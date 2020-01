CORRESPONDENCIA

El candidato de RTC

Por José Luis Castillo

De entrada, así, directo y sin rodeos, Rodolfo González Valderrama, acepta y refiere, “yo tengo disposición, pero falta ver que dice MORENA”, aunque también admite que falta trabajo a pesar de que la aceptación que se registra por el momento es buena, señala.

El candidato de Radio Televisión y Cinematografía del Gobierno federal, se dio una vueltecita por Tamaulipas, a ver que se ofrece, a trabajar en la difusión de proyectos y acciones de su amigo Andrés Manuel López Obrador, que simplemente los deja actuar.

Hay eventos y reuniones de trabajo en las que se ha visto a Héctor Garza, también a Américo Villarreal, pero hay que decirlo, nada que merezca una atención especial, la verdad nada de qué preocuparse, “no traen nada en el morral”, hacen lo que mejor les parece, pero no convencen.

Como en otros partidos nos queda claro que la selección del candidato a gobernador se dictará en el caso de MORENA, desde la ciudad de México, con la bendición y visto bueno de AMLO y mire que aun cuando se habla de una gubernatura de 2 añitos hay que ver la posibilidad de que el mismo Congreso apruebe la ampliación del periodo constitucional como se hizo en baja california, sino pal baile vamos.

¿Porque cree usted que eso es lo que menos les importa a los protagonistas de MORENA, si es de 2 o más años?, pues sí, porque en el camino se acomodan las calabazas, primero hay que competir, ganar y en una “chicaneada” de este tipo, se arregla lo demás, así es la política en México y el nivel de democracia en este país.

“No basta querer sino que las condiciones se den y sobre todo lo que diga mi partido”, dice Rodolfo González Valderrama, a quien vemos y sentimos cauto, pero trabajando en las áreas de oportunidad y que sabe, son seguras para lo que el necesita y sobre todo consolidar su proyecto.

Américo se pega a médicos y enfermeras, es su cancha, no hay más, su triunfo se lo debe a la ola Morenista o AMLO, el Guasón, Héctor Garza, se cuelga las medallas, de los beneficios que el presidente de la república da a los trabajadores de la educación, más a los de Tamaulipas, que los canta como si fueran atenciones suyas, hay que decirlo.

Importante es que acepta el director de RTC, que MORENA tiene una buena aceptación de la ciudadanía Tamaulipeca, pero no echa las campanas al vuelo y reconoce que esto no lo es todo porque aunque no lo dijo a MORENA, le falta en Tamaulipas estructura, unidad entre sus cinco militantes y sus poco simpatizantes, pero sobre todo compromiso con la ciudadanía y vaya que tiene razón, hasta el momento no se les ha visto nada, solo agandalle de cargos y puestos, hay que decirlo.

El amigo y compañero del presidente, oriundo de Tampico Tamaulipas adelanta que ya cuentan con una radiografía de lo que hay por parte de MORENA, y en los aspectos que se debe trabajar para reforzar la confianza en ese partido y ojalá lo atiendan porque por ahora no se ve ni pies, ni cabeza a ese instituto político, insisto, cada quien haciendo su luchita para lo que viene, pero sin estructura, sin organización, sin cuadros reconocidos y lo que es peor, sin trabajo partidista, pero eso sí, con ganas de servir a su Estado, eso dicen y mire que tienen oportunidad porque desde la ciudad de México AMLO, dice que no, pero claro que le interesa ganar Tamaulipas en lo que viene.

Hay que decirlo, Acción Nacional dará una férrea pelea por mantenerse en el poder en la entidad y para ello ya perfilan a figuras como el mismo Secretario General de Gobierno, Cesar Augusto Verástegui Ostos, Don Truco, que para mi gusto, trae con que, un tipo con trabajo político, con poder y estrategia en el tema, sabe cómo convencer, formado desde luego Gerardo Peña y el mismo Senador Ismael García Cabeza de Vaca, sin dejar atrás a la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca.

Y decimos que dará la pelea, por el trabajo y acción de sus hombres y mujeres, porque es su momento y el PAN está en el poder, porque también hay que señalarlo, las calenturas y fanfarronadas de Luis Rene Cantú, “el gatito”, poco aportan al proyecto albiazul, no sabe ci con cuantas gordas llena, ni que hace ahí, ya abundaremos sobre el tema.

Del PRI no hay de que preocuparse, las ganas y las intenciones de nuestro amigo Melhem, son buenas, pero no creemos que le alcance el tiempo para recomponer lo que le dejaron del PRI sus antecesores, aunque con el entusiasmo que le pone, le podemos conceder el beneficio de la duda, veremos.

