Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

El capricho de bajar salarios.

Como infinidad de personas que tienen que ver con la administración pública no estuvieron de acuerdo con la populista idea de bajarse los sueldos y estar en concordancia con la medida del presidente de la República, Don Andrés López Obrador, la respuesta no se hizo esperar y ya está en el Congreso de la Unión la propuesta presidencial para modificar todas las leyes que se refieran a los sueldos, para que los reduzcan.

Las reformas para lograr esto comienzan con la Constitución General de la República, para el recorte parejo de los salarios se haga una realidad, es por ello, que se plantean textos sobre este asunto en los Artículos 116 y 127 de la norma constitucional, para garantizar, dice, que los servidores públicos de organismos constitucionales y de cualquier institución dotada de autonomía por la Ley suprema, ganen menos que el titular del Poder Ejecutivo Federal.

En el Artículo 127, uno de los propuestos a reformar, se asienta en forma muy general que ningún funcionario podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente, por tanto, la propuesta abunda en especificidad, al ampliar el espectro de sujetos obligados, pero, con dedicación especial a los organismo autónomos, es más, como si la flecha fuera derecha para el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Ante la diversidad de instituciones a las cuales la Constitución Política del país otorga autonomía, la propuesta de Reforma precisa que, al momento de fijar las remuneraciones y percepciones de los servidores públicos deberán las reglas establecidas en el Artículo 127.

Total, esto de meter a las Leyes que los funcionarios ganen menos que el presidente, más bien suena como el capricho de obligar a todo mundo a hacerle caso al titular del Poder Ejecutivo, en el sentido de que los límites nominales a la remuneración tiene que ser espetada por todos los funcionarios

En su presencia ante los medios de comunicación el propio presidente de la República consideró que propuesta de reformas para la reducción de los salarios de los servidores públicos no vulnera la autonomía presupuestal de los organismos públicos, sin embargo, todo mundo cree que es la forma de responder a la negativa de los funcionarios para bajarse los sueldos ya que, predicar con el ejemplo, cuándo los miembros del Gabinete presidencia aceptaron la reducción, los de otros poderes y los organismos autónomos, no les secundaron.

Incluso, los hubo que se ampararon y tiene ganada la protección de la justicia, desde el momento que también los funcionarios del Poder Judicial, están en la mira del Presidente López Obrador, por indisciplinados.

Se echa mano de todo para que nadie se escape de la reducción o que desobedezca al presidente, por ello en el articulo segundo transitorio de la propuesta se establece que, los sueldos de los servidores públicos más altos que el del Ejecutivo deberán ajustarse o disminuirse en los tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación del año siguiente al que se promulgue la reforma constitucional.

Para trasladar las acción a las entidades del país, una vez que la propuesta de reforma se convierta en iniciativa y está en dictamen para ser aprobada por el pleno y a partir de allí, darán un plazo de 180 días para que los Congresos de los Estados, armonicen la disposición en sus leyes locales, a efecto de que, ningún Gobernador, funcionarios de su gabinete o de los poderes estatales, gane más que el presidente de la República.

Es como que no hicieron caso de tener menos ingresos que Don Andrés López Obrador y ahora tienen que hacerlo por fuerza, puesto que, se debe de cumplir con la Ley, porque el capricho, además de no funcionar, generó hasta amparos y movilizaciones de funcionarios judiciales.

Los otros.

No hay, dijeron en donde se maneja la política, ni hubo nunca, la intención de neutralizar o quietar al presidente municipal de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, más bien, sucedió que algunas respuestas que implicaban pagos por parte de la Tesorería del Ayuntamiento, tardaban en realizarse o no se realizaron, porque los acuerdos políticos no se pudieron convertir en acuerdos económicos.

Dicho por personas que son fans del alcalde y que colaboran al cien con el equipo de trabajo, el aprendizaje en los primeros seis o nueve meses de la administración fue muy difícil y debieron de librarse de muchas presiones, que la postre podrían darles más libertad para actuar, de manera que puedan mejorar los resultados sobre las demandas planteadas por los ciudadanos, en especial relacionados con la mejoría de los servicios públicos, entre los que se incluye el bacheo de las calles, que era el principal, pero fue desplazado por la escases de agua que se ha presentado en los últimos dos meses.

Esto de la alcaldía de Victoria, recuerda que el PAN, está casi en la conclusión de los cambios de dirigentes municipales, una acción que se echó a cuestas, el presidente del comité estatal, Francisco Elizondo Salazar, con la idea de ampliar la participación de quienes sirven a su partido y ayudarán para que se mantenga en el poder, llegado el momento de otras elecciones.

Este fin de semana, de acuerdo al programa de trabajo que tiene el equipo de trabajo del exdiputado local de Matamoros, se llevarán a cabo 10 Asambleas municipales más para actualizar las dirigencias.

Son Matamoros, municipio donde los resultados electorales son adversos al panismo, y, si no, que se lo pregunten al Secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González, quien, con todo el respaldo del mundo, perdió la presidencia municipal frente al candidato del partido Regeneración Nacional, Mario López González, quien despacha en el edificio de la Calle Sexta .

Además están programadas en Madero, Nuevo Laredo, Méndez, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso y Miguel Alemán, aunque en este último municipio, será, sí las cosas no se pone en riesgo alto debido a los enfrentamientos registrados en las últimas horas, entre personas que viven al margen de la Ley.

En lo que va del mes de agosto, se realizaron ya 19 Asambleas, de las cuales surgieron ya los liderazgo nuevos, entre ellos el de Victoria, que correspondió a un joven militante del PAN de nombre Juan Alejandro Rivera Torres, quien deberá de hacer una gran chamba para que, dentro de dos años pueda ser miembro del cabildo o esperarse tres para ser candidato a Diputado local por cualquiera de las dos vías, de mayoría o plurinominal.