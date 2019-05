DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….

EL ALCALDE SE PONE LOS GUANTES CON LOS PANISTAS

AMLO RECIBE UNA SOPA DE SU PROPIO CHOCOLATE CON LA MEGA MANIFESTACION.

PATY PALACIOS VA BIEN DISTRITO IX POR EL PAN.

A ocho meses de haberse convertido en alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, se ha dedicado más a una guerra sucia constante en contra de adversarios panistas que en lugar de construir un gobierno que deje huella.

Lo cierto es que en política el mejor trabajo solamente se logra con alianzas y al parecer el alcalde que no es de aquí ni de allá, en cuanto a partido, se encuentra más solo que nunca, ni lo quieren en el estado ni lo quieren en el centro, ahora sí que para poder hacer un bueno gobierno no cuenta con nadie.

Su fidelidad con el PRI no le va a generar salir bien y mucho menos si quiere engrosar sus cuentas y hacer crecer sus propiedades tanto en Matamoros como en el lado americano.

Haber hecho alianza con algunos partiditos para hacer el golpeteo durante este proceso electoral podría traerle consecuencias serias, si no es que terminando las campañas debería estar siendo llamado a una evaluación en la cual podría no generar resultados satisfactorios, en fin, se nota que el alcalde continua sin aprender el oficio político, lo que significa que no es lo mismo, ser gato que ratón.

PATY PALACIOS, candidata que garantiza trabajo legislativo en beneficio del campo y oportunidades para la mujer, se discute por la candidatura por el distrito 10 por el Partido Acción Nacional,

Realmente la trayectoria política de PATY PALACIOS, seguirá siendo un factor determinante para que los ciudadanos de Valle hermoso y Matamoros le den el voto de confianza, ha sido una carrera intachable, siempre sirviéndoles a los conciudadanos

Refiriéndose a las mujeres es algo por lo cual siempre ha sido una luchadora, por la equidad de oportunidades en todos los ámbitos en el cual se comprometió a seguir siendo una gestora de ello, siempre ha sido defensoras de la equidad de género y desde el congreso de Tamaulipas lo seguirá impulsando todos los días.

.Del amor al repudio por las falsas e inoperantes políticas públicas del gobierno federal; hoy fueron más de 16 mil personas protestando contra ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, mañana este número pudiera multiplicarse si el Presidente del país no hace un alto en el camino y se autoevalúa de acuerdo a las expectativas incumplidas.

Las citas que en las pancartas y demás se leían iban desde reclamos validos hasta mentadas de madre, a seis meses una gran cantidad de mexicanos han probado que el nuevo gobierno fue el peor error en la historia del país.

La convocatoria de un grupo civil autodenominado “Chalecos México”, se replicó en al menos una decena de ciudades, en diferentes estados, entre ellos; Querétaro, Monterrey, Morelia, Hermosillo, León, Guadalajara, Mérida y Puebla, entre otras ciudades.

.“El pueblo sabio se equivocó contigo”, “AMLO si te quedó grande el saco discúlpate y vete”, “Hacer consultas sin los requisitos de ley es corrupción”, son otros de los mensajes observados en la protesta, donde la mayoría vistió de blanco.

También hubo reclamos por la situación del sistema de salud. “No hay médicos ni medicinas”, se leyó en una pancarta.

Aunque en la convocatoria se pidió a la gente marchar en silencio, por momentos se escucharon gritos de “México, México”.

Durante el recorrido, una mujer le gritó a los manifestantes: “vende patrias, fifís”. En respuesta, se escuchó que le gritaron “ignorante”.

“Voté por ti y nos traicionaste”: en la “Marcha del Silencio” gritan consignas como “fuera AMLO”; se encuentran a la altura de la glorieta de Colón.

La molestia de muchos mexicanos empezó desde la noticia de la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACIM), sin embargo, ya en la protesta los reclamos fueron por la inseguridad, la corrupción de colaboradores del gobierno; los despidos de burócratas, las consultas realizadas con poca transparencia, así como las políticas que “ahuyentan” la inversión extranjera.

Tanto los organizadores como la mayoría de los asistentes enfatizaron que no pertenecen a ningún partido político, sino que son “simplemente mexicanos” que no están de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno federal durante los cinco meses que lleva.

No obstante, algunos personajes políticos se sumaron a esta protesta, como el ex secretario de Turismo ENRIQUE DE LA MADRID, quien también fue precandidato presidencial; aseguró que asistió a título personal, no como militante, porque no está de acuerdo con este proyecto de país, y porque “es un momento muy delicado en el que se están perdiendo las libertades”.

“¡Fuera el socialismo!”, “No reelección”, “Justicia sin Ley: corrupción”, “Peje… Están cayendo los populistas, cambias o te cambiamos”, fueron algunos de los mensajes en esos puntos.

Los ex presidentes VICENTE FOX y FELIPE CALDERON avalaron esta acción, incluso el primero participo en León, Guanajuato y Calderón sigue invitando a sumarse a esta lucha.

