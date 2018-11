POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

“EL AMIGO” INCÓMODO DE AMÉRICO VILLARREAL

Se le ve muy sonriente en la foto.

No es para menos, en la imagen casi se le cuelga al Senador Américo Villarreal; los dos destilan su orgullo por pertenecer a la cuarta transformación.

En su andar por Ocampo, Xicoténcatl, El Mante y algunas ciudades de San Luis Potosí, nuestro personaje enarbola su amor por el partido de la “Honestidad” y presume una supuesta gran amistad con el Senador por Morena, “que puede llegar a ser gobernador de Tamaulipas”, dice a cada momento. Así con esas credenciales promueve su asociación: “Amigos Unidos por un Bienestar Social”, con la cual ha engañado a más de 200 campesinos, -tan solo de El Mante- con la promesa de entregarles maquinaria e insumos para sus actividades a cambio de 5 mil pesos.

Se llama Alejandro Jiménez López, aunque también se involucra en este penoso asunto a José Luis Murillo Romero.

Ambos han prometido a lo largo de varios años la gestoría de apoyos para los productores del campo, sólo que estos nunca han llegado…y el dinero no es regresado.

José Guadalupe Ayala, del ejido Santa Clara, denunció que hay casos recientes y otros que datan de hace cuatro años de personas que entregaron la cantidad de 5 mil pesos para verse favorecidos con diversos equipos para la siembra, con el compromiso de que si no llegaba el apoyo se les devolvería el dinero.

Los afectados mostraron recibos de pago por prestación de servicios de gestoría por la cantidad de 5 mil pesos, sólo que no están firmados por Alejandro Jiménez ni por José Luis Murillo, sino que presuntamente inventaron otros nombres con el fin de evitar problemas legales. En los recibos se leen nombres como el del “Licenciado, Raúl Amador Trejo” o del “Ingeniero Raymundo García Vázquez”, personas que los campesinos niegan conocer.

La empresa gestora ” Amigos Unidos por un Bienestar Social”, dice tener sus oficinas en el 17 Méndez y Ocampo en ciudad Victoria. con cuentas bancarias en HSBC 4057184459 a nombre de Ernesto Rodríguez Valles.

Los afectados pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales para impedir que esos bribones se salgan con la suya y sobre todo que sigan engañando a los campesinos.

Por otro lado, bien haría el Senador en quitarse a personajes de la talla de Alejandro Jiménez, quien sigue pregonando una presunta relación de amistad con él, argumento que utiliza para generar confianza entre el campesinado.

El bribón de cuarta quiere hacer su nido (de trampa) en la cuarta transformación.

PD: Alejandrito salió delicado. Lejos de aportar pruebas para defenderse de los señalamientos que le hacen los campesinos, el morenista se desgarró las vestiduras y acusó a la “mafia del poder en El Mante” de desprestigiarlo porque apoya a un partido político para la diputación local (Morena).

En lugar de darle fecha para la entrega de esos apoyos que prometió o el plazo en el que devolverá ese dinero, Alejandro Jiménez recurre a frases trilladas, para autoproclamarse como promotor de la transformación ciudadana.

El hijo de la cuarta transformación, anda culpando a todo mundo de sus errores. ¿Dónde hemos visto eso?

LAS AVENTURAS DE CHUY FIESTAS

Ya le conocen así: “Chuy Fiestas”.

No se sabe de otra. No puede asimilar que su inicio ha sido un fiasco, comparando con lo logrado por el exalcalde de Ocampo, Pedro Javier Muñiz, que en su primer mes de gobierno arrancó con más de diez obras; ahora el alcalde en turno solamente lleva una, pero en esos de las fiestas no hay quien le gane.

Es claro, que Jesús Avalos Puente, sigue quedando a deber. Su labor de gestoría es nula, no ha hecho compromisos en la ciudad de México, es más, ni siquiera en la capital del estado. Cuando sus jefes políticos lo ven, sólo es para regañarlo. Chuy no ha sido capaz de resolver el problema del agua en comunidades como El Chamal, aunque eso sí, quiso aminorar el enojo con un baile.

Por lo pronto, ya anunció la feria del Vergel y otras actividades artísticas, con la intención de engañar a la ciudadanía y no cumplir todo lo que prometió.

En la presidencia municipal siguen desfilando su parentela, compadres y amigos que cobran en la nómina municipal sin saber exactamente cuál es su tarea.

En Ocampo priva el desastre.

El PAN queda a deber al menos en el arranque de gobierno.

LAS CULPAS DE OTROS QUE PAGA MOTA

Exgerentes de la Comapa Mante de forma irresponsable recibieron pagos de parte de usuarios por trabajos que nunca se realizaron. Antes de recibir ese dinero, directivos de la Comisión municipal de agua potable y alcantarillado no ejecutaron estudios de factibilidad. Hay varios casos y el menos responsable de ello es el actual responsable de la oficina de la gerencia, Marco Antonia Mota Turrubiates.

Hay el antecedente de una usuaria de la zona centro que reclama el dinero porque la Comapa nunca realizó la obra de drenaje en su vivienda, aunque sí lo cobró, más tarde se darían cuenta que no era factible, pero no regresaron el dinero.

Años de reclamar ese dinero tienen desgastado a quienes fueron víctimas de esas malas gestiones en la Comapa que ya no les queda otro camino que pedir la intervención del alcalde, Mateo Vázquez Ontiveros y del Gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Mota va a tener que resolver un problema que él no propició, pero seguramente dará respuesta a esa solicitud de devolución del dinero…su estilo diferente de hacer las cosas permitirá llevar por buen puesto esa problemática.

Todo es cuestión de voluntad…los pillos fueron otros.