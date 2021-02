            < El 8 por 8 de Morena, arranca estrategia electoral

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Este miércoles 3 de febrero empezó formalmente la estrategia electoral de Morena con la instalación de una red de promotores que se encargará de atraer a los futuros votantes, primero para incorporarlos a los beneficios de la política social federal, darles información y apoyarlos para que ingresen a los diferentes programas.

Para el efecto operarán las llamadas Casas de Morena que son domicilios particulares de estos promotores, los cuales tendrán un ingreso fijo a manera de empleados, no espere Usted ver locales rotulados con los colores o siglas del partido, nada de eso, es una tarea sigilosa, casi invisible que vendrá a convertirse en una especie de un partido paralelo, pero se trata de ciudadanos que ni son funcionarios del instituto político, ni servidores públicos pese al desempeño que tendrán. De esta manera no habrá delito electoral que perseguir, pero sí resultados.

El procedimiento inicia con capacitación sobre los programas de política social, estos promotores tendrán como primer meta reunir a 8 elementos simpatizantes del partido, que se conviertan en extensiones de esta campaña y que cada uno de ellos incorporará otros 8 y así sucesivamente en una cadena de operadores.

Por otra parte le comento que en las colonias populares los líderes que alguna vez influyeron a favor del PRI, ya tienen muy aventajado su labor a favor de Morena. Son muchas las colonias populares tienen tiempo de ser visitadas por morenistas en acción que les han hecho ver las bondades de la llamada 4ª T.

Podemos deducir que el partido guinda no ha definido sus candidaturas y lo hará hasta el último momento, porque de esa manera no lo pueden responsabilizar de promover el voto a favor de determinado elemento, si no hay candidatos, no hay delito electoral.

En conclusión, si algún partido pensó que Morena se limitaría a la campaña mediática a través de las mañaneras, es el momento de salir del error o les comerá el mandado.

2.- La incorporación de Mariela López Sosa como número uno en la lista de propuestas para diputaciones federales plurinominales por el PAN es para analizarse, porque contra lo que se hubiera esperado desplaza al segundo lugar a Gerardo Peña Flores, el favorito del Sexenio, claro basado en la confianza de que las siglas azules obtendrán una votación que le permita conservar ambas posiciones, además de que GPF también va a buscar por la vía de mayoría la curul por el principio de mayoría.

Si examinamos la trayectoria de la susodicha veremos que su peso político es a nivel local, en la región de Xicoténcatl y su primera incursión en el plano estatal la obtiene al asumir la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PAN, a partir de ese momento hubo el propósito de abrirle camino rumbo a otros espacios. Que es cercana al Secretario General de Gobierno, no hay duda, pero el tema es, cual es el propósito de encumbrarla.

Uno de los mensajes visibles que manda Acción Nacional con esta designación, es que toma providencias y contribuye en la formación de un cuadro femenino, por lo que se pudiera ofrecer, es decir estar en condiciones en próximas contiendas electorales, para dar respuesta a las reglas de igualdad de género que le reclama la ley, y que pueda, en su momento, cubrir las expectativas del Comité Ejecutivo Nacional, de lo que no hay duda es que a Mariela se le está dando acceso a otros niveles de manera segura y rápida.

López Sosa lleva tres sexenios ocupando diferentes responsabilidades, administrativas y de elección popular, así como dentro del partido. Estamos hablando de casi 20 años en los que ha desempeñado entre otras cosas, como alcaldesa del municipio de Xicoténcatl, pero antes fue secretaria del ayuntamiento, y posteriormente Coordinadora Estatal del Registro Civil.

Ser diputada federal es un gran salto para Mariela, la instalará en ligas mayores, es obvio que el PAN tiene proyecto para ella.

3.- En el marco de la conmemoración al 104 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el centenario de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas la UAT celebra La Semana de las Constituciones con la participación de académicos de las facultades de Derecho y Ciencias Sociales de Victoria y Tampico, así como de Comercio Administración de esta ciudad capital.

En este marco, el Rector Suárez Fernández dio la bienvenida al Dr. Sergio García Ramírez, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es docente jubilado de la UNAM y autor de más de 50 libros y de infinidad de artículos de investigación y divulgación política, quien sustentó la conferencia magistral: “La tutela internacional de los derechos humanos y la constitución mexicana”.

El Dr. García Ramírez recibió el reconocimiento del rector Suárez por su participación en este evento que dejó importantes experiencias a profesores y estudiantes de los planteles citados, quienes de manera virtual tuvieron acceso a la conferencia.

La agenda de este evento que terminará hasta el 5 de febrero, incluye temas como Derecho de la Mujer en la Constitución de Tamaulipas; la Evolución de los Derechos Políticos Electorales en la Constitución de nuestro estado, entre otros, en este caso con las aportaciones de prestigiosas figuras locales.