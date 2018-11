Gaceta.

El Buen Fin y sus verdades.

La aclaración es pertinente, el Buen Fin en México no se traduce en descuentos superiores al 50 por ciento como sucede en los Estados Unidos, en el llamado Black Friday, incluso, está muy lejos del esquema gringo, porque se paga o al contado o con tarjeta de crédito, mientras que aquí se dan facilidades de pago a meses in intereses, situación que, no representa un ahorro real para el consumidor.

Según reportes de medio de comunicación, los descuentos son muy escasos, cosa que se comprobó con el cotejo de precios de muchos productos entre los del mes previo al Buen Fin, encontrándose que eran iguales o amentaron, pero, la gran diferencia es que las tiendas daban facilidades de pago a plazos.

En realidad, este es el problema de la estrategia de venta previa a la navidad, ya que, en 2012 un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, encontró que 75 por ciento de las ofertas no correspondía a descuentos, sino a facilidades de pago, mientras que, los descuentos eran en el 12 por ciento de los casos.

Un sondeo realizado por una empresa encuestadora, encontró que la percepción entre la población no es diferente, ya que, res de cada cuatro respondió que cree que las ofertas son falsas y que sólo suben los precios.

Es seguro que, para este año la percepción sea peor, ya que, los principales productos comprados en el Buen Fin, han subido de precio debido a la paridad del peso frente al dólar.

Se considera además que, más allá de mejorar las ventas por la temporada de fin de año, la inexistencia de verdaderos descuentos, tipo los gringos, que vayan del 40 por ciento en adelante, da como resultado que los consumidores trasladen las compras de diciembre a noviembre y, por tanto, no se puede hablar de incremento en las ventas, porque, quienes compran ahora ya no lo hacen el resto del año.

Interesante por donde quiera que se vea, es que, una gran parte de las personas, están en espera de las ofertas del Buen Fin para satisfacer algunas necesidades, en el entendido de que, serán más selectivos que en años anteriores, porque ahora la disponibilidad de recursos, al parecer es menor.

Desde la perspectiva oficial, impulsora del Buen Fin, se busca incrementar las actividades económicas y que, mejorar la calidad de vida de las familias del país, porque habrá descuentos y promociones.

Como el Buen Fin comienza este viernes y perdura hasta el lunes, que, por cierto, es de asueto porque el martes es 20 de noviembre, día en que se conmemora el levantamiento armado que se convirtió en Revolución, para hacer del país una nación democrática, como la que tenemos ahora.

Para aprovechar ofertas del buen fin, los consumidores son alertados sobre mil y una cosas que pueden ocasionar daño a la economía de las familias, entre ellos, cerciorarse de que las ofertas son las que marca la publicidad y cuidar mucho el uso de las tarjetas de crédito para evitar que, en el futuro inmediato y mediato, se comprometan los ingresos de todo un año en detrimento de la tranquilidad familiar.

La PROFECO, pide a todos los consumidores que estén alerta y que, hagan uso de las herramientas existentes para denunciar incumplimientos o falsas ofertas, ya sea vía telefónica, la página de la Internet, redes sociales y desde luego acudir a las oficinas de la Institución.

Los otros.

Desde San Fernando hubo la respuesta de la dirigencia estatal del Sindicato de Trabajadores de la educación a la agresión perpetrada por Enrique Meléndez Pérez en contra del dirigente nacional, Juan Díaz de la Torre, a quien consideró como un desfalcador de la organización sindical y, le puso número, dijo que es por 20 mil millones de pesos, cifra en la que, no se midió y quiere que lo metan a la cárcel.

El secretario general de la Sección 30, profesor Rigoberto Guevara Vázquez, hizo ver que el SNTE es de todos los maestros, no de unos cuántos y consideró que haya detractores que no reconozcan el paso de las generaciones, porque ellos ya tuvieron su momento, es decir, ahora son otros tiempos en los que nadie quiere que haya de nuevo venta y tráfico de plazas o disposición inadecuada de los recursos propiedad de los trabajadores

En el caso de Meléndez, desde una reunión que tuvo con maestros jubilados, en un desayuno organizada por él, lanzó todo tipo de improperios a los dirigentes del SNTE y pidió a los asistentes que respaldaran la denuncia presentada ante la PGR por el presunto desfalco a la organización sindical.

Además, este grupo de jubilados fue convencido de abogar por la recuperación del SNTE para la maestra Elba Gordillo Morales, bajo la premisa de que, Juan Díaz de la Torres está ilegal en el sindicato.

En San Fernando se dijeron algunas verdades, como el hecho de no caer en el juego de los provocadores, para evitar que se enloden las siglas del SNTE, que, como organización pertenece a los trabajadores y a través de ellas se mantiene la idea de abrir brecha y actuar con entusiasmo para avanzar en la búsqueda de mejores prestaciones para las bases magisteriales.

El profesor Guevara Vázquez estuvo en San Fernando como parte de su recorrido por la entidad para la Jornada de Información y Difusión Sindical, mediante la cual se da a conocer a las bases la gestión y beneficios alcanzados durante el último año.

No cabe duda que vivimos en el mundo al revés, porque, el partido que menos prisa tiene en poner en orden sus asuntos con las autoridades electorales, es el PRD dado que, hay lío con su registro, porque no sacó los votos necesarios para conservarlo y, ya presentó ante el IETAM la plataforma electoral con la que, se supone dará la batalla electoral en los comicios del primer domingo de junio de 2019.

Este documento que los partidos políticos que tienen derecho a participar en las elecciones, debe presentarse ante las autoridades electorales, está basado en sus principios y programa de acción y debe de ser revisado en el IETAM, para ver que cumpla con lo previsto en la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

El dirigente perredista Alfonso Trejo Campos, fue ante los consejeros que lidera el Mtro Miguel Ángel Chávez García, para entregar la documentación y le acompañó el representante que tienen en el Instituto, Elías Hernández Gutiérrez.

En la plataforma electoral está contenido además el método que usarán los perredistas para seleccionar a sus candidatos a las 22 diputaciones locales que están en juego.

La verdad es que, con la plataforma dejan asentada la idea de que presentarán el listado de candidatos plurinominales, para, en el caso de sacar más de tres por ciento de sufragios, puedan aspirar a una diputación plurinominal local, como la que tuvo en la Legislatura anterior Jorge Valdez Vargas, quien le entregó la dirigencia del partido a Trejo Campos hace unos días y que cuestionó el comité nacional.

Solo esperemos que los perredistas de México no vengan a protestar porque los de esta entidad madrugaron con la entrega de la plataforma electoral