EL BUEN JUEZ EMPIEZA POR SU CASA: AMLO

EN SU DISCURSO: “NADIE AL MARGEN, NI POR ENCIMA DE LA LEY”.

EL MATIZ Político del discurso del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en todo momento fue tajante, certero y sin cortapisas, porque “no se anduvo por las ramas”, para sostener y remachar que, “nadie al margen, ni por encima de la ley”, porque en mi gobierno, dijo: “no vamos a permitir la corrupción, ni la impunidad, apuntando que, “el buen juez pro su casa empieza”, aludiendo incluso que, ya se ha emprendido “la formación de un comité de la verdad” el cual tendrá facultades universales, “para aplicar la ley a actuales y pasados funcionarios”, de todos los niveles que hayan abusado del poder público.

DESTACÓ López Obrador, que, se habrán de ejercer reformas a la ley, para que “la corrupción y la impunidad”, sean delitos graves y él o los responsables de estos actos delictivos no alcancen fianza, para que los actores de estos perjuicios al pueblo de México, “sean llevados a la cárcel”, cuyo tema, obviamente generó el aplauso de los presentes en la toma de posesión del nuevo gobierno federal, pero no el aplauso del Presiente saliente ENRIQUE PEÑA NIETO, quien en todo momento, se mantuvo, serio, rígido, callado y “con la cara desencajada”, y en posición de desangelado volteaba a ver a AMLO, pero éste, “continuaba con la metralla” contra los corruptos, motivo por el cual no dudo que, “a PEÑA, habremos de verlo, no a disposición de AMLO, sino del comité de la verdad” y sino “pal baile vamos”.

ACLARÓ el Presidente Andrés Manuel López Obrador que, “él, no tendrá injerencia” en la decisiones de este comité, “ni haría recomendaciones y mucho menos perdonar a los delincuentes de cuello blanco”, como sucedía en el pasado, para que los integrantes del mismo, sean los que de manera autónoma y sus facultades, “apliquen la ley a los infractores”. Con eso está dicho todo, ¿o no?.

OTRO DE LOS factores que, sobresalieron en el discurso del nuevo Presidente de la República, es haber cumplido lo de “la apertura de los Pinos al público”, lo cual sucedió ayer a las 10 horas de la mañana, cuyo inmueble, pasará a ser parte del bosque de Chapultepec y será un lugar dedicado a la cultura y las artes, anunciando también que este próximo lunes, “el avión presidencial”, será enviado a un lugar del extranjero para su venta, al parecer a Francia, cuyos, “temas fueron una promesas de su campaña”.

SIN EMBARGO, los mexicanos esperan y confían que, AMLO cumpla a cabalidad con “lo del flagelo de la inseguridad” que ahoga al país, esto a través de la guardia nacional, la que dijo reforzaría con suficiente personal de lo que fue el Estado Mayor Presidencial y de la Sedena, cuyo tema, veremos si lo logra o no, pero también será trascendente y relevante confirmar si en el corto plazo el nuevo Ejecutivo Federal, cumple “bajando los precios de las gasolinas” y, esto sea consultado al pueblo, sin olvidar lo de la baja del IVA al 8% y del ISR al 20% en la frontera, anunciando que, para bajar los costos de las gasolinas, primero procederá a rehabilitar las refinerías existentes en México y naturalmente, “construir la Refinería dos bocas”, allá en su natal Tabasco y con ello, reducir las altísimas importaciones de los carburantes y, la gasolina, pueda venderse al precio razonable.

SOBRE LA LUCHA anticorrupción, AMLO, “tiene fe en recuperar la confianza de los mexicanos”, detalle por el cual será importante saber si realmente actuará contra los corruptos, porque hay muchos que saben que, al ya no tener posición política alguna y mucho menos influencias, ni fuero político, como lo tuvieron en el pasado, eso podría generar que una gran número de los presuntos involucrados en esto de la corrupción, tendrán obviamente que “ponerle a la corrida”.

