LA@RED

EL CARTEL DE SINALOA LE PUSO EL CASCABEL AL GATO

Rubén Dueñas

El gobierno de la Cuarta Transformación (CT) tiene que aceptar que se les hizo bolas el engrudo con la sorpresiva captura del hijo de El Chapo Guzmán, de nombre Ovidio Guzmán López, al que dadas las circunstancias que se presentaron seguramente los elementos de la Guardia Nacional y militares que lo detuvieron se vieron obligados a dejarlo ir para evitar una masacre en las calles de Culiacán, Sinaloa.

“Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso, porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Queriendo adjudicarse la responsabilidad de lo ocurrido en el municipio sede del llamado Cartel de Sinaloa, el Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Luis Crescencio Sandoval, admitió que había sido un operativo fallido, ya que “en un afán de obtener resultados positivos se actuó de manera precipitada, con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencias”.

Que nos perdone el respetado Jefe Militar, pero, pero, pero, como periodistas no podemos reconocer la veracidad de “un operativo fallido”, ya que haiga sido como haiga sido se logró la detención del objetivo del que andaban detrás los elementos la Guardia Nacional y del Ejército, que es el hijo del Chapo Guzmán, al que detuvieron en su casa acompañado de tres más.

Para nosotros lo más chistoso del caso es que el Gral. Luis Crescencio Sandoval haya dicho en conferencia de prensa que formalmente no se detuvo a Ovidio Guzmán López, ni hubo los procedimientos, por los enfrentamientos que se desataron en Culiacán, además –según nosotros—por haber sido copados los federales por los chicos malos en la misma casa en donde habían detenido al hijo de Joaquín Guzmán Loera y los otros tres.

En la mañanera conferencia de prensa de ayer viernes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el avaló la liberación del hijo del Chapo, “porque no se trata de masacres”, haciendo hincapié en que el Secretario de la Defensa, el de la Marina y el Secretario de Seguridad, se reunieron y le diéron seguimiento al problema y tomaron decisiones “que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos”.

De acuerdo con información por confirmar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la patrulla de 30 elementos de la Guardia Nacional que capturaron al hijo del capo en un fraccionamiento de Culiacán, se vió obligada a liberarlo ante la respuesta de la organización criminal, Toda vez que del mismo Alfonso Durazo, titular de la SSPC y fungiendo como porta voz del gabinete de seguridad, aludió a ésta acción en un videomensaje.

Si que es alarmante, para nosotros, el llamado que está haciendo la aún dirigente nacional de MORENA, Yeidkcol Polevnsky, la que ha advertido que es aterrador lo que puede pasar en los Congresos Distritales de Morena que se van a llevar a cabo hoy sábado y mañana domingo, por lo que a gritos está pidiendo que en aras “de evitar una desgracia” se suspenda de inmediato el proceso interno del partido en el que se va a renovar la dirigencia nacional.

La Polevnsky reunió testimonios y pruebas para documentar la descomposición del proceso interno para elegir a la nueva dirigencia nacional de MORENA, lo que según ella amerita su cancelación y asegura que “tratar de evitar que pase una desgracia es lo que me mortifica”.

Adelantó que convocará a una reunión al CEN, en la que planteará porque no deben seguir adelante los congresos distritales que se realizarán en los estados con más conflictos políticos en el país, entre los que mencionó a Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

“Todo mundo sabe que en el norte del país es lo más tranquilo, donde menos violencia hay” y aún así, dijo, hubo balazos el sábado en Jalisco y Sinaloa, “imagínate para Oaxaca, Puebla y Veracruz, la verdad es aterrador pensarlo”, remarcó.

Dijo que en el caso de que el CEN decida seguir adelante, señalará a quienes votaron a favor de posponer y a quienes no, “para que si pasa algo, Dios no lo quiera, no nos lo adjudiquen a quienes fuimos responsables al impulsar la cancelación y estuvimos dispuestos a dar la cara con la vergüenza que esto significa, pero para evitar una desgracia”.

Por cierto como que Carlos Romero Deschamps oyó ruidos en la azotea, ya que sin pensarla dos veces tramitó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, por lo que un juez federal admitió a trámite su demanda. Con esto nos vamos a dar cuenta hasta donde abarcó el arreglo de su “renuncia”.

Después de 26 años de estar al frente del gremio petrolero, Romero Deschamps dejó la dirigencia nacional del STPRM en medio de un par de investigaciones que inició la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en la mañanera conferencia de prensa que veía en la COPARMEX un partido político, a lo que el presidente de éste organismo cúpula, Gustavo de Hoyos, respondió de inmediato para hacerle ver al mandatario nacional que no se confunda y que no mienta.

Agregó que la COPARMEX es una institución que tiene 90 años impulsando los principios de la democracia laboral, impulsando la economía de mercado y la responsabilidad empresarial. “Hemos sido, somos y seremos apartidistas”, remarcó.

Abordado por los medios después de haberse reunido con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), De Hoyos dijo que la COPARMEX mantendrá su postura de crítica al gobierno federal en las medidas con las cuales no esté de acuerdo el sector patronal.

Nos reportan nuestras antenas que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCAyCS) dió a conocer la iniciativa “Nuevo Laredo, Ciudad del Conocimiento Aduanero”, que consiste en un compromiso de la institución para construir una economía basada en el desarrollo del conocimiento aduanero, en conjunto con todos los sectores de la sociedad.

La propuesta fue presentada por el director de la FCAyCS, René Adrián Salinas Salinas, ante directivos de organismos empresariales y del sector aduanero en el auditorio del mismo plantel educativo.

En el evento se contó con la asistencia de la regidora Liliana Medina García, representante del Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar y el Dr. Francisco Javier Carrillo Gamboa, investigador y conferencista invitado.

Por parte del sector empresarial y aduanero de esta ciudad fronteriza estuviéron el presidente del Grupo Palos Garza, Mario Palos Garza; el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales , Edgardo Pedraza Quintanilla y el presidente del Consejo de Instituciones de Nuevo Laredo, Fernando Rodríguez Garza.

Otros que también participaron fuéron Jorge Viñals Ortiz de la Peña, director del Instituto de Competitividad y Comercio Exterior; el presidente de Organismos NLD, Rodolfo Garza González , así como la diputada Imelda Sanmiguel y el diputado Manuel Canales. El evento estuvo muy interesante, empezando porque Nuevo Laredo es vanguardista en materia aduanera en Latinoamérica.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx