EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

El “cambiazo”, tardío… e insuficiente

El “cambiazo” de última hora que ordenó el TRIFE a Morena para reponer candidatos en 13 distritos locales de Tamaulipas, es tardío e insuficiente como para re direccionar el previsible sentido del resultado electoral del 2 de junio.

Ciertamente, insistimos, no se puede anticipar vísperas, pero el trabajo material y político del partido en el poder en Tamaulipas, abona a los candidatos de Acción Nacional.

Con otra: a pesar de que las elecciones intermedias -como esta del 2 de junio-, suelen ser desangeladas y poco motivadoras del voto ciudadano, es un hecho irrebatible que la próxima contienda electoral Se-Ganará-Con-Estructura, de ahí que el partido en el poder avanza incuestionablemente hacia el refrendo de su calidad como mayoría en el Poder Legislativo, pues las otras 2 fuerzas políticas representativas del sentir ciudadano en Tamaulipas, Morena y el PRI, permanecen fracturados por las riñas intestinas de poder y por no haber organizado sus comités de sección.

Y en el caso de Morena, porque sus cuadros están atenidos a ganar por el Efecto AMLO, que no se presentó en la elección del 2018, ¡y menos en la del 2019!, no solo porque las promesas de campaña de LÓPEZ OBRADOR no se ven por ningún lado, sino porque el Presidente se ha desgastado en pleitos innecesarios con sectores decisivos de la economía nacional.

(-Por cierto: resulta contradictorio y paradójico que 2 de los beneficiados con el resolutivo del TRIFE sean el ex diputado federal panista HUMBERTO PRIETO HERRERA y el ex alcalde priista de Río Bravo, JUAN DIEGO GUAJARDO, a quienes no les costó ni una gota de sudor encumbrar a Morena en la Presidencia de la república, ¿o sí?-).

Y porque los números, que son muy claros, lo dicen:

En la elección del 2018, el Partido Acción Nacional fortaleció su presencia en Tamaulipas y en 31 de los 43 municipios del estado, pues sus Ayuntamientos atienden al 72 por ciento de la población en la entidad, con un total de 2 millones 782 mil personas.

En el proceso electoral de 2018, uno de los más competidos en los últimos años, el PAN obtuvo 630 mil 730 votos en Tamaulipas, y pasó de gobernar 24 municipios a 31, para convertirse en la primera fuerza política.

Y para la elección del domingo 2 de junio, el presidente del CDE del PAN, FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, explicó que los servidores públicos emanados de ese partido, están comprometidos en impulsar programas y acciones de apoyo a grupos vulnerables, reducir las desigualdades sociales y ampliar las oportunidades para todos.

Como resultado de ese esfuerzo, el despacho Arias Consultores ubicó recientemente a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA como uno de los cinco gobernadores mejor calificados del país.

El líder de Acción Nacional en el estado dijo que el partido llega posicionado como primera fuerza política para los próximos comicios, con las mejores propuestas de desarrollo, infraestructura y servicios, y la visión humanista que la actualidad exige.

Por cierto, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) validó a los 22 candidatos de mayoría y los 14 de representación proporcional del PAN a diputados locales, quienes recibieron sus constancias para participar en las elecciones del 2 de junio de este año.

Los 22 candidatos de mayoría ya están preparados para iniciar su campaña proselitista el próximo lunes 15 de abril, a las 0:00 horas, misma que tendrá 45 días de duración

Para integrar la LXIV del Congreso Local, el PAN presentó como candidatos propietarios a diputados locales a MANUEL CANALES BERMEA por el distrito 1; IMELDA MARGARITA SANMIGUEL SÁNCHEZ, POR EL 2; FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, POR EL 3; JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, por el 4; JAVIER ALBERTO GARZA FAZ, por el 5; FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, por el 6; ALBERTO LARA BAZALDÚA, por el 7; ROXANA GÓMEZ PÉREZ, por el 8; MARTA PATRICIA PALACIOS CORRAL, por el 9; HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, por el 10 y VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ por el distrito 11.

GLORIA IVETT BERMEA VÁZQUEZ, por el distrito 12; NOHEMÍ ESTRELLA LEAL, por el 13; PILAR GÓMEZ LEAL, por el 14; ARTURO SOTO ALEMÁN, por el 15; JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA, por el 16; SONIA MAYORGA LÓPEZ, por el 17; MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, por el 18; KARLA MARÍA MAR LOREDO, por el 19; JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, por el 20; EDMUNDO MARÓN MANZUR, por el 21, y ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA por la diputación local del distrito 22.

