LA@RED

DONALD TRUMP FUE ABSUELTO, LES GANÓ A LOS DEMÓCRATAS

Rubén Dueñas

No prosperaron los cargos que le fincaron para instaurar un “Impeachment” o juicio político en su contra “por abuso de poder” y “obstruir la labor del Congreso” y el mandatario norteamericano –que va por su reelección– les ganó limpiamente el pleito con 52 votos a su favor y 48 en contra.

De los 100 senadores que son 52 declararon inocente al mandatario norteamericano de abuso de poder y 53 de ellos desestimaron que haya obstruído la labor del Congreso, los dos cargos en su contra fueron aprobados el 18 de diciembre por la Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata.

En la primera de las dos votaciones del juicio político, el Senado controlado por los republicanos desestimó las acusaciones contra el presidente, de que actuó incorrectamente al retener la ayuda militar estadounidense a Ucrania.

Seguro de su virtual triunfo al pronunciar el anual discurso del estado de la Unión, al subir a la tribuna de la Cámara de Representantes, Donald Trump le negó el saludo a la presidenta de la Cámara y tercera autoridad de la nación, Nancy Pelosi, esto a un día de recibir el veredicto del Juicio Político.

Durante su discurso que tuvo una hora y 18 minutos de duración, el Presidente Trump hizo del evento lo más parecido a un mítin de sello trumpista en el que presumió de la salud de la economía de Estados Unidos y arremetió contra la inmigración, con pinceladas de show televisivo.

Al terminar, Pelosi rompió los folios del discurso de Trump con evidente desprecio. Cuando la prensa le preguntó después el porque lo hizo, “porque era algo cortés considerando la alternativa. Que discurso tan sucio”. “Rompí el texto porque destrozó la verdad”, remarcó.

De los señalamientos que hizo el mandatario norteamericano destacó el caso de Juan Guaido del que dijo que “es un hombre que lleva con él las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos”. Remarcó que la tiranía de Nicolás Maduro va a ser aplastada.

En otro contexto Donald Trump remarcó que los años de decadencia económica han terminado. Los días en que usaban a nuestro país, se aprovechaban de el, e incluso era despreciado por otras naciones, han quedado atrás.

Por cierto el diputado federal de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el gobierno de México apoya la reelección de Donald Trump y aseguró que se está prestando a la campaña de su reelección, violando los Derechos Humanos.

“Trump está en campaña y nosotros nos estamos prestando a su campaña electoral violando derechos humanos y lo estamos haciendo de manera brutal y tiene que parar”, advirtió Muñoz Ledo, otrora dirigente nacional del PRI.

“Nos estamos condenando a siete años de Trumpismo. Por qué un gobierno de izquierda viene a caer en esos vicios, porque hay un miedo atávico”, dijo el también ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Es muy lamentable para nosotros el que hayan fracasado las negociaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los nueve gobernadores que conforman la Asociación de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN), pero creemos que la culpa del fracaso no es de un bando ni del otro, sino de los dos bandos.

Como analistas políticos desde el día en que se reunieron los gobernadores con el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el director del Instituto Nacional de la Salud Para el Bienestar y les recibieron sus propuestas, para nosotros el diferendo había concluido, ya que no hubo ningún rechazo de éstas. Lo que nos sorprendió es que los gobernadores después de esto rechazaron su adhesión al INSABI, lo que a decir verdad nos pareció un tanto cuando fuera de foco.

Pero, pero, pero, por el otro bando el Presidente López Obrador desconoció el o los acuerdos que tuvieron los gobernadores con el Subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, los que habían llegado a un primer entendimiento, para una incorporación gradual a los servicios de salud del INSABI, pero según los gobernadores encabezados por Martín Orozco, de Aguascalientes, “se toparon con la negativa del Presidente López Obrador.

Supuestamente el mandatario nacional no quiso reconocer el acuerdo previo de los gobernadores con don Hugo. Aseguran que con palabras más, palabras menos, dijo que el Subsecretario no sabe mucho de política y los puso en la disyuntiva de o le entran así o no le entran. Pero este lío no se acaba hasta que se acaba y hay vienen las campañas.

Por cierto López Obrador confirmó en la mañanera que en su gobierno “los puentes” se van a acabar, para que las celebraciones cívicas o religiosas se lleven a cabo en el día que tiene que ser y se considera como descanso obligatorio. Por lo que presentará una iniciativa para que en el próximo ciclo escolar se acaben los puentes y se conmemoren las fechas históricas en su día.

El presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos, dijo sobre la medida que eliminar “los fines de semana largos” afectará al sector comercio, servicios y turismo. El ex presidente Felipe Calderón dijo que es un grave error regresar el asueto al día festivo. El magisterio de Tampico asegura que la medida tendrá un fuerte impacto en las zonas turísticas del país. En lo personal, como periodistas, estamos de acuerdo con que se acaben los puentes.

Nuestras antenas nos están reportando que el próximo 16 de febrero los maestros que siguen firmes con la maestra Elba Esther Gordillo van a tener una reunión aquí en Victoria que va a presidir el maestro ex secretario general de la Sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez, en cuyo marco el maestro dará a conocer información relacionada con el surgimiento del partido Redes Sociales Progresistas y la lucha interna por la dirigencia nacional del SNTE. Espere programas.

En el bello puerto de Tampico se llevó a cabo la ceremonia académica que se celebró en el Centro Universitario Sur (CUS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en cuyo marco se hizo la entrega de Constancias a egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Con la asistencia de los padres de familia y claustro docente de éste plantel, la UAT entregó la generación 2019-3 de las Licenciaturas en Arquitectura y Diseño Gráfico, en el Salón de Actos de la FADU.

En el evento estuvieron presentes el Dr. Gildardo Herrera Sánchez, director de la FADU; el Lic. Edik Martín Rodríguez Camacho, director de Gestión Operativa del CUS-UAT, Mtro. Rafael Angel Godard Santander, Decano; y el Dr. Marco Arturo Varela Tovar, Secretario Académico.

La bienvenida a todos los presentes estuvo a cargo del Dr. Gildardo Herrera Sánchez, el que agradeció a familiares y amistades de los graduandos por su presencia en éste importante acto universitario.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx