David Ed Castellanos Terán

@dect1608

El circo de Twitter

Si el Covid-19 te tiene encerrado y aburrido, debes seguir vía Twitter el conflicto interno, delirante y divertido entre los integrantes del partido Morena. Son tan sensibles que parecen una florecita de algodón.

Un trabajo periodístico del equipo encabezado por Carlos Loret de Mola, difundido desde hace una semana evidenciando el supuesto patrimonio de al menos 10 viviendas de la familia Ackerman Sandoval, con valor estimado en los 60 millones de pesos, desató una guerra interna entre morenistas.

Esta investigación además recibió una ráfaga de ataques cibernéticos y tuitazos amenazantes contra el ex titular del informativo matutino de Televisa; sin embargo, no ha habido una explicación clara de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ni de su esposo John Ackerman, no obstante han utilizado una postura y lenguaje de sicarios.

Bueno, el enojo causado por el periodista, hasta hace creer que dio en el clavo y la verdad evidenciada llevó al borde de la locura a uno de los más destacados y respetados promotores de Morena, John Ackerman; respeto que perdió ya entrada la Cuarta Transformación, y cordura que no se le encuentra por ningún lado.

Hace un par de días aseguró que no se iba a dejar intimidar y reportó que por su casa pasan autos “raros” con antenas peculiares como para espionaje a distancia; entonces, no hay la necesidad de que pasen por enfrente de su hogar, en fin. Otro comentario muy fuera de lugar fue cuando promovió sacar del Senado de la República a Ricardo Monreal.

-¿Ya dejó de reírse, para continuar?

Pues bueno, ya para terminar de rematar, el senador suplente y aspirante a la dirigencia nacional de MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, ese sí, para eso está, como perro de presa se le fue a las mordidas tuiteras a John Ackerman, y le dijo que parece infiltrado de la CIA (la Agencia Central de Inteligencia de EU).

Ricardo Monreal, quien por cierto dice evitar la confrontación con John Ackerman y su esposa, envió a su mensajero y en Twitter Rojas Díaz Duran, escribió:

“@JohnMAckerman, ya te dio amnesia. ¿Recuerdas cuando @lopezobrador_ fue a una entrevista a @NTelevisa_com con @lopezdoriga? ¿Por qué no le reclamaste? Varios gringos radicales en Latinoamérica terminan siendo infiltrados de la CIA para sabotearnos. Cuidado con el John”.

Lo peor es que Rojas Díaz Durán, publicó el tuit, pero solamente las personas que él sigue pueden comentar o responder, un comportamiento de la Cuarta Transformación, en donde solo pueden dialogar con sus afines, pues encontrarse con opiniones diversas y de otras corrientes es tener que soportar sus agresiones verbales.

En un tuit el tamaño de la 4T.

[email protected]