En Reynosa, por cierto, los candidatos panistas a diputados locales por los distritos IV, V, VI, VII y VIII, JUANITA SÁNCHEZ, JAVIER GARZA FAZ, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, ALBERTO LARA BAZALDÚA y ROXANA GÓMEZ PÉRTEZ, arrancarán campaña de manera simultánea mañana domingo 14 a las 11 de la noche, en el edificio del Comité municipal de Reynosa, ubicado en la calle Mariano Escobedo 567, frente a la plaza Niños Héroes.

En otro tema,

Don ROBERTO no es de esos hombres que suelen arrojar la toalla al centro del ring antes del primer round.

Es más: nos sorprendió mucho que haya aceptado encabezar el comité municipal del PRI en Tampico, porque su capital político da para más.

De ahí que su renuncia al liderazgo tricolor en el puerto jaibo antes del arranque de la campaña, generó especulaciones encontradas.

Pero damos por cierto que la dimisión de don ROBERTO BARBA ISLA al liderazgo priista, obedeció al ninguneo de que fue objeto por parte de la presidenta del Comité directivo estatal, YAHLEEL ABDALA, al enviarle como Delegado especial a un ilustre desconocido que quiso presumir de chiles con Don Clemente Jackes.

Y ahí fue donde la puerca torció el rabo.

La experiencia de don ROBERTO nos dice que es más terco que el Presidente LÓPEZ OBRADOR, por lo que su renuncia al PRI no solo deja en la orfandad al tricolor en Tampico, sino que su separación provoca un cisma a lo largo y ancho del partido en Tamaulipas, pues su estatura política dice mucho más -muchísimo más- que el lacónico comunicado de su renuncia.

Pero, no es para sorprenderse; al contrario: el hecho de dirigir un comité municipal bajo el liderazgo de una presidenta de muchísima menor estatura que la suya, habla de su condescendencia.

Pero de ahí, a aceptar que le manden a un bebé de biberón a darle clases sobre cómo masca la iguana…

De otro lado, tampoco debe sorprender que la falta de oficio político de YAHLEEL esté provocando este tipo de adversidades, pues eso ya se veía venir desde que EGIDIO TORRE se atravesó por ella para nominarla candidata a diputada federal, elección que “ganó” gracias a los arreglos de última hora que hizo su compañera de partido AMELIA VITALES en la ribereña, para sacar unos votos de aquí y otros votos de allá para hacerla aparecer como ganadora.

Porque YAHLEEL perdió en Nuevo Laredo… ¡pero ganó con los votos rurales de la ribereña!

De ahí que su falta de sensibilidad -¡y oficio político!-, la indujeron a ponerle a Don ROBERTO a un jovencito bien intencionado, pero carente de humildad para reconocerle la estatura al líder priista del puerto jaibo.

Aquí un paréntesis para participarle que Tamaulipas se declaró listo para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros que eligen pasar sus vacaciones en los atractivos turísticos de la entidad, luego de que, para garantizar su seguridad y la de su patrimonio, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA dio inicio al Operativo de Seguridad y Atención al Turista en la Semana Mayor 2019.

“Una vez más las familias tamaulipecas y sus visitantes contarán en el periodo vacacional que está por iniciar, con los beneficios de la coordinación y la colaboración de los 3 niveles de gobierno. Esta nueva acción coordinada de gobierno está fundamentalmente dirigida a salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio”, manifestó el Gobernador durante el banderazo de arranque.

En el operativo participan la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y Policía Federal, más de mil 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 330 vehículos, 40 equinos y 10 binomios canófilos de la misma dependencia. Además de 22 unidades del servicio de auxilio carretero Ángeles Azules Tam.

De otro lado, le comparto que en Reynosa, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ puso en marcha la construcción de 3 aulas didácticas en la escuela primaria José Ma. Garza Zamora, en Jarachina Sur, una de las 43 escuelas que se beneficiarán con nuevas obras, y la pavimentación hidráulica de avenida Los Pinos, en el fraccionamiento Villa Florida.

“De la anterior administración municipal a la actual, se han invertido casi 100 millones de pesos en escuelas; en vialidades cercanas a estas 1 mil 324 millones y otros 471 millones de pesos en acciones diversas incluyendo agua potable y drenaje sanitario”, aseguró la Alcaldesa.

La Directora de la escuela Garza Zamora, GRACIELA MAYELA HERNÁNDEZ TAPIA, dio la bienvenida a la Alcaldesa: “Nos honra con su visita la primera autoridad del Municipio, nuestra amiga la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, Presidenta de Reynosa, históricamente la primera mujer en gobernar esta ciudad y que funge en dos ocasiones con esa investidura de máxima autoridad ante los reynosenses”, dijo.

“Estamos iniciando hoy una inversión de 543 millones 932 mil 370 pesos, de eso se trata, esa es una parte, porque también tenemos muchas obras más que después iremos anunciando. No podemos inaugurar todas porque son demasiadas”, dijo en la avenida Los Pinos ante vecinos de Villa Florida 1 y 2, Granjas, Villas del Roble, trabajadores y directivos de maquiladoras del parque industrial Villa Florida.

En dos años y medio, -dijo la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ-, el Gobierno que ella encabeza realizó 636 acciones, con más de 350 calles pavimentadas, más de 120 escuelas rehabilitadas, 11 parques, puentes peatonales, más de una obra por día; el dinero está invertido en sus calles, en sus escuelas, con el programa de obras y el programa de becas más grande en la historia de esta ciudad fronteriza, inversión récord que suma 1 mil 892 millones 513 mil 711 pesos.

Por cierto, MAKI ESTHER asistió como invitada de honor al festejo del 60 Aniversario de la Diócesis de Matamoros, en compañía de su esposo, el Presidente del DIF, Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA, en donde coincidió con los líderes eclesiásticos en los valores y el respeto, como pilares de la sociedad.

El evento se realizó con una Misa Solemne, que en representación del Nuncio Apostólico de México Mons. FRANCO COPPOLA, encabezó Monseñor ROGELIO CABRERA LÓPEZ.

Durante su diálogo con el Obispo de Matamoros, Monseñor EUGENIO ANDRÉS LIRA RUGARCIA y con el representante del Nuncio Apostólico de México, la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, felicitó a ambos líderes, con quienes coincidió en el interés por la asistencia y solidaridad con el prójimo a través de la caridad, el amor, el respeto y los valores, como importantes pilares de la sociedad.

A propósito de Matamoros, con el propósito de hacer una valoración sobre las acciones a implementar en materia de infraestructura educativa, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ sostuvo una reunión de trabajo con HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, efectuada en la Presidencia Municipal de Matamoros.

En la reunión el Presidente Municipal y el funcionario del gobierno federal hablaron de proyectos que permitan resolver necesidades en instituciones de todos los niveles educativos, pero particularmente en primarias y secundarias.

GARZA GONZÁLEZ manifestó que esta es la primera visita que hace a Matamoros en calidad de funcionario de la SEP, por lo que asumió con el Alcalde el compromiso y la disponibilidad de trabajar coordinadamente en la solución de necesidades.

Estamos hablando explicó, de buscar que la infraestructura educativa se venga a darle realce a las necesidades, salones, aulas didácticas, salones para idiomas; ya estamos platicando de eso y también solicité su apoyo para que nos ayude con la rehabilitación de los accesos de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario que se ubican principalmente en las zonas rurales.

Por cierto, en el marco del programa ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020, el Gobierno Municipal de Matamoros que encabeza el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y el Banco de Desarrollo de América del Norte, activaron este viernes el proyecto Estaciones de Separación de Residuos, en el que se aplica una inversión de 235 mil pesos provenientes de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos y del propio municipio.

En el inicio del citado programa estuvo presente el Gerente de Proyectos del BDAN, JORGE HERNÁNDEZ, quien mencionó que el Programa Frontera 2020 es coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) y administrado por el Banco de Desarrollo de América del Norte.

[-Entreparéntesis: La licenciada y activista SUSANA PRIETO TERRAZAS y su esposo ya son buscados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJT), tras amenazar al periodista MARCO RODRÍGUEZ MEX durante un conflicto laboral. Actuarios del área de Atención y Víctimas del Delito de la PJGT ya se trasladaron a los hoteles donde la abogada y su marido acostumbra a hospedarse, pero no los han encontrado para entregarle el citatorio sobre la denuncia que les presentaron. El periodista denunció a la abogada y a su esposo por los hechos que se registraron el pasado miércoles afuera de la empresa Flux Metal, en donde el comunicador realizaba su labor periodística cuando estas personas se le acercaron para amenazarlo con agredirlo-].

Cambio de orientación temática para mencionar que, al conmemorar el 196 Aniversario de la Fundación de Tampico con una caminata de hermandad y posterior sesión solemne entre los dos cabildos de Tampico y Altamira, el alcalde JESÚS NADER NASRALLAH, puntualizó que este puerto ha sido siempre el corazón de la huasteca y a lo largo de todo este tiempo, los dos municipios han creado valores, tradiciones y costumbres, además de que a lo largo de la historia Tampico ha renacido y resurgido en varias ocasiones gracias a nuestros hermanos de Altamira.

A la usanza de los años en el que Altamira contribuyó a fundar a este bello puerto del Golfo de México, por toda la avenida hidalgo desfilaron las tradicionales carretas hasta llegar a la plaza de Los Fundadores, donde los alcaldes JESÚS NADER y ALMA LAURA AMPARAN intercambiaron presentes para después tomarse la foto en el monumento a los repobladores.

