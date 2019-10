LA@RED

EL CASO BONILLA PONE A MEXICO EN MANOS DE LA SCJN

Rubén Dueñas

Sin conocerse aún el dictámen de la SCJN sobre la ampliación de dos a cinco años del mandato del gobernador electo de Baja California Sur, Jaime Bonilla Valdez, de MORENA, que la Constitución local fijó para dos años, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no asistirá a su toma de protesta, ya que esto le corresponde a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La toma de protesta de Bonilla está agendada para el próximo viernes 1 de noviembre, pero para asumir el cargo por dos años y no por cinco como a toda costa lo pretende el aún gobernador electo, pero, pero, pero, todavía falta por conocerse el veredicto final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo el caso y su fallo es inapelable.

Sobre del caso siempre hemos creído que la Suprema Corte no le va a fallar al pueblo de México, y en particular a los bajacalifornianos, los que votaron por Bonilla para que gobernara al estado de Baja California pero por dos años, pero alguien la calentó la cabeza y lo indujo a buscar la ampliación de su encargo a cinco años, que es lo que va a decidir la SCJN.

Para nosotros sería aberrante e imperdonable el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara en favor de Jaime Bonilla Valdez, más que nada porque todos los bajacalifornianos saber que es cierto que ganó la elección en la que resultó electo gobernador, por dos años, por lo que si la SCJN avala la ampliación de mandato a cinco años, los magistrados harán el peor ridículo de su vida y la historia los registrará como vasallos de López Obrador, además de que se les perderá la confianza.

Son cuatro las impugnaciones o controversias constitucionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene que resolver, sin que haya un término de ley para emitir el fallo, ya que incluso la primera de éstas faculta a la SCJN a realizar una encuesta para conocer el sentir de los bajacalifornianos, lo que en lo personal a éstas alturas nos parece totalmente fuera de lugar, porque la encuesta no es confiable.

Durante la conferencia de prensa que ofreció Bonilla Valdez en un hotel del Paseo de la Reforma, sin pensarla mucho frente a los periodistas culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de haberse equivocado y querer engañar a la gente, además de considerar que nada tienen que ver las autoridades electorales en éste proceso.

Dijo que cuando se registró fue para un período de cinco años y no de dos, además de no reconocer más que la última convocatoria emitida por las autoridades electorales para gobernar por un quinquenio, por lo que consideró que el INE ha sido el provocador de éste problema.

Para reducir al máximo los accidentes que llegan a sufrir los compañeros periodistas que cubren gira de trabajo del mandatario nacional, lo que hemos visto es que el presidente hace el recorrido en avión o helicóptero, según sea el caso; pero los periodistas que van a cubrir el o los eventos lo hacen por carretera, pero sin prisas locas ya que con horas suficientes de anticipación se trasladan al lugar para llegar incluso primero que el mismo presidente.

En el percance que acaba de ocurrir el sábado resultaron lesionados 10 reporteros, fotógrafos y camarógrafos de la fuente presidencial, al volcarse la camioneta en que se dirigían a un acto que encabezaría López Obrador en Guaymas, Sonora, ocho de ellos ya están en recuperación, pero los dos restantes hubieron de ser intervenidos por los médicos de un hospital.

López Obrador dijo lamentar bastante el accidente carretero y aseguró estar al pendiente, preocupado y ocupado en el incidente, pero, pero, pero, como el muchacho de la película dijo que no bajará el ritmo de su gira de trabajo, porque no le alcanza el tiempo y tiene que visitar todo el país y que lo entienda el que tenga entendederas.

Nos preguntamos si los periodistas que llevan en las giras del presidente lo harán con un seguro de vida de por medio, porque a decir verdad se la van rifando lo mismo que el mandatario nacional, pero a él lo cuida el pueblo, como lo ha dicho muchas veces, pero los accidentes en carretera son otra cosa.

Por cierto con todo y el panorama color de rosa que nos pinta todos los días el Presidente López Obrador, sobre la situación que priva en PEMEX, resulta que la paraestatal está reportando pérdidas netas por 87.8 mil millones de pesos, además de una caída del 6.7% en la producción de petróleo crudo, todo en el tercer trimestre del 2019. Pero estamos seguros que el mandatario sobre del tema “tiene otros datos”, que es la mejor evasiva que se le ha ocurrido hasta ahora.

A más tardar el próximo jueves 31 de octubre se deberá de dar la definición de quién será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confiando la prersidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López (PAN) en que el Senado estará a la altura de las circunstancias en el nombramiento del nuevo Ombudsman. Los que la andan buscando son 56 y el período del mandato abarca de noviembre del 2019 a noviembre del 2024.

Por cierto el presidente López Obrador presumió ayer lunes el avance que lleva la remodelación del viejo aeropuerto de Santa Lucía, el que por un lado convoca a la unidad a todos los mexicanos, pero por el otro se para el cuello de lo que para él es su gran obra o su gran triunfo, sobre del verdadero gran proyecto de Texcoco y sin poder contenerse en su mensaje dijo a sus opositores “tengan para que aprendan”, aclaró –sin embargo– que lo dicho no es con el ánimo de confrontar, pero el golpe lo dió.

Vaya sorpresa que nos dá Michael Chamberlin, que es integrante del Consejo Consultivo de la CNDH y candidato a presidir la institución, ya que asegura que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha podido consolidarse como una defensoría eficiente y ha sido omisa al no señalar directamente a los funcionarios cuando vulneran derechos.

Luego acusó un alejamiento de la institución con las víctimas y advirtió que sus recomendaciones no son tomadas en cuenta, “porque ni siquiera la CNDH les da importancia. Criticó que éstos documentos no exponen el nombre del funcionario que cometió la irregularidad, además de que no se les da seguimiento.

