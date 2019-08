CORRESPONDENCIA

El abuso del poder

Por José Luis Castillo

No tardo nada la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en dejar caer su abuso de poder en contra de un usuario que se atrevió a demandar el servicio de agua en su domicilio a través de la vía legal quien en primera instancia sufrió la suspensión del servicio y una vez que un juez le concedió un amparo, ahora lo amenazan con denunciarlo penalmente por chantaje.

El abogado Abraham Javier Villasana Fernández, denuncia públicamente a la COMAPA Victoria, después de la demandad de amparo que promovió en contra de este organismo municipal por la falta de suministro de agua en su domicilio, la COMAPA, lo denunció por “Chantaje”.

Imagínese, si a cada uno de los ciudadanos que exigen su derecho al servicio del agua en sus domicilios le van hacer esto, ahora la Municipal, perderá dinero y tiempo en este tipo de asuntos en vez de dar una solución de fondo que es dotar de agua a los miles de usuarios que sólo hacen eso, demandar el servicio de agua en sus hogares.

Villasana Fernández, refiere que, el ser ciudadano con obligaciones y derechos, le permite acudir ante las autoridades judiciales para exigir por la vía legal el derecho humano del agua contemplado en el artículo 4º de la Constitución Federal.

Y refiere que la actitud se parte de COMAPA, resulta más que grave pues por una lado no cumple con sus obligaciones de suministrar agua, máxime cuando no tiene ningún tipo de adeudo y por otro lado por exigir su derecho a través de la vía jurisdiccional, por medio de la denuncia ahora pretenden intimidarlo y que decline de la demanda, que por cierto resulta que no lo hará.

Aunque el abogado victorense no manifiesta como le han hecho llegar esa advertencia de COMAPA de denunciarlo penalmente por chantaje, es creíble su dicho dado a que así se las gastan los administradores de los dineros de este organismo municipal y decimos dinero porque es lo único que realizan hasta el memento intimidaciones, primero por exigir el servicio de agua, después por no pagar el recibo y si eso fuera poco por tener adeudos por varios meses, en los domicilio particulares llueven documentos exigiendo el pago o de lo contrario la advertencia de que se atengan a las consecuencias legales que eso conlleva.

Alguien debería parar la voracidad de los administradores de COMAPA, sobre todo cuando no se otorga un servicio y si se aplican muchos cobros sin razón y lo que es peor, no se cumple con el compromiso y la obligación de dotar de agua a los victorenses, que por si fuera poco exigen su derecho y se les amenaza hasta con llevarlos a la cárcel, que poca, ¿no cree?

2.-De manera que con el inicio de clases y para apoyar a la economía de las familias el DIF municipal apoyo a 116 familias del Municipio de Victoria, a través del Señora Arcelia Flores de González, en lo que dijo es una suma de esfuerzos con el alcalde Xicoténcatl González Uresti, al estar conscientes de los gastos que implica el regreso a clase.

La primera dama, señaló que en la entrega de este tipo de beneficios se otorgaron 50 paquetes de útiles escolares para educación preescolar, 100 para nivel primaria, 50 para adolescentes de secundaria y 18 más para jóvenes de educación media superior, todos ellos con una mochila para motivar a los jóvenes en el regreso a clases.

La mejor herencia que se le puede dejar a los niños y niñas de Tamaulipas es la educación, pero además en estos tiempos bien vale la pena invertirle a este rubro además de seguir inculcando valores para forjar buenos ciudadanos acción que también es apoyada por el magisterio de Tamaulipas que encabeza el profesor José Rigoberto Guevara Vázquez.

Por cierto este lunes da inicio el nuevo ciclo escolar cuyas actividades serán puestas en marcha en la ciudad fronteriza de Reynosa por parte del Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, en las instalaciones de la escuela secundaria General Número 4, “Marte R. Gómez”, donde también estará presente el Secretario Mario Gómez Monroy, quien ha tenido un buen desempeño como encargado de despacho, hay que decirlo ¿o no, mi querido Oscar Jiménez?

También vaya mi felicitación al profesor Lázaro Piñón, por la incorporación al equipo de trabajo del también destacado profesor Carlos Balboa Anaya, toda una institución en las filas del magisterio y ahora Director de las Escuelas Secundarias en Tamaulipas y quien desde su llegada a ese cargo se ha dedicado a terminar con el burocratismo y a dar soluciones a la problemática de los maestros de la entidad, como debe ser.

