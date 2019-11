LA@RED

EEUU Y DONALD TRUMP CELEBRAN LA RENUNCIA DE EVO MORALES

Rubén Dueñas

Al día siguiente de que le dió la vuelta al mundo la noticia de la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, aduciendo un golpe de Estado, cuando buscaba su cuarta reelección, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo aplaudir su renuncia tras la presión del Ejército boliviano. Lo que envía –dijo– un fuerte mensaje “a los regímenes ilegítimos de Venezuela y Nicaragua de que la democracia siempre prevalece.

Agregó que Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al Ejército boliviano por acatar su juramento de proteger “no solo a una persona, sino a la Constitución de Bolivia”. El lunes Morales aceptó el ofrecimiento del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de otorgarle asilo.

Por cierto un alto mando del Departamento de Estado ha rechazado la idea de que lo ocurrido en el país andino constituya un golpe de Estado; “la cúpula militar solo dijo lo obvio”, afirmó en una conferencia telefónica con periodistas en alusión a la órden que le hizo el jefe del Ejército a Morales para que dimitiera.

Las casi tres semanas de manifestaciones se intensificaron el domingo el domingo 10 de noviembre cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) publicó una auditoría preliminar de las elecciones del día 20 de octubre en las que Morales fue reelegido. Pero, pero, pero, las pesquisas revelaron que hubo “contundentes” irregularidades. Por lo que recomendaba que los ciudadanos volvieran a las urnas con un nuevo tribunal electoral.

Morales dice ser víctima de un golpe de Estado, a pesar de que todos los eventos muestran que el pueblo boliviano simplemente ha tenido suficientes evidencias del rechazo de su gobierno a la voluntad de los ciudadanos, dijo un funcionario del Departamento de Estado norteamericano.

Pero no todos coinciden, países como México o Argentina consideran que lo ocurrido el domingo constituye un golpe de Estado. El ex secretario general de la OEA, José Miguel Inzulza también condenó lo ocurrido ese día. “Deben realizarse las nuevas elecciones que Evo Morales anunció horas después. La renuncia anunciada por Evo Morales tiene por objeto impedir el derramamiento de sangre boliviana, pero éste no es un golpe de Estado se mire por donde se le mire.

Por su parte el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actitud de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ya que desde que México dió asilo político a Evo Morales no ha habido opinión, nota diplomática o expresión de inconformidad por parte del gobierno de EEUU. lo que le agradeció “porque nosotros no tenemos porque pedirle opinión a nadie para actuar”.

Nos parece interesante señalar que ya son varios los presidentes de gobiernos que reconocen a Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia, entre los que están Estados Unidos, Rusia, Brasil y el Reino Unido. Estp después de que la Parlamentaria fuera ´proclamada Jefa de Estado. tras la renuncia de Evo Morales, la que ya asumió sus responsabilidades y nombró incluso a ;Michael Kozak, encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado norteamericano.

La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajarova, dijo que el gobierno de Rusia no considera como “proceso legítimo” la salida de Evo Morales de Bolivia. Pero reconoce a Jeanine Añez como dirigente en funciones de Bolivia hasta que se elija un nuevo presidente.

Por cierto Carlos Mesa, que candidato opositor en las polémicas elecciones del pasado 20 de octubre en Bolivia, pidió al gobierno de México que “no le permita” al ex presidente Evo Morales “declarar políticamente”, por su calidad de asilado.

“Queremos denunciar ante el mundo y pedirle al gobierno de México que respete su propia tradición histórica y que éste gobierno no le permita al señor Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación con nuestro país”.dijo Mesa en conferencia de prensa.

“Como es posible que México, un país que tiene una tradición histórica de asilo (…..) le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia y la división”, como lo vemos en México todos los días y todos contentos.

Jeanine Añez, ya en funciones de presidenta interina de Bolivia, dijo que México tendrá que exigirle a Evo Morales que cumpla con los protocolos de asilo y no estar incitando al país con su afán prorroguista desde donde está. Eso es verdaderamente vergonzoso, remarcó.

Evo Morales, del que no conocemos su trayectoria, no se podrá quejar porque dejó Bolivia porque los bolivianos ya no aguantaron su cuarta reelección como presidente de Bolivia, pero no se podrá quejar ya que en México, sin conocer los, mexicanos sus antecedentes, fue bien recibido y nombrado huésped distinguido, porque López Obrador está. Sembrando ahora para recoger la cosecha más adelante. Algo semejante a las becas y pensiones que le entrega en forma directa a los estudiantes y adultos de la tercera edad; desde luego la lana la aporta Juan Pueblo, de su bolsa ningún político suelta nada.

A decir verdad nos parece muy valiente el que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, haya declarado a los medios de información que la empresa paraestatal, Petróleos Mexicanos, no pagará el rescate pedido por los hackers que recién llevaron a cabo el ciberataque a los sistemas informáticos de la petrolera.

Por cierto la titular de la Secretaría de Energía del Gobierno de México, la Dra. Rocío Nahle García, hizo patente su reconocimiento a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) por su liderazgo en servicios para el Sector Energético, Medio Ambiente y Oceanografía.

La funcionaria del gobierno de la Cuarta Transformación hizo éste reconocimiento a la UAT durante su visita al módulo que instaló ésta Universidad en la Exposición Internacional del Sector Energético “El Futuro de la Energía” que se llevó a cabo en el World Trade Center (WTC) en Boca del Río, Veracruz.

Nos reportan nuestras antenas que luego de encabezar la ceremonia inaugural del evento internacional, la [Dra. Nahle García hizo un recorrido por el área destinada a la UAT, acompañada por el ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla, director general del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

El ingeniero, master en ciencias y rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, le dio la bienvenida en el módulo universitario, donde le expuso los diversos servicios y proyectos que ofrece la UAT en materia de Geomática, Energías, Medio Ambiente, Oceanografía, Ingenierías y Capacitación.

Entre otras cosas le informó a la titular de la SENER que ésta labor se realiza a través del Centro Universitario de Vinculación y Actividad Empresarial (CUVAE), el Instituto de Ingeniería y Ciencias (IIC) y el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT).

Durante el diálogo que sostuvieron durante el recorrido que hiciéron, la Dra. Nahle García le hizo ver al rector Suárez Fernández su interés por diseñar proyectos conjuntos. Haciendo hincapié en que conoce antecedentes del trabajo que ha impulsado la UAT en servicios especializados para el sector energético y ambiental.

Cabe destacar que la UAT fue invitada a exponer por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, la Agencia Estatal de Energía Veracruz y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, que fuéron los organizadores de éste importante foro internacional.

