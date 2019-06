AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

El Cambio Hacia Adelante Tamaulipas, territorio azul

Al cierre de las casillas de la jornada electoral de este domingo 2 de junio, el presidente nacional del PAN, MARKO CORTÉS, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que su partido habría ganado de forma contundente presidencias municipales en Aguascalientes y Durando.

Adelantó de igual manera que en Tamaulipas y Quinta Roo, el PAN habría obtenido mayoría en Congresos Locales.

En Puebla y en Baja California, bastiones de Acción Nacional, los resultados estaban muy cerrados, aunque hay que destacar que en el caso de Puebla, MIGUEL BARBOSA “El Nene consentido”- candidato a esa gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla” de MORENA, PT y Partido Verde- se declaró ganador “por más del 50 por ciento de la votación”.

En rueda de prensa, dijo que su triunfo es el reconocimiento de la voluntad ciudadana por la Cuarta Transformación del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

“Caminaremos desde el primer día de mi gobierno por la ruta de la reconciliación, reconciliación para el bienestar, viene la Cuarta Transformación en Puebla”, exclamó BARBOSA.

Ciertamente, quienes midieron fuerzas en la elección de este domingo, fueron MARKO CORTÉS en su calidad de dirigente nacional del PAN, y el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con su MORENA.

CORTÉS, se jugó sus primeras elecciones como líder del blanquiazul, en tanto que el tabasqueño su aceptación de la llamada Cuarta Transformación, pero los números no le favorecieron, pues habían pronosticado que arrasarían en alcaldías y Congresos Locales.

En Tamaulipas, MORENA no sólo fue un desastre electoral, pues también estuvo de luto durante lo jornada electoral con el lamentable fallecimiento de su dirigente estatal ANTONIO LEAL DORIA, y quien además ocupaba el segundo lugar en la lista de candidatos por la vía plurinominal a una diputación.

El deceso se registró esta mañana, en Monterrey, en donde se encontraba internado desde hace un par de meses debido a que padecía cáncer de páncreas.

Lo anterior provocó el retiro de la sede estatal de MORENA, de un grupo de personas que no querían a LEAL DORIA como diputado plurinominal.

Ni a MORENA ni al presidente AMLO, les funcionó el reclutamiento de ex priístas no solamente para ocupar candidaturas al Congreso Local sino también puestos de operación electoral y hasta en el Gobierno Federal.

Recordemos que primero fue el enviado por el Senador, RICARDO MONREAL ÁVILA, ese mismo que pedía a gritos el apoyo para uno de sus ahijados políticos, JAVIER VILLARREAL TERÁN, candidato de MORENA a la Diputación local por el Distrito 17 Mante- González, a quien calificó de trabajador, capaz y honesto, pero pues no le funcionó ya que ni siquiera su casilla electoral fue capaz de ganar el ex alcalde y ex diputado local. En efecto nos referimos también a ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, ese mismo payaso de la política izquierdista que vino a Tamaulipas a dividir a MORENA, pero también a despotricar en contra del Gobierno del Estado.

Pero finalmente, la dirigente nacional de MORENA, YEIDCKOL POLEVNSKY lo puso en su lugar, de patitas a la calle.

Ni HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, ni JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, mucho menos OSCAR LUEBBERT, JAIME RODRÍGUEZ INURRIGARRO, ni muchos otros ex priistas que operaron para MORENA pudieron rendirle buenas cuentas a AMLO.

Lo que viene es una verdadera limpia en MORENA y no sólo a nivel nacional sino también en Tamaulipas, pues las expectativas fallaron, así como también fallaron las perversas alianzas con priistas corruptos del pasado.

Y la vergüenza política en la entidad, sigue siendo el PRI. Muy posiblemente para el otro proceso electoral ya de plano no tendrá nada que hacer frente a un poderoso PAN.

De hecho, el tricolor terminará aliándose de forma oficial ya sea con el PAN o con lo que queda de MORENA para futuros procesos electorales en Tamaulipas.

Personajes claves en el triunfo del PAN en la entidad, muy aparte del buen trabajo desarrollado por los candidatos, pues ni más ni menos que por don KIKO ELIZONDO, CÉSAR VERÁSTEGUI, VICENTE VERÁSTEGUI, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, CHUCHO NADER y del propio gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

El PAN estaría ganando en 21 Distritos Locales, y MORENA en 1. Lo cual quiere decir que hay PAN sólido y fuerte para rato. Que Tamaulipas es territorio azul, y que los del PRIMOR se tendrían que ir a grillar a otra parte. Aquí no funcionaron, puras vergüenzas. ¿Cuántos más LÓPEZ OBRADOR?.

lerma2002@hotmail.com