyar en la definición de políticas, criterios y metodologías para el diagnóstico de la oferta de productos, bienes y servicios de la industria de hidrocarburos.

De otro lado, deje decirle que, derivado de la Reunión Nacional con Supervisores Escolares efectuada en Acapulco, Guerrero, en donde participaron un grupo de 37 maestros de Tamaulipas entre Jefes de Sector y Supervisores de los niveles de Elemental, Primaria, Secundaria, además de Educación Física; la Secretaría de Educación de Tamaulipas llevó a cabo una reunión previa al 2º Taller de Supervisores al 100. La Nueva Escuela Mexicana.

A la reunión asistió la estructura educativa de Educación Básica y además los 37 supervisores que participaron en la reunión nacional, a fin de detallar el programa de actividades e involucrarlos en la estrategia estatal de capacitación para el inicio del Ciclo Escolar 2019-2020 y así garantizar la capacitación del personal de Educación Básica en Tamaulipas.

Se analizaron temas como: La Nueva Escuela Mexicana, Artículo 3º. Constitucional, Fase Intensiva de Consejos Técnicos Escolares, Liderazgo y Gestión, entre otros.

Por último, el contexto de la sociedad actual, donde privan diferentes tipos de violencia, ha hecho que los académicos busquen explorar nuevos estudios que permitan sensibilizar a la sociedad respecto a estos problemas, que parecen comunes, pero no lo son, asegura la Dra. JOSEFINA GUZMÁN ACUÑA.

La investigadora del Cuerpo Académico Consolidado Política, Administración y Gestión Educativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), comentó que por esa razón, ya se plantean estudios en áreas como la seguridad comunitaria o ciudadana.

Sostuvo que la idea es fortalecer las líneas de investigación que se trabajan en la UAT, como la de equidad de género, y para ello, ya se realizaron actividades relacionadas con seguridad comunitaria, en las que se abordan temas de prevención de violencia de diferentes ángulos.

“La seguridad comunitaria o ciudadana, es un tema mucho más amplio e implica todas las formas de las violencias, no es solamente prevención de violencia de género, sino le prevención en todos sus formas, tales como: violencia de maltrato al menor, a las personas de la tercera edad, entre otras”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

