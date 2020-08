T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“EL CALABAZO, DESESPERADO BUSCA PARTIDO QUE LO PATROCINE”

POR MUY complicada situación política, viene atravesando “el imberbe” e irresponsable Diputado Federal Héctor Joel Villegas identificado con el mote de “El calabazo”, porque, “éste político de baja caterva moral”, aparte de quedar mal con la gente del III Distrito a la que, “para nada les ha cumplido” y a las que incluso, “no las ha vuelto a visitar, ni atender sus problemas”. Hoy este ex aduanal, de negra historia hacendaria, “anda desesperado buscando que partido lo patrocine” y lo peor es que “YA VARIOS PARTIDOS, NO LE HA QUERIDO ABRIR LA PUERTA”, por mentiroso y gandalla.

REZA el adagio que “la mentira prevalece, mientras la verdad aparece” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque “el calabazo”, cuando buscó la Diputación Federal y ganó con mínima diferencia de votos sobre “la Inge”, prometió trabajar a cabalidad por la gente de Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Cruillas, Méndez y Burgos y hasta la fecha, “Héctor Joel Villegas, a las familias de estos pueblos que conforman el III Distrito de Tamaulipas, “SE LES VOLVIÓ OJO DE HORMIGA”, porque nunca más ha regresado con esa gente a cumplirles las promesas que les hizo desde campaña.

Y COMO “el que la hace la tiene que pagar”, ahora este mitómano político y agricultor, “al verse totalmente descobijado”, anda vuelto loco, intentando que, “alguien se compadezca de él y voltee a verlo”, para que le den la oportunidad de “ser candidato a Presidente Municipal” por Río Bravo, rayando “el Calabazo en el cinismo y la desfachatez”, porque este sujeto, no se ha puesto a pensar que, “a las familias riobravenses, no se les olvida” que, como Diputado Federal, les ha quedado mal, porque “nada que valga la pena, ha hecho por el bienestar de la gente”, a las que, el muy gandalla legislador federal, dijo ayudaría y hasta la fecha, “esa ayuda no le ha llegado a las familias” de las colonias y ejidos de Río Bario y de todo el Distrito.

Y SI “AL CALABAZO”, le han venido cerrando las puertas los partidos”, es porque este mentiroso sujeto, “NO TIENE PALABRA”, corriéndose la versión de que, el Delegado de Movimiento Ciudadano Luis Daniel Palmillas Moreira, sostuvo pláticas con Héctor Joel Villegas, habiendo llegado a algunos acuerdos, entre estas, “algunas aportaciones económicas semanales”, al parecer de 5 mil pesos, para el desarrollo de actividades del partido, pero resulta que, “el calabazo”, como es su costumbre, “le quedó mal a Palmillas”. Y por esta razón, el delegado de MC en Río Bravo, “no tuvo más alternativa que, sacudirse al mitómano político de marras”.

POR ESTE motivo, el irresponsable Diputado Federal, al verse rechazado de manera terminante por el titular de MC Daniel Palmillas Moreira, de inmediato, se fue en busca de Ramiro Barrón, líder local del Partido del Trabajo (PT), para dialogar y ver “como colarse en este organismo político”, por su afán de buscar ser candidato a Presidente Municipal por Río Bravo, pero como Barrón, ya conoce lo gandalla que es Héctor Joel Villegas “el calabazo”, sin tapujos, ni cortapisas le dijo que, “en el PT no podría ser aceptado”, porque ellos, “ya tienen un abanderado” a la alcaldía riobravense, para la siguiente ronda electoral 2021, cuya figura política, sin duda, será Rolando “Rola” Anzaldua, a quien el PT, ha considerado como un buen elemento. Y por este motivo “al gandalla y mentiroso del calabazo”, no podrían aceptarlo.

PERO RESULTA que, “tras ser lanzado a la calle”, el Calabazo Villegas por Ramiro Barrón, el bueno para nada del Diputado Federal, amenazó candente, por lo que le hizo Ramiro, comentando que “él está bien palancas o bien parado” con el Diputado Federal de la bancada Parlamentaria del PT en el Congreso de la Unión Gerardo Fernández Noroña, aludiendo que, Noroña, podría investirlo como candidato a alcalde por Río Bravo, cuyo reto político, llevaría a Ramiro y “al calabazo” a una férrea medición de fuerzas o una estéril confrontación política, provocada por “el descobijado”, mitómano y gandalla del Calabazo.

OTRO DETALLE que no podemos pasar por alto es que, “Cesar Nacianceno, quien representa al Parido Verde en el municipio de Rio Bravo, “tampoco le ha querido abrir la puerta al Calabazo”, apuntándose que incluso, Nacianceno, ni audiencia, le daría a un sujeto de baja calidad moral, como lo es Héctor Joel Villegas, quien por ser tan indiferente con la gente y se ha dedicado a cobrar muy bien su salario y la compensaciones y no hacer nada favorable por la gente de su distrito, esto es motivo para que “ni de chiste acepte Nacianceno al calabazo” como candidato a alcalde por el Verde Ecologista”.

FINALMENTE, se dio a conocer que, “si alguna vez el calabazo, pensó que podría ser apoyado o abanderado por MORENA, para algún cargo público, en este partido, se ha dicho con toda claridad que, “sujetos irresponsables y mentirosos” como se identifica a Héctor Joel Villegas, les debe quedar muy claro que, en este organismo político, no tienen cabida individuos que, han obrado con indiferencia y con la actitud de menosprecio hacia la gente, porque Villegas, desde que fue ungido como Diputado Federal, no ha hecho nada por su gente, y lo peor es que, nunca más ha vuelto con las familias que creyeron en él y le dieron el voto para hacerlo legislador Federal. Pero en fin, veremos, si algún partido, “de lastima le da cobijo al calabazo Villegas”.

Y PARA COLMO de males, el desesperado Diputado Federal “Calabazo Villegas”, para no gastar dinero de su bolsa, mejor cerró la oficina de gestoría, donde por cierto nunca estaba y jamás atendía a la gente y por este motivo, “esa oficina, quedó fuera de servicio”, demostrándose con ello que, Villegas como Diputado, jamás ha tenido interés por servirle a la gentes, pues los hechos así lo plasman.

Por hoy es todo y hasta mañana.

