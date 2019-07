T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DONALD TRUMP BENEFICIA A SU CAMPO, AMLO SE NIEGA…”

PESE A QUE en campaña, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; en su afán de convencer a la gente para que le dieran el voto y lograr su ansiado objetivo político, “prometió fortalecer el campo Mexicano”, pero hora que, ya tiene el poder en sus manos, “se ha convertido en el peor enemigo” de los productores agrícolas y campesinos, cuya cuestión es muy lamentable, porque AMLO, por su imprudente postura, “lejos de fortalecer la economía del campo agrícola”, se resiste de manera rotunda, “a entregar los incentivos del agro” a las familias del campo, que son las que, “año con año, hacen producir la tierra”. Pero tal parece que eso, “al jefe de la nación “le es ambiguo, ecuánime e indiferente”.

EN CMABIO en los Estados Unidos, el Presidente Norteamericano DONALD TRUMP, “quien no era santo de devoción de muchos”, en su propio país, ha puesto el ejemplo: “no solo a México, sino al mundo entero”, porque cuando China, anunció bloqueos comerciales e imponer el cobro de impuestos a sus productos, el mandatario estadounidense, de inmediato definió disponer “16 mil millones de dólares, como apoyo a sus agricultores”, para que la producción en su tierra, siga creciendo y también la economía en este valioso rubro, cuya cuestión, es la muestra tangible de que, el Presidente Donald Trump, “es un gobernante que, quiere a su país”, porque tiene la gran voluntad de ayudar a su gente. Por lo que, esta magnífica postura de Trump, es el claro ejemplo del beneficio que él, ya entregó a sus agricultores.

EN CAMBIO en México, la tristeza invade a los productores de toda la geografía nacional, porque el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a quien todos tenían como “el mejor de los políticos que llegó al gobierno de México”, por su mal actuar, en este tan sonado caso, está mostrando, “claro desinterés por servir y fortalecer al campo mexicano”, detalle que, mantiene indignados e inconformes a los campesinos, ejidatarios y agricultores en general, porque, repito y reitero, AMLO, sigue firme “en su negación de entregar los incentivos que le hacen mucha falta a los productores”, lo que a juicio de analistas políticos de México y del mundo, el ejecutivo federal, “está cayendo en el más garrafal de sus errores” y lo peor de todo esto, es que, el mismo López Obrador, este grave perjuicio al agro, “ni lo ve y ni lo admite”.

“AMLO QUIERE UN CAMPO DE POBRES”

POR TAL MOTIVO, los agricultores afectados, señalan en plan tajante que, el Presidente Andrés Manuel, “QUIERE UN CAMPO DE POBRES”, porque solo está dispuesto a entregar apoyos a productores que tengan de 5 a 20 hectáreas, en cambio en los Estados Unidos, un agricultor, “no tiene límites de tierra, para sembrarla”, esa diferencia, es la muestra de la buena disposición de apoyo del Presidente DONALD TRUMP para su gente, en cambio el Presidente mexicano, “insiste en no darle a los hombres del campo lo que bien merecen en incentivos”, para incrementar la producción de granos. Qué lamentable, ¿verdad?.

POR LO que, al no haber disposición de recursos federales para el agro, la economía agrícola en todo México, por obviedad, se vendría abajo de manera terrible, y a eso, es a lo que le temen los productores, pero tal parce que eso, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que menos le importa, “DADA SU EVIDENTE CERRAZÓN” de no brindar los apoyos necesarios o indispensables a las familias que hacen producir la tierra. Y lo peor es que, SE DESCONOCE LA RAZÓN por la que, “EL JEFE DE LA NACIÓN, NO CEDE TERRENO”, porque, repito, no tiene la menor intención de dar a los agricultores lo que estos requieren, muy a pesar de los acuerdos que, los productores sostuvieron en fecha reciente con el Secretario de Agricultura en México VÍCTOR VILLALOBOS. Y entre otras cosas, recibir el pago a razón de 4 mil 150 pesos la tonelada de maíz y 3 mil 735 pesos la de sorgo. Pero en fin el tiempo es el que sobre este interesante tema, “OS DARÁ LA RAZÓN”.

HAY QUE CITAR que la diferencia entre el Gobierno de Presidente Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador, es enorme, de eso no hay duda, porque los agricultores americanos en su país, tienen todo el respaldo del Gobierno y eso ha quedado plenamente demostrado, en cambio aquí en México, gracias AL MAL LLAMADO GOBIERNO de la “CUARTA TRANSFORMACIÓN” y el de “LA AUSTERIDAD REPUBLICANA” los productores agrícolas, están ante el grave dilema de seguir teniendo insumos caros, porque tanto la semilla, los fertilizantes, insecticidas e incluso el diesel, tienen precios inalcanzables, es decir “por los cielos” y eso está a la vista de todos. Y lo grave es que, en este año, dicho por mismos agricultores “HEMOS TENIDO MENOS COSECHA”, porque no hay la disposición de dinero para la siembra de las parcelas. ¿Cómo la ven?.

PARA CONCLUIR, les diré que, de continuar AMLO, “con su negativa ante los campesinos y agricultores”, eso sin duda, llevará al país a la quiebra en la producción de granos y por esta causa, los agricultores el próximo 14 de agosto, reanudarán “sus movimientos de inconformidad en todo el territorio nacional”, en contra “el Presiente enemigos de las familias del campo mexicano”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

