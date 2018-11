RESEÑA POLÍTICA

Juan R de la Sota

El aumento al pasaje no y sí modernización del transporte

No se ha cumplido la añeja promesa de modernizar, renovar o mejorar el transporte público urbano en Tamaulipas y con la tolerancia de las autoridades del ramo, se sigue brindando un servicio con vehículos chatarra y de alto riesgo para los usuarios, por lo que los concesionarios no tienen razón, justificación, argumento, bases ni merecimiento para exigir incremento al precio del pasaje.

La Subsecretaría del Transporte Público del Estado, ha privilegiado el acoso, humillación y la prepotencia contra los empleados de esta dependencia y ha dado paso a la corrupción en el desempeño de su función, al incumplir con las revisiones mecánicas y permitir la circulación de cientos de microbuses en pésimo estado que las mantienen en peligro de ser protagonistas de choques y atropellamientos que podrían ocasionar la pérdida de la vida de pasajeros y peatones.

Si la Subsecretaría del Transporte, cumpliera con su responsabilidad de supervisar las condiciones mecánicas de dichos vehículos, sólo algunos cuantos pasarían la revisión, pues de inició algunas funcionan con equipo de gas, lo que representa latente peligro para pasajeros y la población en general, además circulan con graves deterioros en la carrocería, sistema eléctrico, llantas, ventanas, parabrisas y máquina, lo que genera la prestación de un peligroso servicio.

Los dirigentes de los concesionarios del transporte insistentemente demandan aumento a la tarifa del pasaje, pero no informan sobre la modernización o mejoramiento de las unidades, porque con esto no están cumpliendo, pese a ser un compromiso que ellos concertaron con las autoridades.

Ramón Hernández y Pedro García Silva, son dirigentes del transporte son irresponsables, incumplidos, ambiciosos, intolerantes y no velan por proteger la vida de los usuarios, pues ambos no han cumplido con el cambio del parque vehicular y son los que reiteran su exigencia de incremento a la tarifa del pasaje, la cual, por supuesto que no se justifica.

El dirigente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Victoria, Pedro García Silva, exigió se haga un estudio para que les permitan ajustar el precio del pasaje, al argumentar que con las actuales tarifas de 6 y 9 pesos no les alcanza para cubrir los gastos de operación. La justificación de este líder de los prestadores de ese servicio no tiene ningún sustento, incluso, es abusiva y lesiva.

En concreto se hacen ricos y crean cuantiosas fortunas con un pésimo servicio y con falsos argumentos, por lo que mientras no modernicen los vehículos transportistas, no merecen ni un cinco de aumento.

La respuesta de las autoridades a su planteamiento tendrá que ser negativa, pues la actual tarifa es suficiente para cubrir los gastos de operación, mantener a sus familias y ahorrar para la compra de un nuevo microbús.

No deberían aferrarse a elevar el precio del pasaje. Los líderes tendrían que buscar otras opciones para lograr apoyos económicos para pagar los costos de operación, como sería conseguir subsidios con las autoridades federales y estatales.

Los mencionados dirigentes del transporte no tienen calidad moral para exigir el arreglo de calles, puesto que no cumplen con resolver las fallas mecánicas de los microbuses.

Las autoridades tienen que aplicar mano dura contra los concesionarios, con el fin de que se ofrezca un servicio con unidades en buenas condiciones mecánicas o nuevas, además para proteger la vida de los usuarios y peatones.

La corrupción, la tolerancia, el amiguismo, compadrazgo e influyentismo, se tiene que hacer a un lado, pues se debe privilegiar la protección de la vida de la población.

Cambiando de tema, la Procuraduría General de Justicia del Estado, reforzará su funcionamiento con la contratación de más policías investigadores, con el objeto de continuar cumpliéndole a la sociedad con mayor eficiencia en el servicio de procuración de justicia.

El Procurador de Justicia en Tamaulipas, Irvin Barrios Mujica, informó que actualmente en ésta entidad se cuenta con 600 policías investigadores, pero se estima que al término del sexenio se llegue a contar con 1,200 elementos, los cuales serán distribuidos acorde a las necesidades de cada región.

Expresó que se está dando el fortalecimiento del capital humano, al destacar que: “ahora vamos a tener una nueva generación en diciembre de policías investigadores, facilitadores y peritos que nos hagan cumplir con nuestra meta sexenal y ahora tengamos nuevos elementos vamos a distribuirlos en todo el Estado”

Conforme vayan capacitándose y aprobando, los elementos policíacos serán distribuidos en base al número de población, “y tenemos que ver otros factores como índice delictivo, población y cumplir con los estándares de distribución, pero de menos van a ser 10 elementos en el sur del Estado”, señaló.

El funcionario estatal, dijo, además que se registró un incremento en las denuncias sobre desapariciones forzadas, lo que asegura, es la confianza que se está teniendo en las corporaciones de seguridad.

En esta administración ha habido más denuncias por desaparición que en épocas anteriores. Ha habido más denuncias porque han generado la confianza y han reactivado las búsqueda, además han hecho polígonos y reuniones con los colectivos.

El Procurador resaltó que las acciones que están llevando a cabo, ha estado dando confianza a los colectivos de búsqueda y familias.

La contratación de un mayor número de policías ministeriales, dará como resultado se aclaren los delitos y se ejercite la acción penal en menor tiempo y se evitaría el rezago en distintas carpetas de investigación.

En otro asunto, los diputados locales buscan crear y aprobar como delito el lanzamiento de piropos. Quienes incurran en este lenguaje podrían ser sancionados hasta con cárcel.

Ante el Congreso del Estado, se presentó una reforma que plantea establecer lineamientos en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradica la violencia contra las mujeres. Si esto es aprobado la conducta de hostigamiento a ese género en cualquier ámbito público, se definirá como acoso sexual y se tipificará cono delito.

La legisladora Guadalupe Biasi Serrano, explicó que si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado indefenso y de riesgo para la víctima. Independientemente que se realice en uno o varios eventos.

Los diputados de las comisiones correspondientes analizarán, estudiarán y hasta podría reformar la propuesta de ley, para luego enviarla al Pleno Legislativo, en donde con el voto de los representantes populares se determinará si es aprobada o no.

El dato: Los diputados priistas defienden lo indefendible y si respaldan a un ex gobernador como Eugenio Hernández Flores, de tantas “pillerías” y saqueos que cometió en Tamaulipas, al cuestionar el procedimiento jurídico y legal que se realiza en su contra, simplemente lo hacen por agradecimiento a la chamba y beneficios que en su momento les otorgó, pero podrían convertirse en protectores de presuntos delincuentes.

Correo: jrdelasota@hotmail.com