Tendencias:

El 21 definirá el 22, los cambios en el PAN

Oscar Contreras

Hace un mes parecía que Acción Nacional tenía todo preparado para ganar las elecciones del 21, pero los vientos cambiaron a finales de diciembre de tal manera que en Nuevo Laredo, el escenario electoral se modificó con el triunfal brinco de la ahora prianista, Yalheel Abdalá, quien llega a este partido para salvar a México y a Tamaulipas de la maligna y aterradora presencia de MORENA en el panorama político y esto desde luego que nos da mucha tranquilidad.

Todo indica que la prianista Yahleel será candidata a la presidencia municipal por el PAN y con esto, deja en el camino a Felix «El Moyo» García, Chava Rosas y a Imelda Sanmiguel, quienes siendo panistas de hueso muy azul se mostraron muy satisfechos y complacidos que Yaleel les haya ganado la carrera por la candidatura sin ser panista y en señal de sumisión, lealtad y satisfacción, hasta se tomaron la foto dándole la bienvenida y reconociendo su singular triunfo.

Sin embargo, esto mismo sucedió en Reynosa cuando parecía que Gerardo Peña tenía amarrada la candidatura a la presidencia municipal, después de su amplio hacer recorrido por las colonias del municipio, mientras que Chuma Moreno se divertía destruyendo sus principales vialidades, lo cual al parecer esto al final lo puso arriba en las encuestas de popularidad, ya que los reynosenses lo recuerdan a todas horas por lo que realiza estando en la COMAPA y ahora gracias a esto, será candidato a la alcaldía.

Desde luego, que Maki Ortiz le ayudará a conseguir la alcaldía, después de hacer una jugada maestra de la política, ya que se la pasó más de cuatro años haciendo como que se peleaba con el PAN estatal y al final ha logrado que le perdonen todos sus caprichos y necesedades, con tal de hacer al compadre feliz alcalde de su Reynosa Querida, pero no sin antes conseguir que su niño sea candidato a diputado local y ella, a la federal. Así que Gerry seguirá en el Congreso pero en compensación pudiera ser candidato plurinominal en una posición federal.

En Matamoros, los panistas cumplirán sueño de Chito García de hacer a su esposa Ivett Bermea la candidata a la presidencia municipal, pero si quiere que triunfe la señora tendrá que comprar los servicios de los operadores priistas, hacer el mismo negocio que en otros municipios, pero eso sí, le costará muy caro, ya que Mario «La Borrega» López los tiene en la nómina secreta desde hace más de cuatro años y dudamos mucho que los consiga.

Así que el escenario en Matamoros no está aún muy claro para Acción Nacional, pero sabiendo cómo se las gastan, la única manera en que podrían ser un poco más competitivos, sería que metieran a la cárcel a todos los operadores priistas, a todos los operadores de MORENA y darles una condena de por vida, bajo cualquier pretexto, que bien pudiera ser hasta por pasarse un alto en la sexta y con esto Chito, de esta manera, cumpliría el sueño de su esposa.

En Victoria todo està arreglado, Pilar Gómez, la primis más consetida del sexenio, será la candidata del PAN y cumplirá todo lo que Xico González no pudo hacer, lo inexpicable es porque sigue sin ser investigado, y lo otro, como Pily de repente empezó hacer obras que Xico debió hacer. Nadie se lo explica. Por lo que esto es uno de los hechos más inexplicables del acontecer político porque Xico se la pasó destruyendo la capital del estado y de repente como hada madrina apareció Pily y empezó a cambiar el rostro de Victoria.

Desde luego que Pily no está sola, cuenta con el apoyo de sus amigos, parientes y en especial, de la pandilla de Óscar Almaraz, quien de manera inteligente dio un giro de 180º a sus participación en la política y se pasó al PAN por lo que al dar el salto quedó exonerado de cualquier posible acusación sobre el desvío de recursos públicos, peculado o manejo irregular que hubiera tenido en su administración y su exoneración política llega a tal grado, que hasta la sonrisa le volvió al rostro.

Altamira es un caso para Ripley, ya que estando Miguel Gómez Orta casi seguro de ser candidato a la presidencia municipal le ponen enfrente a Ciro Hernández, un renegado surgido de las filas de las familias que controlan en municipio desde hace 50 años y esto ponen a temblar la continuidad del poder que siempre han tenido. Aunque hay algunos incrédulos que aún no dan por terminado este capítulo, porque sí el renegado de Ciro es candidato, esto de inmediato activaría una respuesta de las familias y apoyarían a Miguel o cualquier otro integrante de la familias pero por otro partido.

En Ciudad Madero se busca rescatar lo poco que queda del panismo con el multipartidista Jaime Turrubiates, quien llega a relevar en la candidatura a la presidencia municipal a Carlos Fernández, quien lo único que hizo bien fue, unir a los panistas en su contra y ahora Turrubiates busca unificarlos, pero el recuerdo de su anterior paso por la administración municipal prevalece y son muy pocos los que aún creen y esto pudiera afectarlo en su campaña.

Se recuerda que Turrubiates no hizo nada en la alcadía, nada de beneficio para la ciudad, ni obras o acciones, ah pero eso sí, recuerda que las compras y todas las adquisiciones que hizo el gobierno fueron manejadas por su familia y fue la época en que sus negocios de comida rápida crecieron por el país y esto le garantizó su crecimiento y fortuna. Así que el PAN ahora lo tiene de candidato, pero con estos antecedentes es casi seguro que salga derrotado por Adrián Oseguera Kernion, quien no pierde el tiempo y amarra su presencia en el panorama político desde la ciudad de México donde ahora lo ven, atienden y porque se ha convertido en un baluarte para MORENA en Tamaulipas.

En Tampico el PAN sólo cambió a Mon Marón por Rosa González en la candidatura a la diputación federal y a Sentíes quien parecía que tenía muy segura la candidatura a la diputación por el norte de la ciudad por Nora Gómez, con lo que se demuestra que los acuerdos en política no tienen vigencia y ni hay seguridad de que se cumplan. Desde luego que Chucho Nader quedará como candidato a la presidencia municipal y muchos creen que lo hicieron sólo porque Jorge Rivera Schotte no levantó en las encuestas y porque en las altas esferas de la sociedad tampiqueña no tiene aceptación por su nebuloso pasado.

En fin, nos dicen que el senador Ismael García Cabeza de Vaca es el estratega de estos cambios, que esta será la primera elección que tenga bajo su responsabilidad, pero que tiene la supervisión de su hermano el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y quien conoce y avaló los cambios realizados. Si esto es cierto, entonces podemos suponer que poco a poco Ismael se encargará de la conducción política en Tamaulipas y su hermano el gobernador se dedicará en cuerpo, alma y corazón a construir su futuro. O bien a preparar su salida. Así de esta manera la sucesión en el gobierno estatal se va preparando, porque como bien sabemos las elecciones del 21 definirán las del 22. Ni más ni menos.