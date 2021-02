Tendencias

Oscar Contreras

Edna acusa a Maki… y Xico

El cuestionamiento de la diputada morenista, Edna Rivera López, a la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, por un supuesto desvió de 176 millones de pesos parece que tienen un especial objetivo que busca afectar su presencia en el escenario político del estado.

Y es que resulta incomprensible que ahora la legisladora de MORENA, acuse a Maki y no lo haya hecho con Xico González y la COMAPA de Victoria, ya que dejaron a la capital del estado destruida y la morenista nunca dijo nada.

Desde luego que la ciudadanía sigue esperando que la Auditoria Superior y el gobierno estatal inicien una investigación sobre el desvío y desfalco que sufrió el gobierno de Ciudad Victoria durante los últimos tres años.

Se necesita que le aclaren a los victorenses si en ese tiempo el municipio recibió los recursos -del estado y la federación- que tiene presupuestado mensualmente, porque parecía que esto nunca sucedió.

No hubo ninguna obra de bacheo, pavimentación, alumbrado o reparación de la COMAPA que haya descartado, y lo peor del caso, es que si llegó el dinero se debe transparentar en qué fue utilizado o dónde lo invirtieron.

Por eso resulta increíble que la diputada Edna Rivera no cuestione a Xico González y a los directivos de la COMAPA, que se fueron y nunca hicieron nada para resolver o darle mantenimiento a la distribución del agua en Victoria.

De tal manera que la denuncia de la diputada Edna Rivera parece mas bien una peticion del grupo que gobierna Tamaulipas y hasta parece no es legisladora de MORENA, mas bien parece que forma parte de la bancada del PAN, aunque lo sabe simular muy bien. ¿Verdad?.

Finalmente, es ridículo que la diputada morenista cuestione los casi 176 millones de pesos que supuestamente Maki Ortiz desvió en Reynosa y no vea lo que Xico hizo en Victoria por la misma cantidad o más, pero mes tras mes durante tres años. ¿Qué les parece?

Cambiando de tema. Nos informan que el ex alcalde Andres Zorrilla Moreno se incorporaró hace 15 dias a las operaciones politicas del PAN, que se reunió con algunas de sus gentes para planear las actividades que haran en la zona que les tocó participar.

Y es que todo indica que Zorrilla ha sido designado para respaldar la campaña de la prianista, Elizabeth Humprey de Gil, quien busca la diputación local por el distrito en la parte sur de Altamira-Madero.

Nos comentan y aseguran que a Zorrilla lo quieren lo más lejos posible del prianista Turrubiates, ya que le robaria la atención de los ciudadanos debido a que Zorrilla sigue en el ánimo de los maderenses y esto pudiera afectar a la campaña electoral.

Por cierto, Acción Nacional no encuentra quien respalde a Joaquín «El Joaco» Hernández Correa y no es que sea mala persona, lo que sucede es que es un mal candidato y no sabemos como convencerá a la gente para que voten por su persona.

Recordamos que en la pasada y actual legislatura se la pasó declarando que pondrian en investigación a los alcaldes de Tamaulipas que desviaron recursos desde la época de Egidio y nunca pasó nada.

Así que Joaco tiene un grave problema de credibilidad ciudadana y esto pone en duda su presencia en el escenario político porque no se sabe si lo pusieron para perder, porque ganar se ve muy difícil.

De salida. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca confirmó que los turistas de Nuevo León siempre serán bienvenidos a las playas de Tamaulipas y expresó que lo puede hacer hoy, mañana y siempre.

Esperamos que junto con esta invitación, el sector salud tenga preparado el Hostipal Civil de Ciudad Madero con suficientes medicinas, camas y personal médico por los cientos de contagios que con su vista se transmitirán.

Desde luego que los regios siempre son bienvenidos, pero hay momentos en que las autoridades deben regular su presencia debido a la nueva realidad que vivimos, porque de no contener a la gente pudiera presentarse una crisis de salud incontrolable.

