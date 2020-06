Por La libre

“Dónde la voluntad es grande, las dificultades no pueden ser grandes.”

Por Edelmira Cerecedo García

El día de hoy lunes el Presidente Mateo Vázquez Ontiveros repartió su agenda en visitas a negocios establecidos que han estado por años respaldando el desarrollo y así también a repartir cubrebocas a las personas que andaban por necesidad en el centro.

A esto fue acompañado por algunos miembros de su cabildo cómo es la Síndico Mariana Torres, Bella Ayala comisionada en Salud, su Tesorera Arcelia Torres el Director de Protección Civil Regional Enrique Murillo entre otros.

La sorpresa de la sociedad es el ver la reacción de un Presidente cómo es Mateo Vázquez ante una situación que en otros provocaría comodidad de sólo mandar soluciones momentáneas, cuando está situación requiere una solución permanente para que la economía realmente fluya para todos.

El Alcalde mantendré sabe que ésto sólo se logrará si la sociedad contribuye con las reglas básicas para no movilizar el virus y propagarse, teniendo que forzar a cerrar nuevamente ciertos negocios.

Puso oído a la inquietud, que en economía se siente pero que necesita no un peso ni dos, sino realidad de solución que logré seguir con los negocios de antaño que han consolidado familias que siempre han dado de ellos junto con el municipio a la sociedad en momentos difíciles, eso hacen los verdaderos comerciantes y de esa forma logran salir adelante y sacar adelante a El Mante.

Por ello unir esfuerzos en cuanto a todas las medidas estrictas de salud es el principio, tratar de evitar que siga el covid cómo hasta hoy, de ésa forma se produce el primer efecto que es la confianza de quienes pueden apostar por dar circulación de dinero, de sumar plantillas de empleados, de sentir la estabilidad y la confianza en sus negocios y transmitirla a la gente.

Eso es lo que se requiere en El Mante, que los comerciantes estén dispuestos a formar un frente en común no sólo pensando en ellos, puesto que la economía está afectando todos los sectores y por ello no se puede ser egoísta y pretender que la sociedad que también está viviendo una situación carente saque a flote a quienes le han apostado gracias a la sociedad que les consume.

La visión del Ingeniero Mateo Vázquez Ontiveros va más allá de un mes o dos, ésto es primero que sepan que no están solos ni los comerciantes, ni los empresarios ni la sociedad, que todos son parte de su gobierno y que están incluidos para la agenda de planeación de la reactivación económica a largo plazo, por qué la economía no es un momento, pero sin salud la economía no puede ser repuntada.

Mientras tanto en en Xicotencatl.

Los trabajos de obras de rehabilitación en el municipio de Xico que Preside la Señora Noemy González Márquez no se detienen

Por lo que firme a su compromiso de mejorar las vialidades e infraestructura del municipio, la Alcaldesa Noemy González sigue girando instrucciones al departamento de obras públicas dándole continuidad a las actividades de de pavimentación con carpeta asfáltica, en la colonia primero de mayo se realizaron acciones de bacheo y rehabilitación de vialidades en este sector del municipio.

Así pues se seguirá trabajando en este rubro para mejorar la condiciones en las que circulan los automovilistas,dando mayor seguridad y evitando accidentes viales.

Y bueno hasta el agua encharcada se echa a perder, por ello está vez parece que los partidos políticos cómo el Verde, el Movimiento Naranja están en terapia de covid 19 mientras que aquí MORENA parece ser arena del Sahara, solo fue novedad y ahora quedan los puros polvos dispersados, Mientras que Acción Nacional creo está más que claro que El Mante quiere seguir azul y en el cambio y no van a experimentar con juegos al azar y menos sabiendo que AMLO trae sus propias cuestiones de reglas para la elección, así que Acción Nacional no se va arriesgar y más vale lo que ya saben que es seguro y esté provado en las urnas, pues recuerden está elección del 21 será pensando en el 24.

Y hasta MONTES es que no se le puede decir ni PRI por qué es realmente más referido como Montes en su aspiración, que por cierto del nabo lo de pretender que Lupita Acevedo la role para candidata a Diputada, digo si es muy probable que pierdan pero mínimo con un candidato de dignidad, que le aporte tantita creatividad a la situación, la verdad es que EL PRI NO ESTÁ PARA PREMIOS, mínimo hubiera dicho a Alma Edhit Martínez ya de perdido ha hecho un poco más de ruido….en fin igual para perder pueden poner hasta a Christian el regidor que sólo en quincenas se acuerda que lo es.