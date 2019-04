La@Red

EL AEROPUERTO DE TEXCOCO ARRANCA EL LUNES EN SANTA LUCIA

El próximo lunes arranca la construcción del que será el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; quedará ubicado en la base militar de Santa Lucía, decisión que tomó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, después de haber cancelado el avanzado proyecto de su antecesor, Enrique Peña Nieto, el que tenía contemplado dotar a nuestro país de un moderno aeropuerto en el vaso de Texcoco.

Para fundamentar la determinación que tomó el mandatario nacional para parar la construcción del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, aseguró que hubo corrupción en la elaboración del proyecto, versión que fue desmentida por el Secretario de Comunicaciones y Transportes de su mismo gobierno, Javier Jiménez Espriú, el que de manera categórica negó lo dicho por AMLO.

Pero la obra se va a hacer en la base militar de Santa Lucía, porque donde manda capitán no manda marinero y prueba de ello es que mismo López Obrador anunció al inagurar la Feria Aeroespacial 2019, organizada por la SEDENA, la fecha del arranque de la construcción del nuevo aeropuerto, del que adelantó llevará el nombre del general Felipe Angeles el que fuera asesiando hace 100 años.

En la supuesta mañanera conferencia de prensa López Obrador para sacarse la espina dio a conocer que si hubo corrupción en la decisión de construír en aeropuerto de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco y sostuvo que “se engañó a la gente con un dictámen diciendo que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía”.

El titular de la SCT afirmó ante senadores que para la cancelación del NAIM no se tomó como consideración un hecho probable de corrupción ó de mal uso de los recursos, sino por temas de carácter técnico y por el excesivo costo económico y ambiental de la obra.

Por cierto el director del INAH, Diego Prieto, informó que en Santa Lucía, como en gran parte del territorio nacional, hay vestigios arqueológicos, por lo que ya se hiciéron recorridos en el terreno que será ocupado por el Aeropuerto Internacional. Pero el antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia no especificó cuales fuéron los resultados de esos recorridos, solo indicó cuales serían las acciones en algunos casos.

Definitivamente la operatividad que va a tener la tan llevada y traída Guardia Nacional aún no ha convencido a muchos y uno de ellos es el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el que asegura que pensar que el nuevo organismo será la solución de todos los problemas es cuando menos ingenuo.

“Puede ser parte de la solución del problema, pero no es la solución en si misma”, remarcó González Pérez durante el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

En la Cámara de Diputados ayer jueves todos andaban enfiestados y sobre todo los integrantes de la bancada de MORENA, ya que después de muchos tironeos por fín lograron ponerse de acuerdo la mayoría de los legisladores y aprobaron en lo general y en lo particular la Reforma Educativa, documento que ayer mismo fuera enviado al Senado de la República para su discusión y eventual aval.

Por su parte los diputados de la oposición rechazaron que con ésta reforma se derogue la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. “Es un engaño para los maestros que votaron por López Obrador, pues hasta se mejora, dijo Alfonso Robledo del Partido Acción Nacional.

Al estilo del viejo PRI el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, dio a conocer que ante la inseguridad de todos los candidatos que van participar en las elecciones del domingo 2 de junio, solamente dos de Tamaulipas solicitaron protección, de lo que se hará cargo el IETAM, pero, pero, pero, no dio los nombres ni sus municipios ó distritos.

En el caso de los estados de Puebla y Baja California en donde habrá elecciones de gobernador, por lo que creemos que el ambiente debe de estar caliente, pues ahí tiene usted que ninguno de los dos abanderados han considerado en riesgo su seguridad personal durante sus campañas, las que ya arrancaron y culminan el 29 de mayo, martes por cierto.

Dice el señor director del Departamento de Tránsito Local, Jesús Rafael Mouret López, que los victorenses no saben manejar.

“La cultura vial de Victoria me atrevo a decir que está en pañales, hace falta trabajar en éste tema, desde la persona que conduce un automóvil hasta el peatón”, remarcó. “Aquí la gente no respeta los altos, señalamientos, ni el paso al peatón, puedo decir que saben conducir, pero no manejar”, agregó.

La lamentable y triste ejecución de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea, a la que acribillaron junto con su esposo y el chofer del vehículo en que viajaban, nos deja ver hasta donde está llegando la delincuencia organizada ya que se sienten protegidos por gente de más arriba y por ende nadie los va a detener.

Dicen que las cosas difíciles tardan mucho tiempo para suceder, pero los “imposibles” ocurren cuando nadie lo espera, como estuvo a punto de suceder en el rozón que tuviéron miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos y elementos de las fuerzas armadas mexicanas, hechos que ocurrieron en las cercanías de Clint, Texas.

“Mejor que no pase otra vez”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que acusó a las fuerzas armadas mexicanas de haber “apuntado” a los miembros de la Guardia Nacional estadounidense en la frontera entre ambas naciones.

Por su parte el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno no va a caer en ninguna provocación por conflicto de fuerzas arnadas y afirmo categórico que su gobierno no quiere tener ningún tipo de confrontación con Estados Unidos. Y si los soldados mexicanos cometieron infracción “ofreceremos disculpas a Estados Unidos”.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollarán un estudio para detonar proyectos productivos, tales como el ecoturismo, ello con miras a fortalecer el emprendimiento social en comunidades rurales que comprenden la zona huasteca de San Luis Potosí y Tamaulipas.

La Dra. Mariana Zerón Félix, que es investigadora de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), dice que se trata de un proyecto de emprendimiento social y está enfocado en la inclusión de género en poblaciones que son vulnerables.

“Mujeres que sus esposos emigraron a Estados Unidos y es interesante como las mujeres han ido formando empresas y organizaciones, y eso vamos a estudiar en la huasteca tamaulipeca y parte de San Luis Potosí”, comentó.

Dijo que los trabajos buscan detonar actividades de turismo cultural, en comunidades aprovechando su historia, “en base al desarrollo histórico del pueblo se fomenta el desarrollo económico para los pobladores del lugar, es lo que vamos a estar trabajando”, remarcó.

