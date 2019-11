PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Docilidad del PRI no abona a su recuperación

< En descrédito la CNDH, será sumisa al gobierno

< Lo bueno, lo malo y lo feo de Evo Morales

1.- Todo indica que las condiciones están dadas para la integración de una pandilla de unidad, perdón planilla de unidad en el cambio de estafeta del Comité Directivo Estatal del PRI. Ya se dieron los primeros pasos para la simulación que derivará en la renovación de la dirigencia, donde el más perfilado, es Edgardo Melhem Salinas. Pero quien sea, se habrá sacado la rifa del tigre, desde ahora está exculpado por los pobres resultados que llegara a tener en los próximos comicios, los de 2021.

Melhem quien obtuvo la más alta votación de los 9 distritos de Tamaulipas en los comicios de 2015, ha dado buenos resultados a su partido como operador político y candidato. Fue Delegado Federal de la Sedesol, hoy delegación de Bienestar, posición desde la cual sostuvo acercamiento con la clase más necesitada de todo el estado, amén de una carrera en el servicio público dentro de las políticas sociales, 2 veces diputado federal, consejero político municipal, estatal y nacional, con puestos en la CNOP y otros de su partido.

Indudablemente Melhem Salinas tiene capacidad y experiencia para encabezar al PRI, incluso méritos para ser depositario de una diputación federal plurinominal llegado el caso, aunque estas estarán escaseando en la próxima contienda. Esto quiere decir que el rio bravéense tendría el visto bueno de sus compañeros.

La realidad es que a partir de 2020 el PRI enfrentará una de las peores etapas de su existencia, en Tamaulipas y en el país, y alguien tiene que sacrificar parte de su capital político en aras de mantener en activo al partido que hoy gobierna únicamente 6 de los 43 municipios, en la que conservadoramente habrá un poco más de cien mil habitantes, tiene 3 diputados en el Congreso local, una diputada federal y todos estos por la vía plurinominal.

Con las arcas casi vacías, arrastrando deuda y prácticamente desmantelado en todo el estado, el próximo presidente del PRI será un héroe por el sólo hecho de ponerse al frente de tan triste horizonte.

Un héroe o un simulador, pronto demostrarán si sólo viene a calentar la silla en el 2020 o si trabaja en una reconstrucción y suma de grupos, pero será en 2021 cuando pase al pizarrón y veremos si medianamente aprueba la asignatura.

2.- Mientras tanto en el escenario nacional el PRI busca una estrategia para recobrar credibilidad en sus valores y prepara <una puesta en escena> consistente en la expulsión de militantes que aparecen en el presunto desvío de varios millones de pesos de los recursos de la SEP durante el periodo “peñista”.

Sin embargo la sumisión frente al ilegal proceso de elección de la ahora Presidenta de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, Rosario Piedra Ibarra, no deja duda de su alianza con los morenos, lo cual no tendría nada de malo de no ser por las condiciones violatorias que se dieron en dicha elección, lo cual ha originado la renuncia de 5 consejeros ciudadanos de dicho organismo porque consideran que hay presagios de sometimiento de esa Comisión al Gobierno de la 4ª Transformación.

Por principio de cuentas el hecho de que Rosario Piedra fuera Consejera de Morena, habla de su vinculación con el actual gobierno y en esas condiciones habrá un abierto sometimiento al Palacio Nacional.

Los consejeros que renunciaron son Mariclaire Acosta Urquidi, María Olga Noriega Sáenz, María Ampudia González, Angélica Cuellar y Alberto Manuel Athié Gallo. Este último figuró entre los candidatos a presidir la CNDH y anunció que solicitará amparo por la violación de sus derechos durante el proceso que designó a Rosario Piedra Ibarra.

3.- El expresidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma viene desempeñando un papel protagónico en el ánimo de los mexicanos a partir de que se anunció su asilo en este país. Ha tenido de todo, manifestaciones de repudio, de apoyo y hasta de reconocimiento como el que le otorgó Claudia Sheinbaun al declararlo “Huésped Distinguido”, un tratamiento que ya recibió años atrás por Marcelo Ebrard siendo Jefe de Gobierno en la CdMx, sólo que en esa ocasión la calidad del homenajeado era de Jefe de Estado.

De tal manera que <lo bueno> para él, está en la Cámara de Diputados donde la crema y nata del partido guinda se deshizo en atenciones y hasta se habló de una “coperacha” para el sostenimiento de él y su familia, de a 500 pesos mensuales con lo cual reuniría 146 mil pesos con la aportación de petistas y morenistas.

Mientras que <lo malo>, está en ese papel protagónico que no es oportuno en este momento, cuando una gran parte de los mexicanos no ven con buenos ojos lo que representa su asilo frente a Estados Unidos y sus consecuencias.

La sola presencia de Evo, personifica la incongruencia de quien se ha opuesto al fraude electoral, quien retiró a los expresidentes de México el servicio de seguridad que era la parte más alta de egresos y las pensiones equivalentes al sueldo de un secretario de la era “neoliberal” 200 y pico mil pesos mensuales, no cinco millones como se hace creer y que efectivamente se aplicaba en salarios para su guardia y asistencia.

Para la prensa capitalina el operativo de seguridad que protegió a Evo Morales en sus actividades de este miércoles es similar al desaparecido Estado Mayor Presidencial y claro que se justifica, pero no deja de ser testimonio de contradicción de la Austeridad Republicana.

Mientras que <lo feo> para Evo Morales estuvo en la oposición de los vecinos de la Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, al manifestar su rechazo ante la posibilidad de que sea hospedado en esa colonia del municipio mexiquense. Para el caso la Asociación de Colonos de “La Herradura” publicaron en su cuenta de twitter su oposición a que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “traiga al dictador y delincuente de @evoespueblo a nuestro país, nuestro municipio y a nuestra colonia”

La cuestión es que este miércoles se palpó una clara estrategia de los grupos de poder de la 4ª Transformación por ser los mejores anfitriones de don Evo; esto vislumbra una tendencia a situarlo en un papel protagónico con sus naturales consecuencias, no nos debe extrañar que se convierta en un asesor oficial o encubierto del gobierno mexicano, o cabeza principal del adoctrinamiento que se planea difundir a través del Instituto de Capacitación Política de Morena para conformar una nueva manera de pensar en la mayor parte de los mexicanos, después de todo hay una incuestionable afinidad ideológica entre el boliviano y el Presidente.

De tal manera que no tendremos un refugiado de piedra como lo fueron los del pasado, sino una figura proactiva a la que le han acercado los medios de comunicación.

El expresidente hasta ahora no ha solicitado condición de refugiado, Gobernación le gestionó a él y sus acompañantes una visa humanitaria; por su parte Evo Morales ha manifestado interés de abrir un diálogo con Bolivia y de querer regresar a su país, sus gentes que se quedaron allá, ya empezaron a trabajar en la construcción de una ola a su favor, sería lamentable que desde México se desplegara un movimiento de intervención en el conflicto boliviano.

Por otro lado es notorio el desproporcionado interés de los de la 4ª T, de hacerlo víctima y lo reciben como el héroe de una resistencia, y él (Evo) se deja querer con manifiesta prudencia, por ejemplo hace referencia a lo ocurrido en Bolivia como “un golpe cívico al que se sumó la policía”, y no lo cita como <un golpe de estado>, porque no lo fue, si bien dice que le debe la vida a México.

Para muchos Evo es un distractor oportuno en tiempos difíciles para el Gobierno de la 4ª T.