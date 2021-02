Bitácora

EL BURRO HABLANDO DE OREJAS

Por Juan José Hernández

Cd. Victoria Tam Febrero 23.-Gerardo Peña Flores el panista reynosense ya casi termina su gestión como diputado local, hace dos semanas que inició a hacer campaña para ser ahora diputado federal, eso lo ha hecho sentir que está legitimizado y que puede hablar mal de los que considera golondrinos, conocido estos como los legisladores que una vez electos no vuelven a su distrito

Jura y perjura que ahora no será más un golondrino, luego de que en los dos años anteriores no se había parado a su territorio donde hoy trabaja y y que si bien no era su distrito porque es plurinominal, de repente le surgió el cariño por toda esa gente necesitada

Y sabe usted porque, Pues porque ahora están en precampaña, entregando unos regalillos si bien bastante corrientitos sirven como sirvieron los espejos de los conquistadores para colonizar a los naturales, si bien el propósito no es el mismo, Peña Flores busca simplemente conquistar simpatías y votos

El hecho es que habló de que nunca será un golondrino, tal vez sea sincero y el arrepentimiento de lo que ha hecho corroa allá muy adentro en las entrañas del funcionario de fácil sonrisa y que en las circunstancias que vive la gente más bien parece una burla

¿Usted le cree a Gerardo Peña cuando dice que si resulta electo diputado federal no volverá a ausentarse de su distrito?, usted cree que sea sincero cuando pide perdón por haber sido un golondrino y exige a los demás legisladores que no lo sean?

Yo no se, pero si dios nos presta vida y licencia lo veremos y diremos.

Visits: 107 Today: 107 Total: 1024101