Posteriormente, la Presidenta del DIF, AÍDA FERES de NADER y su homóloga de Altamira, ALMA LAURA HERNÁNDEZ AMPARAN, caminaron por un pequeño tramo de la avenida Hidalgo para entroncar con calle Altamira y tomar Colón para enfilar a la Plaza de Armas, donde se llevó a cabo la sesión solemne de los dos cabildos.

En el acto protocolario, se entregó la presea Fray Andrés de Olmos, al empresario del ramo gasolinero JOSÉ ÁNGEL GARCÍA HERNÁNDEZ, quien además ha sido funcionario público en alguna etapa de su vida.

“Tampico ha sido siempre el corazón de la Huasteca, renació tras los ataques de piratas y resurgió gracias a nuestros hermanos altamirenses”, dijo el alcalde porteño

Detalló que a lo largo de su historia “Aquí sellamos nuestra independencia, es capital del auge petrolero y cuna de la aviación comercial de México, ha destacado su nombre a nivel nacional y mundial, pues contamos con mujeres y hombres comprometidos con esta tierra a la que han entregado lo mejor de ellos”.

De Nuevo Laredo reportan que el presidente municipal ENRIQUE RIVAS, cumple su compromiso con habitantes del sur de la ciudad, al entregar e inaugurar las instalaciones de la Secundaria Técnica 94, plantel que soluciona la falta de espacios en este nivel educativo para la colonia Valles del Paraíso y los kilómetros.

En representación del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, asistió MARIO LEAL RODRÍGUEZ, titular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, quien reconoció el trabajo de RIVAS CUÉLLAR al apostarle a la educación con la construcción de esta secundaria ubicada en Durazno entre Sauces y Abedul en la colonia Valles del Paraíso.

“Si hay alguien que le ha apostado a la educación es ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, el presidente de la educación. No todos los días se da de alta un centro de trabajo y se entrega una secundaria técnica. Esto muestra parte del legado de un presidente que le apostó como palanca de desarrollo a la educación”, dijo en su mensaje LEAL RODRÍGUEZ.

RIVAS CUÉLLAR destacó que con este plantel, los alumnos ya no tendrán que salir de su colonia ni recorrer largas distancias para continuar con su educación.

Antes de que se me pase, deje decirle que la Procuraduría General de Justicia designó nuevos titulares en las Coordinaciones de El Mante, Matamoros y la Zona Sur del Estado.

En la Coordinación de El Mante fungirá como titular el Licenciado PEDRO ENRIQUE YEVERINO RIVERA, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León; se ha desempeñado como, Director Jurídico de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), Delegado Federal de esa dependencia en el estado de Hidalgo, entre otras responsabilidades públicas.

La Coordinación Matamoros será encabezada por el Licenciado ALEJANDRO BARQUÍN GUASCO, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con experiencia laboral en la Procuraduría General de la República, donde se desempeñó como Agente del Ministerio Público de la Federación en las Unidades Especializada en Secuestro, en Investigación de Delitos contra la Salud y de Asalto y Robo de Vehículos, entre otros cargos.

En tanto, en la Coordinación de la Zona Sur del Estado estará al frente el Maestro MIGUEL ARELLANO CANALES, quien es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con Maestría en Ciencia Penales; ha sido Visitador General de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y desde octubre del 2016 hasta inicios abril de este año laboró como titular de la Coordinación Matamoros.

Por cierto, personal de la Coordinación Estatal Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, recibió capacitación por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Los elementos de la CEA asistieron al “Curso Básico y de Especialización en manejo de Crisis y Negociación de Secuestro” que se impartió en coordinación con la Dirección General del Servicio Profesional de Carrera a través del Instituto de Capacitación Técnica y Profesional.

Con este curso los agentes encargados de combatir este delito actualizaron sus conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas para fortalecer las acciones de negociación durante los momentos de crisis que se viven en el combate al delito de secuestro y extorsión.

Por último, con la finalidad de ampliar la cobertura y hacer más eficiente los servicios de educación a distancia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó las acciones que se implementarán en materia de programas en línea y anunció el proyecto para impartir el primer posgrado totalmente en esta modalidad.

En el evento realizado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, se informó que según cifras del Sistema Nacional de Educación a Distancia, la oferta de programas en línea ha crecido hasta en un 400 por ciento en el país, de ahí la necesidad de implementar acciones en este sentido.

Se destacó que la Dirección de Educación a Distancia de la UAT, trabaja actualmente en programas en línea de licenciatura y posgrado; programas de formación y especialización docente; y proyectos estratégicos de educación a distancia. Y entre los nuevos proyectos está la consolidación del primer posgrado totalmente en línea y acreditar las carreras que se imparten en esta modalidad educativa.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.