Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

El calor y CONAGUA Golfo

La Comisión Nacional del Agua, ubicó a Tamaulipas, entre las entidades que registrarían este domingo entre 40 y 45 grados centígrados de temperatura ambiental, sólo por debajo de los estados de Baja California y Sonora, en los cuáles, el pronóstico estuvo por arriba de los 45 grados.

Por cierto, esta semana comienza su integración a la gerencia Golfo Norte de CONAGUA el ingeniero Felipe de Jesús Chiu Vega, quien, por más de 25 años ha estado ligado a la COMAPA de Reynosa, en la cual hace poco fue objeto de un reconocimiento por los años que ha entregado como profesionista.

Sustituye en el cargo al ingeniero Gustavo Adolfo Hinojosa Cuéllar, fallecido en un accidente carretero que sucedió cuando él y su compañero de trabajo, el ingeniero Fernando Páez de León, se trasladaban de San Luis Potosí a Victoria, tras asistir a un compromiso institucional.

El ingeniero Páez de León falleció en el sitio del accidente, mientras que, el ingeniero Hinojosa Cuéllar alcanzó a ser trasladado a un hospital de esta capital, sin embargo, por la gravedad de las lesiones, no logró sobrevivir, ante ello, la Dirección Nacional de CONAGUA en la que despacha la señora Blanca Jiménez Cisneros, no había designado a un nuevo gerente, aunque el despacho de los asuntos de la dependencia estaba encargado al director administrativo de la institución regional, licenciado Balam Olvera Peña.

El exdirector del organismo tenía una larga carrea en CONAGUA, por ello, el diciembre que, pasado al ser designado, se comentó mucho que al fin llegaba un hombre que tenía la camiseta de la Comisión más que bien puesta tatuada y que, sabía quién era quién en cada instancia de la dependencia.

En tanto, el recién designado que se supone cuenta con el aval el Delegado del Gobierno Federal, José Ramón Gómez Leal, fue desde siempre un crítico de la Comisión Nacional de Agua, ya que, desde su perspectiva, los organismos operadores locales, como las COMAPAS y en especial la de Reynosa, requieren desde siempre el respaldo de CONAGUA, para resolver sus necesidades operativas y técnicas, en virtud de que, el pago del recibo de agua que realizan los usuarios, es insuficiente para establecer un fondo de inversiones que sirva para mejorar la infraestructura.

El hombre sabe a la perfección de la importancia que reviste llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los sistemas de abastecimiento de agua potable y la colección de las aguas residuales a través de los drenajes sanitarios y, como ha vivido en carne propia las limitaciones que existen a nivel operativo, ahora que estará al frente de la gerencia regional de CONAGUA, entenderá las preocupaciones de los responsables de las COMAPAS de la entidad y deberá actuar en consecuencia porque tendrá la sartén por el mango.

Chiu Vega, como profesional de la ingeniería civil, se ha dedicado además a la construcción de edificios en la frontera de Tamaulipas, de manera que estar ligado a la construcción y conocer a detalle las dificultades que tienen las redes de distribución de agua y las de colecta de las residuales, le permitirán en función del plan de trabajo de CONAGUA a nivel nacional, trazar un plan de trabajo urgente, ya que, la zona Golfo Norte tiene cero actividad en el año y desde luego en el sexenio federal.

Las COMAPAS le deben a CONAGUA y no paga, los explotadores de los bancos de materiales son asolados por dependencias estatales como la SEDUMA que hasta les ha suspendido actividades, cuándo la autoridad para ello es CONAGUA, la operación de los Consejos de Cuenca está muy limitada, por tanto, las demandas superan a las acciones a favor de los productores del campo y la actuación de muchos organismos de apoyo de la dependencia están paralizados y urge que trabajen para que los programa fluyan a favor de las comunidades tamaulipecas.

Por cierto, el recién llegado a la CONAGUA de la región que comprende una media docena de entidades entre ellas San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas, Querétaro y desde luego Tamaulipas, tendrá que cuidarse mucho de las malas influencias de la Comisión Estatal del Agua en la que despacha el Arquitecto Luis Javier Pinto Covarrubias, quien es experto en echarle la culpa de todo lo malo que pasa en las COMAPAS a la Comisión Nacional del Agua ya que, no respalda con los recursos necesarios a los organismos y quiere que todas las inversiones salgan de CONAGUA, porque él no tiene ni un quito para invertir a favor del abasto de agua para uso y consumo humano.

En el asunto de aportar soluciones a las necesidades de agua en la entidad, al igual que la CEAT, la secretaria a la cual pertenece, la de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, son un cero a la izquierda en materia de apoyo a municipios y desde luego a las COMAPAS.

Hace unos días, los funcionarios de esas áreas hicieron saber a los responsables de las COMAPAS, que les darán cursos para que elaboren proyectos, a fin de que los presenten a CONAGUA para que ellos sean los obligados a generar inversiones en Tamaulipas, de las que, luego se agarrarán para decir que son los gestores y que gracias a ellos, se resolverán demandas tan sentidas como la de los victorenses, quienes tienen meses y meses sin el abasto suficiente a gua para uso y consumo humano, debido al cero respaldo de SEDUMA y CEAT a la COMAPA de Victoria.

No lo dirá nunca Humberto Calderón Zúñiga, responsable de la COMAPA en Victoria, pero, debido a los malos oficios de SEDUMA y CEAT, no se ha concluido el acuaférico que se supone serviría para nivelar presiones y que el agua no faltara en la capital tamaulipeca, porque una parte de la inversión que correspondía al Estado no se ejecutó, pero CONAGUA, ya hizo la parte que le corresponde, incluso, hasta le puso fecha a la inauguración de la obra, pero, nunca se dio, porque decidieron convertir el asunto en político, sin importar que era de naturaleza operativa en todos los sentidos.

Para Chiu Vega, la Dirección Golfo Norte de CONAGUA es todo un reto, primero, porque tiene territorios de varias entidades que atender con problemáticas muy diferentes a los caídos y las tuberías viejas de los drenajes de Reynosa, un financiamiento recortado en todos los sentidos, al grado tal que, hasta recursos para gasolina y operación de muchos programas no existen, pero, a su llegada tienen que echarse a andar.

Se encontrará también con que debe de deshacerse de más personas, de las diferentes áreas de la dependencia, por eso de la austeridad republicana y tendrá que olvidarse de traerse a sus cuates de Reynosa, porque no habrá con que pagarles los sueldos de los que ya hicieron cuentas, con la información que les entregan procesada algunos conocidos suyos que trabajan en la zona centro de la entidad desde hace algunos ayeres.