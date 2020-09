CORRESPONDENCIA

¿Dónde quedaron los millones?

Por José Luis Castillo

El ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación Enrique Meléndez Pérez, se suma a las voces que reclaman una auditoria externa al SARTET, para investigar un presunto desvió de 250 millones de pesos, y aun cuando no lo dice, su reclamo es a raíz del dinero que se dejó de depositar en los tiempos del polémico ex secretario General del SNTE y principal promotor de las protestas contra el gobierno estatal Rafael Méndez Salas.

Hay que señalarlo, en tiempo de política todos quieren destacar, sobresalir y hacerse notar, es entendible, les gusto el poder y el dinero, pero esa es otra historia.

Enrique Meléndez, habla de formar una comisión plural con miembros de sus diferentes corrientes para investigar el presunto desfalco que afecta al sistema de ahorro de los maestros y como nos la sabemos, en realidad se habla de 450 millones de pesos y esos 250 milloncitos a los que se refiere Enrique, son de puros intereses.

El ex secretario General de la Sección 30 basa sus declaraciones vertidas también por Rodrigo Tavares, uno de los agiotistas de los maestros jubilados en la entidad a quien por ahora hay que darle la razón.

“Acaban de sacar la información de que hay un desvió en el sistema de ahorro de los trabajadores del estado del sindicato de maestros”, dice Meléndez y yo me pregunto ¿apoco no sabía? , no olvidemos que Meléndez anda jugando la política y también trae un proyecto personal y con esto tratará de llevar agua a su molino.

Insistimos tiene razón Meléndez, al exigir cuentas claras, sólo que sentimos que le falta talento y valor para ponerle nombre al responsable de este desvió de recursos que se registró en el sexenio anterior, en perjuicio de los maestros de Tamaulipas, cuando Rafa Méndez, dirigía la sección 30 y Egidio Torre, gobernaba Tamaulipas, y donde se descontó vía nomina el recurso y este no se depositó a la cuenta de los trabajadores de la educación.

Enrique, sabe del tema y sabe cómo meter la mano a la caja de las galletas, y aunque en el SARTET, el recurso está garantizado por cierto es una de los entes financieros con finanzas sanas y mejor economía del estado, en su tiempo Meléndez Pérez, que se jacta de haberlo instituido en 1999, también disfruto de sus mieles, ya le daremos detalles, lo importante por ahora es saber dónde quedaron los millones y que se va hacer al respecto.

Hay que anotarlo el ex secretario general del SNTE, y ahora responsable de este faltante de dinero en el SARTET, Rafael Méndez Salas, es acusado de estar detrás de las protestas en contra del gobierno estatal y la Secretaria de Educación.

Dos.-Y si de tranzas e irresponsables hablamos ahí tiene usted que dentro del expediente personal del presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas el famoso ITAIT, encontramos que Humberto Rangel Vallejo, fue cesado de sus funciones como funcionario del banco HSBC, radicado en las tres veces heroica.

Resulta que quien es “encargado de vigilar y garantizar el cumplimiento de la transparencia, manejo y buen uso de los recursos públicos en Tamaulipas”, Humberto Rangel autorizaba irregularmente créditos de todo tipo a los solicitantes, hasta ganar el primer lugar en eficiencia, lo malo es que lo hacía a diestra y siniestra, aun con quienes no cumplían el requisito o no tuvieran capacidad de pago, claro todo a cambio de un buen moche, solo que le descubrieron “el negocio” y lo corrieron por corrupto.

Por cierto, tengo que señalarle mi querido lector que hago uso de nuestra libertad de expresión y lo que aquí le menciono son temas debidamente sustentados y analizados, hay que aclararle al responsable del ITAIT Humberto Rangel, que nadie nos dicta la columna, menos recibimos ordenes de ninguna persona, para hacer o no públicos diferentes temas de interés colectivo, lo mismo le decimos a Checo Guajardo, no somos títeres, mandaderos o “gatos” de nadie, como ellos, soy un profesional de la información desde hace poco más de 20 años y pronto tocaremos más temas que tenemos en el tintero.

TRES.- vaya que son serias lasa acusaciones de Geovanny Barrios Moreno cuando dice que, la Comisionada de los Derechos Humanos en Tamaulipas, Olivia Lemus, no lleva a cabo las acciones necesarias para frenar las violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno.

El presidente del colectivo de justicia por Tamaulipas, señala que la comisión estatal de derechos humanos trabaja bajo simulaciones y en este caso él no se presta a simulaciones considerando que en todo lo que va del presente año no se haya emitido una sola recomendación en contra de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, cuando se le ha acusado de no entregar apoyos a los afectados.

El activista refiere que la presidenta de derechos humanos en Tamaulipas no tiene capacidad, ni cumple el perfil para ese puesto y quizás tenga razón, más cuando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nada se sabe, bueno sí, solo de sus viajes por las paradisiacas aguas del pacifico, como lo publicita en su cuenta de Facebook.

