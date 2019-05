PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Duelo de política social, ¿quién da más?

< Espíritu egidista en protesta de victorenses

< Proyecto legislativo azul, bien articulado

1.- Más de 120 mil tamaulipecos de la zona sur están recibiendo los beneficios de la política social federal a través de los llamados servidores de la nación, se trata de 42 mil apoyos a adultos mayores, para los cuales acaban de llegar 12 mil tarjetas bancarias del programa “68 y más”, de igual manera los apoyos en beca para jóvenes estudiantes, entre otros. La información la proporcionó Elizabeth Cruz Hernández, funcionaria federal para esa región y cuando lo declara a la prensa dice “no hay problema”, obviamente se refiere a la veda electoral.

Y tiene toda la razón, no es delito, como tampoco es delito la entrega de tinacos por parte del gobierno de Xicoténcatl González, o la entrega de despensas de cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Sólo se convierte en delito electoral si la entrega del apoyo o beneficio lo condicionan por el voto, hacerlo en evento público o en un escenario con propaganda de los candidatos, o bien, de ser agregados al padrón durante el periodo de campaña, procedimiento cerrado antes de la etapa de proselitismo.

Entonces que les quede claro a los que llevarán o ya llevaron el tema a los tribunales, hay que aportar elementos probatorios para testificar que se incurrieron en violaciones especificadas en la ley.

Un ejemplo de violación está en un video twitteado por el Jefe Diego en el cual Ricardo Monreal en Aguascalientes, en un evento masivo denominado “Encuentro con la Unidad”, se compromete de la siguiente manera: “Si ustedes ayudan a Arturo (Ávila) a ser presidente municipal, aquí habemos seis senadores y somos mayoría en el Congreso de la Unión, si ustedes le ayudan a Arturo, nosotros desde México, en el presupuesto vamos a ayudar a Aguascalientes”.

Y eso que don Ricardo dijo públicamente que se retiraba de actos de partido para dedicarse únicamente al trabajo legislativo.

El jurista Diego Fernández de Cevallos, remató: “Esto que está haciendo el senador Ricardo Monreal se llama peculado, espero que la @FEPADE_Mex tome cartas en el asunto.

En Tamaulipas hay un par de constancias contra morenistas, una del alcalde de Matamoros, en evento masivo con audios video y lo necesario para testificar que promueve el voto con recursos oficiales y el otro en voz del delegado del CEN, Marco Cruz Martínez, donde vincula los actos de gobierno del Presidente López Obrador con el tema electoral, eso es lo hasta ahora se ha hecho público.

Esta clase de acusaciones abundarán de manera mutua entre los diferentes partidos, principalmente PRI, PAN y MORENA, pero el que acusa tendrá que probar y de ahí ver en qué consiste la sanción. Creemos que no habrá nada serio durante el periodo de campañas, en cambio tema muy delicado son las actuaciones el día de la jornada electoral y pueden ser determinantes en la calificación. Veremos que ocurre en la jornada del 2 de junio.

2.- Estamos a mitad de los 45 días de campaña electoral, tiempo suficiente para evaluar actuaciones de los candidatos. De una manera sumaria podemos precisar aspectos relevantes entre los abanderados de Acción Nacional que son los que mayor difusión han hecho de sus propuestas.

Los albiazules dan muestras de conocimiento sobre las problemática sociales y sobre ellas manifiestan compromisos (mejor que propuestas) y de forma articulada con el partido, no sólo de manera individual y Usted sabe que para sacar adelante una iniciativa en el Congreso local tiene que ser con el apoyo de la bancada, porque una golondrina no hace verano. Eso era algo que antes hacía el PRI y que hoy, al igual que Morena los 22 elementos de cada uno de estos dos partidos caminan cada quien por su lado, al parecer no hay línea a seguir.

En esa tesitura podemos comentar que el albiazul publica en su portal una foto de grupo de las muchas actividades que ha desarrollado Pilar Gómez acompañada de un comunicado en el que da a conocer que los candidatos (ojo plural) de Acción Nacional se comprometen a respaldar con recursos el funcionamiento de las estancias infantiles, vigilar su manejo y ayudar a las madres trabajadoras y sus hijos. Los partidos Revolucionario Institucional y Morena no han actualizado su portal, lo último que reportan son las convocatorias para la elección de candidatos.

