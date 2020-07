PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< El boletín sonriente de González Valderrama

< De 43 alcaldes sólo Xico aplica multas Covid

< Síndico 2o pinta su raya con el alcalde

1.- La oficina de prensa de Rodolfo González Valderrama emitió un comunicado para resaltar que las condiciones laborales de trabajadores mexicanos (entre ellos los tamaulipecos), incorporados a plantas vinculadas al T-MEC tendrán salarios justos. Hace referencia a la circunstancia de que actualmente en Estados Unidos se les paga 8 dólares la hora, mientras que en nuestro país perciben esos mismos 8 dólares por una jornada de 8 horas.

El propósito del Director General de RTC (Radio, Televisión y Cine) fue lanzar una loa al actual gobierno federal, y al líder moral de su partido y de paso hacerse presente de alguna manera en el interés público, lo cual no es criticable, tiene derecho a hacer su “luchita” en busca del posicionamiento que lo lleve a competir por la gubernatura de Tamaulipas.

La cuestión es que el acontecimiento que relata, fue una condición que no fue propuesta por México, incluso estuvo en el debate nacional porque vendrá a provocarle problemas al resto de empresas o plantas que no están articuladas al T-MEC. Hay un principio de igualdad constitucional, no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda, como tampoco ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, se supone que todos ante la ley somos iguales en este país.

Pero las empresas mexicanas no están en condiciones de equiparar salarios con Estados Unidos, de tal manera que la abogada Susana Prieto se va a dar gusto liderando movimientos laborales para alcanzar estos magníficos salarios, claro en detrimento de la planta productiva de México. Ya sabemos que ella tiene restricciones para actuar en Tamaulipas pero hay mucho territorio para su actuación.

De tal manera que el anuncio difundido por González Valderrama tiene sus bemoles, por una parte es bueno hasta ahora, únicamente para los trabajadores de ese sector de empresas, que tienen participación en el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Hasta ahí es el logro, ahora falta ver el impacto que tendrá en el resto de plantas, en sus finanzas, ¿quiénes podrán enfrentar un ritmo de egresos de ese nivel?, y si los trabajadores se quedarán tan tranquilos y no buscarán a un abogado laboral para luchar por situaciones similares.

El síntesis es por ahora una buena noticia para un reducido número de trabajadores, lo demás está por verse.

2.-El acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Tamaulipas, que faculta a los municipios a llevar a cabo la aplicación de infracciones económicas, administrativas o llamados de atención, para hacer cumplir medidas preventivas contra el COVID, es una medida que quedó a criterio de las autoridades de cada ayuntamiento, en ese sentido ningún alcalde ha hecho uso del procedimiento de multas, la excepción es el de Victoria, Xicoténcatl González.

Municipios con mayores problemas de COVID como son los fronterizos no lo han puesto en práctica. Nuevo Laredo, Matamoros, y Reynosa, de igual forma Tampico y Madero siguen trabajando con el exhorto y llamados de atención, en el patrullaje nocturno incluso siguen a los vehículos hasta el retorno a casa.

Este jueves no fue su día para Xico. Enfrentó la renuncia de su titular de Transparencia, la manifiesta reprobación del Síndico 2º quien mediante carta al PAN expresa su deseo de poner distancia con el alcalde y en cierta forma con el propio partido, además de la ola de rechazo al director de la COMAPA, Román Castillo, aunque este no pertenezca al círculo íntimo del alcalde, en este caso Alejandro Ceniceros del PT está pidiendo una auditoría financiera a esa dependencia.

Por lo que respecta a la renuncia de Juan Manuel Pérez Guerrero, jefe del Área de Transparencia del Ayuntamiento, se dio en medio de serios señalamientos de opacidad, además de los casos de detección de facturación irregulares.

Por último, el abogado Torre Aliyán terminó por hacer llegar al presidente del PAN, Luis Cantú su desacuerdo con la manera como se conduce el alcalde Xicoténcatl González Uresti, el síndico no es militante panista, pero si un elemento externo al que se invitó a formar parte de la planilla municipal de Acción Nacional, lo cual agradece y reconocer a la institución por las batallas democráticas desarrolladas en el país, pero hoy anuncia que pone distancia con el gobierno de Xicoténcatl González, del que dijo “tiene el justo reproche social en la capital”.

En conclusión, si Torre Aliyán fuera panista en este momento se estaría declarando sindico independiente de su partido. La medida tomada por el abogado es una especie de salvoconducto para no cargar con penas ajenas, con incapacidades de las que no es responsable y tampoco quiere que se le adjudique complicidad de tan nefasta gestión.

Pero la Síndica 1ª y demás integrantes del Cabildo han guardado sepulcral silencio, me refiero a los panistas, los de oposición tienen que aprovechar la coyuntura para hacer ver a los ciudadanos su error electoral.

INCONVENIENTES DE LAS CLASES PRESENCIALES.- El tema del regreso a clases presenciales está en el debate ciudadano y en el círculo familiar, aunque no será pronto, dadas las estadísticas de casos positivos de COVID, que de manera creciente se registran en el día a día. La realidad es que tarde o temprano habrá ese retorno a las aulas, y esta vez se hará en condiciones extraordinarias, tanto de tipo económico como psicológico y en medio de un ambiente social incierto porque desde ahora prevén rebrotes, que pueden estar surgiendo en los próximos dos o tres años.

Por eso más vale desde ahora, analizar el tema con todas sus implicaciones. Hay fecha tentativa para iniciar el ciclo escolar 2020-2021, y es el 31 de agosto para nivel de Educación Básica.

En primer lugar en la geografía tamaulipeca hay escuelas que carecen del servicio de agua potable y sin ella es imposible cumplir con las medidas de higiene que la “nueva realidad” reclama. Desde ahora debe de tomarse en cuenta esta problemática que va a requerir de la habilitación de depósitos o tinacos, pero sobre todo del abastecimiento permanente a través de pipas.

La sanitización de los planteles hecha a conciencia la primera vez quien la costeará, algunas instituciones tienen recursos de las cuotas anteriores y que no se ejercieron dado el cierre de las escuelas, posteriormente tendrá que efectuarse de manera permanente y rutinaria, incluyendo la limpieza de pupitres con productos desinfectantes dos o tres veces por turno.

No es un secreto que los gobiernos no proveen ni de escobas, ni cloro, ni nada que se le parezca a las escuelas, que estos productos se compran con las cuotas que aportan los padres.

La situación es que ahora muchos padres no estarán en condiciones de aportar las cuotas voluntarias que usualmente acuerdan en coordinación con los directivos de planteles y de las que dependerá el aseo frecuente y permanente para evitar contagios.

De por sí, cada año surge las quejas de padres porque a los gastos extraordinarios por los útiles escolares, hay que agregar el de uniformes y sobre todo de las cuotas “voluntarias” que en el seno de las sociedades de padres de familia son acordadas y que implican en las escuelas públicas desde 500 pesos hasta tres mil o cuatro mil pesos según el plantel, obviamente las escuelas privadas son palabras mayores.

Esto obviamente se agravará en tiempos del COVID, cuando la situación económica es crítica, el desempleo e inactividad económica tiene en jaque al gasto familiar. El ambiente será peor en agosto, porque los ahorros ya se están agotando, o los créditos logrados con el banco o familiares y amigos también. Y la inactividad del sector productivo va para largo o cuenta gotas.

En ese marco de circunstancias hay que asegurar la práctica sanitaria que se les indicará en su momento, la pregunta es con qué recursos.