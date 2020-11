            < El 83.2 % de victorenses pide investigación a Xico

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El lunes y martes de esta semana el portal de noticias Hoy Tamaulipas publicó los resultados de una interesante encuesta, donde si bien el eje central fueron las preferencias electorales por partidos y la medición de aceptación de 10 aspirantes a la alcaldía de Cd. Victoria, el estudio de opinión pública también aborda temas relacionados con las necesidades en servicios públicos; y no menos importante fue medir el estado de inconformidad ciudadana con el tratamiento otorgado al alcalde Xicoténcatl González Uresti, una vez que obtuvo su licencia.

La investigación social reporta que el 83.2 % de los encuestados reclama que el ex edil sea investigado. En ese mismo contexto, el 0.2 manifestó que no debe ser investigado, suponemos que éstos, han de ser los familiares que integraron la banda cortesana reinante en estos dos años de su mal gobierno. También hubo un 11.4 % que dijo no tener ninguna opinión y un 3.3 no quiso responder.

Otro dato interesante sobre este mismo tema, fue la pregunta: ¿Usted estuvo a favor o en contra de que Xicoténcatl González haya pedido licencia como alcalde de Victoria? Las respuestas generaron tres tendencias, el 60.6 % estuvo de acuerdo en que dejara de ser presidente municipal; en contra de que se fuera un 21.5 % y un 17.9 no quiso responder.

En esta última parte del cuestionamiento, que pareciera no encajar con el 83.2 % que quiere ver un resultado judicial, no deja de ser contundente el enojo social contra la figura del ex edil.

¿Por qué se incluye este tema, y el de los servicios públicos en una encuesta con preponderancia electoral? Porque es parte del diagnóstico que deben de estar atendiendo los partidos políticos, principalmente el PAN por su vínculo con Xico, aunque no sea militante. También debe ser del interés de todos los institutos políticos para elaborar un diagnóstico confiable y no de simple percepción, porque sin diagnóstico social no se puede elaborar una ruta electoral confiable, estratificada de acuerdo a los diferentes segmentos sociales.

Todos los partidos y en su momento los candidatos, deben de realizar una investigación de tipo social, para conocer el sentir ciudadano, conocer el talón de Aquiles de sus adversarios y sus propias fortalezas o debilidades para poder trazar un diagnóstico que les permita trazar una ruta electoral con sustento, con certidumbre.

2.- Siguiendo con el tema de Xico, ahí tiene usted, que el síndico 2o Luis Torre Aliyán, llegó a la sesión de Cabildo con pastel en mano para festejar los 46 días de licencia del exalcalde sin que autoridad alguna lo moleste con investigaciones, incluso con la versión de que Xico fue premiado con un lugar en la nómina de la Secretaría de Salud, rumor que circula desde los días inmediatos a la obtención de su licencia y del que no hay ni desmentido, ni confirmación oficial, sólo unas fotos del susodicho arribando a la Secretaría de Salud.

La cuestión es que Torre Aliyán está sacando partido con el tema del exalcalde incómodo, y en las evaluaciones se refleja que ya califica en la lista de aspirantes.

Electoralmente, el alta de Xicoténcatl en la nómina institucional, es algo que se debiera de desmentir, cancelarse, o lo que Usted quiera, porque incomoda al ciudadano, y no hay que perder de vista que estamos hablando del elector que se manifestará en las urnas el 6 de junio de 2021.

Otro tema de la referida encuesta evalúa la problemática social y los satisfactores que demanda en mayor o menor grado. A la pregunta de ¿Cuál es el principal problema que a usted le preocupa? El 67 % respondió que los servicios públicos; ese 67 % se desglosa de la siguiente manera: 14 % la inseguridad y la violencia; otro 14 % la carestía; un 2% la atención médica y el 1 % apoyos.

A su vez la demanda de los servicios públicos, de acuerdo a la consulta, quedaron de la siguiente manera: 56.3 % el agua potable; 24.5 % pavimentación; 13.1 la recolección de basura; 5.3 % el alumbrado público y 0.8 % drenaje.

En la próxima colaboración examinaremos la otra parte de la encuesta, que se refiere a las preferencias electorales para el caso de la elección de alcalde o alcaldesa para la capital de Tamaulipas.

3.- Todo un éxito resultó el Foro Educativo Internacional de Comercio Exterior, así como el Primer Simposio Binacional de Educación: “Agregando valor a la formación académica de los universitarios”, evento realizado durante dos días a partir del miércoles 18 del presente, y que fue producto de la conjunción de esfuerzos de la UAT a través de la UAM Reynosa Rodhe y con el South Texas College.

El evento unió los esfuerzos de las universidades locales y contó con el determinante apoyo del Comité de Comercio Exterior Index (Industria Maquiladora de Exportación) Reynosa.

Esta clase de actividades académicas responden a las directrices contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 2018-2021 y vienen a fortalecer el proceso de formación de los universitarios, tanto del lado mexicano como de Estados Unidos.

En ese sentido la Secretaria Académica de la UAT, Dra. Rosa Issel Acosta González, con la representación del rector José Andrés Suárez Fernández, dejó constancia del impacto que tienen este foro académico y el simposio binacional que conjuga experiencias y conocimientos en beneficio de la educación superior en ambos lados de la frontera.