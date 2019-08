SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

Dos riobravenses con futuro

*‘Golpeado’, llega ‘Alito’ a dirigencia

*¿Realmente cambiará el tricolor?

*Renueva PAN-RB su presidencia

*Agandalle en la ‘4T’ de Río Bravo

ALEJANDRO MORENO CARDENAS asumió ayer domingo la dirigencia nacional del PRI, aunque la fiesta no fue del todo feliz, pues en la víspera una de las contrincantes se bajó del barco aludiendo artimañas a favor del ahora dirigente priista.

Se trata de IVONNE ORTEGA, quien denunció por todos los medios que el triunfo de MORENO se dio luego de una serie de irregularidades. Nada extraño, pues el PRI, partido que visto está que no tiene remedio.

Pero a pesar del pataleo de doña ORTEGA, ayer priistas de los cuatro puntos cardinales asistieron a la Ciudad de México para atestiguar la unción de ALEJANDRO MORENO CARDENAS, que lleva como Secretaria General a CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA.

Por cierto, durante su mensaje, ya como dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ dedicó unas palabras a priistas que han caído en desgracia, como es el caso de la ahora presa ROSARIO ROBLES BERLANGA.

En ese sentido señaló: “No vamos a permitir comportamientos que deshonren al partido y actuaremos en consecuencia; ahora bien, el PRI no solapará a nadie, pues caso tiene nombre y apellido, pero tampoco permitirá persecuciones derivadas de vendetas políticas. No se puede judicializar la política no politizar la justicia”.

Sobre el Partido Revolucionario Institucional, el flamante nuevo líder expresó que: “Convoco a la construcción del nuevo prestigio del PRI, realizando la más grande reforma en la historia de nuestro partido, una reforma que actualice el pacto social con nuestros sectores y organizaciones, una reforma para los priistas y para los ciudadanos que desean serlo y juntos construir el México que queremos; una reforma sume causas colectivas y reste ambiciones personales; una reforma donde las candidaturas se consigan con la gente y no en los pasillos de las oficinas”.

Y agregó MORENO CARDENAS: “En los últimos años se alejó a la militancia, las decisiones las tomó una nomenclatura sin raíces, ni compromiso con el partido, y las candidaturas las repartieron entre quienes lo tuvieron secuestrado. Lo que yo planteo es liberar al partido y regresarlo a sus orígenes… Por primera vez, en mucho tiempo, el PRI no va recibir instrucciones de nadie, lo digo y lo reitero con absoluta claridad, no le debemos nada a nadie”. ¿Será?

Antes de cambiar de tema, anotaremos que la licenciada VERONICA SERNA GALLARDO estuvo presente en esta fiesta tricolor. VERONICA fue la encargada de promover a ‘Alito’ en Río Bravo, dando buenos resultados, por lo que seguramente la riobravense será parte fundamental en la renovación del priismo.

Igual ocurrirá con otro riobravense, como es EDGAR MELHEM SALINAS, que desplegó sus servicios políticos en varios estados del país a favor de la causa de ALEJANDRO MORENO CARDENAS, rindiendo buenas cuentas.

EDGAR y VERONICA con gran futuro. Ya verán.

Vamos a otro tema para comentar que en Río Bravo, y otros municipios, se llevó a cabo elección interna del PAN, para renovar las dirigencias locales.

En suelo riobravense resultó ganadora CLAUDIA CHAPA, llevando como Secretario General a JUAN GONZALEZ ANAYA, quien alguna vez fue candidato a presidente municipal y actualmente es titular de Bienestar Social estatal en Río Bravo.

Otro de los aspirantes era SAUL ALDAVA CASTRO, que se quedó en el camino, con 16 votos.

Por cierto, el gran reto de doña CLAUDIA será incrementar la militancia del PAN, pues resulta increíble que a pesar de ser gobierno estatal y municipal, el número de militantes no ha crecido. En el proceso interno de este domingo votaron menos de 100 personas.

La abultada nómina del Ayuntamiento que (des) gobierna CARLOS ULIVARRI LOPEZ está cercana a las mil personas (luego de recorte de hace unos días), pero seguramente ni el 5% está inscrito en Acción Nacional.

Tiene pues CLAUDIA CHAPA harta chamba.

En tanto, vaya enojo por el que seguramente pasarán militantes y simpatizantes de MORENA en Río Bravo.

Y es que algunos ‘vivillos’ sin corretear la liebre la alcanzaron.

Nos referimos a recién llegados que ya ostentan un cargo dentro de la ‘4T’, mientras que morenistas de “toda la vita” siguen esperando un espacio.

Pero como bien dicen: “No tiene la culpa el indio…”.

A propósito de los ‘morenos’, el próximo 20 de noviembre se dará la elección interna para elegir dirigente nacional.

Entre los aspirantes se encuentra YEIDOCKOL POLEVNSKY, a quienes muchos ven como quien seguirá al frente de ese partido propiedad de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

También está apuntado ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, quien ha denunciado a los cuatro vientos las triquiñuelas de las que hará uso POLEVNSKY para permanecer al frente del Movimiento de Regeneración Nacional.

Algunos ilusos piensan que la elección en ese partido será transparente, pulcra, pero…

Hasta la próxima.