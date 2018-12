SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-EL 4 DE ENERO VISITA REYNOSA EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR

-PANISTAS CABECISTAS PUEDEN SER DEFINIDOS CON RUMBO AL CONGRESO DEL ESTADO

Con una realidad que esperaban los tamaulipecos, será el dia 4 de enero precisamente el dia del periodista que el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR visita el estado de Tamaulipas muy concretamente la ciudad de Reynosa y donde estará a escasos u mes y días de haber asumido el poder ejecutivo en un rincón del país muy golpeado por la inseguridad, la economía y los problemas sociales y a donde traerá seguramente novedades propositivas para todos los tamaulipecos.

Lo anterior lo dio a conocer el Coordinador del gobierno federal en el estado de Tamaulipas JOSE RAMON GOMEZ LEAL.

Y Con el respaldo político que tiene el municipio de Reynosa al contar con el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Se esperan gestiones importantes por parte del legislador que oriundo de Reynosa busca con interés y emoción la oportunidad de que Reynosa cuente con el apoyo en programas federales, así como en legislaciones que correspondan a esta importante frontera.

Cabe mencionar que el diputado ZERTUCHE ZUANI quien es secretario de la comisión de Marina en el congreso de la unión sección cámara baja, manifestó su disposición con grupos vulnerables y representativos de Tamaulipas a buscar solución a muchos de los problemas y acontecimientos que tienen en su diario vivir en esta entidad federativa.

Como diputado federal está dispuesto a luchar y trabajar tocando puertas ante las diferentes dependencias federales que tiene el gobierno que dirige ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para alcanzar el posicionamiento político que de tener Tamaulipas.

Indica el legislador con quien vía telefónica hemos podido conocer su disposición de informar a los medios de comunicación, así como por medio de diversos comunicados de prensa que se seguirá trabajando coordinadamente con las diferentes fuerzas políticas del congreso para afinar e impulsar iniciativas que favorezcan a los Tamaulipecos y al país en general.

ARMANDO, ha sido funcionario público estatal y municipal, así como catedrático y conoce ampliamente el estado de Tamaulipas para alcanzar la talla de una entidad fronteriza que ofrezca también bienestar y desarrollo.

CESAR VERASTEGUI OSTOS Y VICTOR SAENZ son y apuntan rumbo al congreso del estado el primero en la primera posición plurinominal con la idea de dirigir el congreso del estado en caso de que el PAN se apunte la mayoría de las curules después del proceso electoral del 2019.

Y VICTOR SAENZ quien es el jefe de la oficina del gobernador sin muy buenos resultados, por cierto, pero si bien visto por el que manda en el partido para que vaya a un distrito a jugarla en Reynosa donde otros cuentan con mayores antecedentes políticos y sino pal baile vamos.

Lo anterior porque jamás se ha tenido una respuesta de invitaciones hechas al gobernador en lo que va del sexenio gubernamental.

POR CIERTO ¿y quien podría llegar a la secretaria de gobierno y a la jefatura de la oficina del gobernador?

SON VARIOS LOS tiradores que ya se mueven para dicho encargo político en caso de que el partido mediante convocatoria invite a los dos panistas en mención para que se conviertan en candidatos de elección popular.

Y POR SU PARTE mencionamos que El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) y la Congregación Mariana Trinitaria llevaron beneficios a las familias de Tula, Tamaulipas.

Fue mediante el programa de subsidios que se hizo entrega de 72 toneladas (1440 bultos) de cemento a 28 usuarios que se registraron para recibir dicho material.

Asimismo, se repartieron 67 tinacos subsidiados a 52 usuarios del programa.

El secretario de Bienestar Social, GERARDO PEÑA hizo entrega de estos beneficios a las familias de dicho municipio, de igual manera los exhortó a aprovechar todos los programas de subsidios que ofrece la Congregación Mariana Trinitaria a través de la Sebien.

El propósito de esto, es atender las carencias con las que cuentan las familias tamaulipecas “Porque esa es nuestra responsabilidad y nuestra obligación como funcionarios públicos “, afirmó.

BUENO SERIA saber si es en verdad, es una realidad que un funcionario de la secretaria de bienestar social del gobierno de Tamaulipas se le ocurrió señalarles a vecinos de algunas colonias populares en Rio Bravo que a quien recibiera la despensa del DIF municipal se le cancelaría su despensa estatal.

Será cierta tal situación tan vergonzosa para que quieran hacerle al emisario de la vieja forma de hacer política personal.

BUENO SERIA que la contraloría averiguara si es en verdad tal versión o son únicamente chismes de algunos ciudadanos o es que un funcionario para llevar agua a su molino ya anda muy amenazante.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación este pasado 19 de septiembre al LIC. ANTONIO MARTINEZ TORRES ex diputado local por Rio Bravo, ex diputado federal y ex secretario general de gobierno entre otras cosas asi como a recordamos en un año mas el deceso de nuestro amigo ALFREDO ROCHA allá en la capital del estado quien fuera un destacado líder juvenil y luchador social.

Y QUE HAY DE QUE un funcionario de primer nivel del ayuntamiento de Rio Bravo que anda pero bien apurado para en tres años recuperar lo invertido en campañas electorales donde participó anteriormente incluida su inversión para quedar bien con el actual alcalde CARLOS ULIVARRI a quien le presentó un proyecto de movilización y estructura saludando con sombrero ajeno pues este proyecto pertenecía a otros personajes operadores políticos que lo habían iniciado adivine adivinador de quien se trata amigo lector.

Para una seña el y su esposa trabajan en la actual administración y aparte le hacen a los filántropos en la sociedad de Rio Bravo.

¿Quién será?

Se les acabó a los diputados federales que se pasaban de listos moviendo sus manos para que recursos muy millonarios bajará en lugares donde ni siquiera era responsable de esa región en lugar de cumplir en el distrito que si correspondía.

CANIRAC estatal sin duda ha llegado a un punto importante en el desarrollo económico en lo largo y ancho del estado de Tamaulipas con su representante estatal el reynosense ALFREDO ANDRADE CASTILLO que tiene sin duda estrategia y acción para llevar a efecto un trabajo digno de promoción y turismo y a las pruebas se remite, felicidades.

ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este 21 de diciembre a YOLANDA BELMARES DE GARCIA, PAOLA DE LA ROSA, TOMAS RAMOS, JESUS MEDINA, GIOVANNI ZAVALA, ITALIA DEL CARMEN SOLER, BLANCA HUIZAR, JUNIOR CERVANTES Y PABLO CRUZ… Y nos veremos.