Por lo que respecta a la panista Pilar Gómez quien busca el voto del 14 Distrito con cabecera en Victoria, manifiesta que es preciso que hagan equipo el Congreso Local y la Administración Estatal para financiar a las 285 estancias infantiles afectadas por la falta de subsidio federal, mismas que atienden a 8 mil 604 pequeños(as).

Lo mismo manifestó Imelda San Miguel Sánchez, candidata del PAN distrito 2 de Nuevo Laredo.

Este es un tema de alto contenido humano, representa atención de calidad, formación de nuevas generaciones con medidas saludables, dentro de los lineamientos de la educación pre-escolar, con atención psicológica y desarrollo de la personalidad de los menores en estándares de conducto que los encauce para hacerlos mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Eso es algo que no se puede ofrecer en el ambiente familiar donde difícilmente hay personas capacitadas.

Hay otros temas, como el emprendimiento en jóvenes principalmente, claro también mujeres como alternativas en casos de sufrir violencia familiar y tener que independizarse.

La oferta de las y los candidatos presenta una visión homogénea en propósitos, aunque personalizada desde su óptica individual. La imagen que presentan es de un grupo de hombres y mujeres articulados con su partido y que cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado por su naturaleza panista, dispuesto a empujar proyectos en común en beneficio de una sociedad demandante.

3.- Si son pocos o muchos 13 mil manifestantes en la Cd. de México para reprobar la gestión del Presidente López Obrador es lo de menos, lo trascendente en este caso es que nunca antes había ocurrido esto en nuestro país, era impensable que alguien se atreviera a protestar contra el titular del Poder Ejecutivo. Tampoco ocurrió en los primeros años de Hugo Chávez o Evo Morales que tuvieron aprobación, por citar a los de izquierda, tampoco lo recordamos en gobierno de derecha, dado que cuando menos los dos primeros años son la luna de miel de cualquier gobierno.

Aunado a lo anterior, Ciro Gómez Leyva twitteó la caída de 7 puntos de aprobación al Presidente, lo cual lo instala en un 53 por ciento (en abril tenía 55 %), esto en base a una encuesta de México Elige aplicada del 1 al 4 de mayo. Usted dirá “ya hubiera querido Peña Nieto tener un 50 % de aprobación a mitad de su sexenio”.

La cuestión es que del 80 % con el que llegó al poder AMLO (sus panegiristas aseguran que tuvo un 90 %), hay un descenso que debiera interesar al Jefe de la Nación, porque está registrado en la historia, los jefes de estado gobiernan con su pueblo y cuando no lo hacen viene una distensión que termina mal. Y nadie quiere que vengan cosas malas al país.

De pequeños detalles está hecha la historia, decía Napoleón. Y estas pequeñeces que se manifestaron por ejemplo 100 en Tampico y 40 en Victoria son pequeñas células de la sociedad a las que hay que escuchar respetar y sumar, porque de gota en gota se llena un vaso de almacenamiento y una gota puede provocar la derrama.

Las protestas del 5 de mayo fue un ensayo, seguramente vendrán otros movimientos más organizados. Como Usted sabe, las cabezas que propiciaron esta manifestación fueron Fox y Calderón, quiere decir que esto puede dar para más, nunca antes un expresidente tuvo una participación franca y frontal contra quien está en el poder, menos 2 y de manera simultánea.

Pero eso ocurrió en la capital del país, porque en Victoria fue muy pequeña la movilización, vimos en su mayoría a elementos ligados con los gobiernos priistas, profesionales, exfuncionarios o elementos del sector productivo, que quizá aprovecharon la ocasión para manifestarse en un periodo de campañas donde lo menos que podemos pensar es que políticamente representa un no a Morena y un sí a la candidatura del Alejandro Etienne del PRI, por los vínculos de estas personas con el gobierno egidista principalmente.

La circunstancia es que urge una reconciliación nacional, una reconsideración del Presidente a muchas de sus decisiones que afectan principalmente a la clase media, al sector productivo, en pocas palabras a quienes sostienen al país económicamente. Además de los ambientalistas que ven pisoteados los logros obtenidos en pasadas administraciones y cuyas reglas hoy se pisotean.

Tiempos difíciles, muy difíciles los que están por venir.