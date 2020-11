LETRAS PROHIBIDAS

Ecos del caso Cienfuegos…

Clemente Zapata M.

Sigue la especulación

entorno al General;

un mes la pasó mal

y logró exoneración…

7 años lo investigaron

y la DEA le puso lupa;

ahora se despreocupa

y a México lo enviaron…

La detención y posterior “exoneración” en nación extranjera del ex secretario de la Defensa de nuestro país, SALVADOR CIENFUEGOS, tiene muchas lecturas, especulaciones y hasta elucubraciones.

Independientemente de las razones, la forma en que se condujo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, llama profundamente la atención de aquél y de este lado de la frontera.

Tras la detención de CIENFUEGOS, el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California, un mes después el procurador general gringo, WILLIAM BARR, prácticamente dijo: “no hay fijón mi General, ¡go home…!”.

Los cargos imputados a CIENFUEGOS, que “justificaban” su detención, no eran cualquier cosa ya que blanquear dinero y estar coludido con “empresarios” que operan al margen de la ley, son delitos demasiado penados en suelo yanqui.

Ni Harry Potter, con su varita del sauco, hubiera podido borrar de un plumazo los presuntos más de siete años de investigación y acumulación de pruebas en la llamada “Operación Padrino”, cuyo autor principal fue precisamente el General en retiro.

No hay que perder de vista que los cargos fueron fruto de una profunda investigación por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que inició desde el 2013.

Para algunos, la liberación de cargos del General es vista como un “triunfo” para la Cuarta Transformación; para otros representa un sólido compromiso en donde el Estado mexicano debió entregar algo a cambio e incluso “vender” al país.

La versión oficial es que Estados Unidos hizo eco de la protesta de México sobre la flagrante violación al tratado de 1992 (entre ambos países), donde deben informarse de forma mutua sobre el desarrollo de operaciones que desembocó en el arresto del General.

Es decir que Washington se “vio obligado” a frenar el escándalo que significaría ser exhibido como una nación que no respeta tratados, al no haber informado a México sobre la investigación a CIENFUEGOS. Pero la verdadera historia sólo se sabrá dentro de muchos años.

En el terreno de las especulaciones, el Gobierno de Estados Unidos hubiera resentido una “invasión de migrantes” a su suelo si el Ejército mexicano se quedara de brazos cruzados, como respuesta a la detención y enjuiciamiento de CIENFUEGOS, entre otras más teorías.

Cabe decir que no todo es miel sobre hojuelas, pues ahora la Cuarta Transformación tiene una “papa caliente” y es llevar las investigaciones contra CIENFUEGOS, dejando satisfecha —o medianamente satisfecha— a la población y al propio Ejército, lo cual no es cualquier cosa.

Se reconozca o no, lo que sabe CIENFUEGOS es tema de seguridad nacional para México y precisamente lo que se guarda puso a temblar a dos países y a sus instituciones de justicia, incluso a los partidos políticos, así de simple… Pendientes…

~~BUSCA RIVAS CERCANÍA CON POBLACIÓN.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, mantiene una cercanía permanente con la población a través del programa “Miércoles Ciudadano”, demostrando el lado sensible, humanista y de puertas abiertas de su Gobierno… Destaca RIVAS que su compromiso es atender de forma directa a la población y escucharla, pero lo más importante es dar solución pronta a sus peticiones; agregó que la pandemia no es un pretexto válido para no atender a la ciudadanía, por ello a través de video-llamadas así como varios cambios en los hábitos y formas de hacer gobierno, es como se le da la respuesta requerida. Por ello quien necesite ser atendido por el Gobierno de RIVAS, puede comunicarse a través de la página de Facebook del CIAC, la app YoNLD, www.nld.gob.mx y los teléfonos 070 o 867 711 35 13.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Desde las sombras, el Gobierno municipal de PILAR GÓMEZ, tiene pesados padrinos que operan para que le vaya bien a la dama, convencidos de que habrá alianza entre panistas y priistas, llevando como “invitados” a los perredistas, por aquello del disimulo… Cuentan que cuentan que personajes como ÓSCAR ALMARAZ SMER, entre otros ex alcaldes de corte tricolor, han movido sus estructuras personales para apoyar a PILAR dé los resultados que se esperan de cara al 2021… ¿Será…? Ahora queda saber qué obtienen a cambio… ¡Upssssss!

++CUENTAN QUE… No todos dentro del Partido Revolucionario Institucional miran con buenos ojos los “oficios rentados” de los diputados locales YAHLEEL ABDALA CARMONA y TINO SÁENZ a favor de las causas azules… Cuentan que cuentan que los más resentidos son los que todavía se sienten parte del grupo del ex gobernador priista EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, ya que ellos sólo “acalambres” y desprecio han recibido, mientras que sus compañeros de partido ya portan playera azul a pesar de que tienen sangre tricolor… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… En el Partido Acción Nacional del municipio de Reynosa, una buena parte de panistas tendrían que verse en la necesidad de “perdonar” el “amorío político” que hubo entre FRANCISCO GARZA DE COSS y RICARDO GAMUNDI ROSAS, cuando ambos fueron presidentes estatales de sus respectivos partidos, PAN y PRI… Cuentan que cuentan que en Reynosa todavía existe un ala panista que no le perdona esos acuerdos a GARZA DE COSS, pero en caso de que cuaje la alianza PAN-PRI-PRD, las cosas cambiarían y ese “pecado” que GARZA todavía arrastra terminará por “lavarse” en la pila del perdón político… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… En Altamira, si cuaja la alianza entre azules, tricolores y amarillos, habría varios panistas sacrificados, pero la que sin duda saldría avante sería la hoy alcaldesa ALMA LAURA AMPARÁN CRUZ… Cuentan que cuentan que ALMA LAURA lleva un récord ganador; en las dos elecciones que ha jugado ha ganado la Alcaldía, de manera que nadie en su sano juicio, dentro de Acción Nacional, puede desechar o poner en tela de duda su “punch electoral” … También cuentan que la dama le tira a una diputación federal si se da la alianza, pero de momento no ha obtenido respuesta de la “carta a Santa Claus” lo que mantienen tenso el ambiente político/electoral en Altamira… ¡Ay nanita!

