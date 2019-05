PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

El coleccionista Soto

Cuentan las malas lenguas que se presagia ya la tercera derrota política de Arturo Soto Alemán, candidato del Partido Acción Nacional por el XV distrito de Ciudad Victoria, aparte de que locatarios de restaurantes, bares, casinos entre otros, que se han visto afectados por la voracidad del ex funcionario estatal, en algunos casos sin causa aparente se les ha impedido la reapertura de sus locales, que le cobraran factura el próximo 2 de junio, se sumaria, según dicen que este personaje cayó de la gracia de la máxima autoridad en el estado, todo por un problemita con el hermano consentido.

Como estará la cosa que ya le llaman el coleccionista de actas de minoría, ups.

Pues bien esa saña con la que se manejó como subsecretario de finanzas tendrá sus consecuencias, eso sin contar que el candidato azul ya esta sintiendo en carne propia el rechazo de la ciudadanía, que se plano en sus recorridos son pocas las personas que le abren la puerta para saludarlo, por lo que su campaña no esta teniendo el éxito esperado.

Las balconeadas en las redes sociales no se han hecho esperar de quien se encargo de hacer mas enemigos que amigos, al grado de cuando se refieren al ex funcionario lo hacen de una manera despectiva, humillante, al referirse a su humilde origen.

Cuentan que en sus arrebatos Soto Alemán se ha llevado de encuentro hasta al alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcalt González sin importar que sean del mismo partido.

Por otra parte en Matamoros se realizara la evaluación de los daños registrados en el Centro de Bienestar y Paz, que tenia poco mas de un mes de haber sido inaugurado, y que en los primeros ventarrones que se registraron demostró la calidad de la obra, con una rapidez nunca antes vista, la Secretaria de Obras Publicas en Tamaulipas salió al tajo para asegurar que a la empresa constructora se le aplicara el articulo 75 de la ley de Obras, para que se haga responsable y que se hará efectiva la fianza correspondiente.

Esta situación pone en evidencia que alguien no esta haciendo bien su chamba, ya que esta situación tarde o temprano se iba a presentar, afortunadamente fue en un momento de tormenta cuando no se encontraban personas en el lugar cuando la estructura colapso, lo que habla de una obra chafa, mal hecha que no hay excusa que justifique a la empresa, ya que quienes han vivido en Matamoros conocen de estos ventarrones que periódicamente se llegan a presentar en la región y que las empresas constructoras deben tomar muy en cuenta a la hora de elaborar sus proyectos.

Una sanción no seria suficiente ante el riesgo al que se expuso a la ciudadanía, que vio como en días pasados era inaugurada pomposamente una obra, que según era para fomentar el deporte entre grandes y chicos, en un sector donde las demandas son muchos, sobre todo en el tema de seguridad.

Siguiendo en Matamoros, quienes andan muy contentos son los candidatos a las diputaciones locales por los distritos X, XI y XII del partido Morena, José Angel Frías, Leticia Sánchez Guillermo y Carlos Eliud Pérez, ya que la tarde del jueves unos 200 docentes de la estructura magisterial en Matamoros, en conferencia de prensa se pronuncio por apoyar a los candidatos de Morena, aunque no lo dicen como tal, esto viene a ser una venganza porque en el Congreso del Estado la Reforma Educativa no se subió para su aprobación, supuesta mente porque no les llegó.

Pues este pequeño detalle molesto enormemente a los docentes, que alegando no sentirse tomados en cuenta por el PAN-Gobierno, pues terminaban declinando seguir apoyando al partido azul y en voz de maestro Ulises Ruíz Perez, ex candidato a diputado federal daban a conocer su postura ante los representantes de los medios de comunicación.

De que se afilien a Morena, eso aun lo están pensado, pero de que estarán apoyando a la Cuarta Transformación con su estructura no queda lugar a dudas, tras de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echo abajo la llamada Reforma Educativa, que según ellos solo sirvió para agredir al magisterio.

Los docentes esperaban que este 15 de mayo les dieran la buena noticia, que el Congreso lo pondría a discusión, pero oh desilusión esto no sucedió supuesta mente porque no les llego, situación que molesto al magisterio matamorense, aun a sabiendas de que podria haber represalias se le rebela al PANGobierno y se va a apoyar a la Cuarta Transformación.

Los que de plano están casi borrado del mapa es el partido Revolucionario Institucional, que ni Héctor Silva y su sombrero de Chano y Chon les servirá para generar los suficientes votos para alzarse con el triunfo, al ocupar el tercer lugar en las encuestas que los diferentes partidos han realizado, y en la que coincidentemente el PRI es el único partido que ocupa la tercera posición, pero muy por debajo de la segunda y primera posición.

Debido a que las campañas están llegando a su fin, es que los candidatos se están reuniendo con los sectores empresariales para darles a conocer su propuestas políticas, como sucedió con los candidatos a las diputaciones por los distritos IX, X, XI y XII por el PAN Patricia Palacios, Héctor Escobar, Verónica Salazar e Ivett Bermea, quienes ya se preparan los eventos que realizaran para el cierre de su campaña y según informo Iveth Bermea, cada uno de ellos realizara su cierre en el distrito que busca representar en el congreso local.

Al igual que los panistas lo hicieron los candidatos del Partido Verde quienes se reunieron con los representantes del sector comercial y empresarial, como lo hizo Karina Ensignia, con los integrantes de la Canaco y la UCEN, mientras que el resto de los candidatos se desconocen las actividades.