EL PRESIDENTE López Obrador, en plan propositivo le apuesta a hacer las cosas bien “consultando al pueblo”, porque es el pueblo el que manda y al que se debe y tiene razón, pero lo que, creo tiene que ver con crudeza es, si podrá obtener los resultados que aduce, señalando que, “en lo de economía”, su reto será el tema de la austeridad, basado en que, “los funcionarios ya no devengarán “altísimos salarios” y prebendas excesivas, incluso recalcó por ejemplo que, “ya no se gastarán más de 5 mil millones de pesos anuales por conceptos de “seguros médicos” para funcionarios de primer nivel del gabinete y tampoco habrá erogaciones de este mismo rubro, para los Diputados Federales y Senadores, porque dijo que , “NO PODEMOS TENER GOBIERNO RICO CON PUEBLO”.

ME CASO GANSO, de que haremos las cosas lo mejor posible para que, “nuestro trabajo redunde en bien de las familias más vulnerables”, expresado mantener el contacto directo con la gente, para seguir teniendo cercanía con las familias de todos los estratos sociales, lo que naturalmente, sigue distinguiendo el nuevo mandatario mexicano ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

SU MENSAJE FUE ¿CONFRONTACIÓN O CONCILIACIÓN?.

EN ANALISIS, el mensaje del Presidente de México, Andrés Manuel, tuvo dos aspectos, para unos “de confrontación” y otros “de reconciliación”, porque recordemos que López Obrador, criticó acremente y atacó con candela a los integrantes del Modelo Neoliberal que, “fueron los causante de que México, esté sumido en la desgracia social”, por el terrible endeudamiento en que está dejando al país su antecesor ENRIQUE PEÑA NIETO, quien hizo muchas promesas y “todo fue un fracaso” y ejemplo de ello, fueron “las mal llamadas Reformas Estructurales”, en la que el Gobierno Peñista, gastó quien sabe que tantos miles de millones de pesos, por cuya aprobación muchos Diputados de la LXII Legislatura salieron “bien cuajados”, eso todo mundo lo sabe. Y como decía AMLO, que Enrique “estaba llevando al despeñadero al país”, lo recuerdan?.

Y SI HABLAMOS de reconciliación, es porque el mismo ANDRÉS MANUEL, también soslaya que él, “no comulga con la venganza”, porque eso no es su fuerte, dejando entrever algunas cuestiones “de tibiedad”, porque aduce que, “él, no hará nada contra los que le han hecho daño a México”, pero sin embargo, él mismo, como ya lo dije líneas arriba, ha hecho patente que, “serán las autoridades del Comité de la Verdad, administrativas o las judiciales”, las que tendrán que hacer su trabajo, lo que se reafirma que, “los que la hicieron la tienen que pagar”, pero de eso, él no se encargará.

EN FIN ayer primero de diciembre, fue un día histórico para los mexicanos, porque el Presidente Constitucional Andrés Manuel López Obrador, “abrió al público la casa de los Pinos”, cuyo lugar ya todo mundo lo puede visitar y además en su toma de posesión como mandatario mexicano, reunió a los Presidentes de la gran mayoría de los países del mundo entre estos a sus vecinos del norte Estados Unidos y Canadá y a todos los de Sudamérica, Asia y Europa.

PERO ADEMAS, LÓPEZ OBRADOR volvió a llenar “la Plancha del Zócalo” como cuando se lanzaba en pos de protesta porque, “LOS DE LA MAFIA DEL PODER” le robaban con triquiñuelas electorales, la Presidencia de la República”, como cuando ganaron VICENTE FOX y FELIPE CLADERON, historias por cierto muy negras de ambos ex mandatarios, a los que, al igual que todos “ya no tendrán las millonarias pensiones que recibían”, para esos dineros invertirlos en el bienestar social de los mexicanos.

Y COMO “el que persevera alcanza”, HOY ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBARDOR ya es Presidente de México.

Por hoy es todo y hasta mañana.

