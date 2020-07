La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN TAMAULIPAS

Sin hacer tanto ruido el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, que lo tiene el Coronavirus despachando desde la Casa de Gobierno, le acaba de mostrar al gobierno federal y a todos los mexicanos, sin hablar mucho, como se combate en serio la corrupción en Tamaulipas, al asestar tremendo golpe a 52 empresas factureras –de 100 que están siendo investigadas– las que han operado en le entidad entre el período del 2012 al 2016, en detrimento del patrimonio estatal, estimado el quebranto en más de dos mil millones de pesos.

En conferencia de prensa el titular de la Unidad de inteligencia Financiera y Económica (UIFE) que echó a andar el mandatario estatal, Raúl Ramírez Castañeda, dio a conocer la noticia y precisó que el logro alcanzado es resultado de una investigación de casi dos años, habiendo surgido implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, así como otros servidores públicos, un expresidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno y precisó que el monto de lo facturado suma casi 10 mil millones de pesos.

Apuntó que el trabajo de la UIFE ha permitido la integración de 59 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, dijo.

Ramírez Castañeda remarcó que el Ministerio Público adscrito a la Unidad ha generado 29 órdenes de aprehensión y otras 103 más están en vías de ser solicitadas, la que se relacionan principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de exfuncionarios.

Dijo que paralelamente la Unidad ha solicitado una Ficha Roja a la Interpool contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal. También se han asegurado 35 cuentas bancarias y 45 bienes inmuebles, tres de ellos precautorios.

Por último comentó que además se han generado más de 58 auditorías fiscales por la omisión de impuestos federales, superiores a un monto de mil 413 millones de pesos.

Según nuestras antenas el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, supuestamente ayer martes a las 14:00 horas emprendió su vieja rumbo a Washington, DC (USA) a donde arribaría a las 10:00 de la noche, en donde se va a reunir como su homólogo de Estados Unidos. Donald Trump, en Visita Oficial de Trabajo hoy miércoles a las 14:00 horas. Tendrán una reunión privada de una hora.

Según el comunicado oficial el presidente López Obrador decidió pernoctar en la Embajada de México en Estados Unidos, en razón de estar en remodelación la Casa Blair, que es donde el gobierno hospeda a los invitados de la Casa Blanca. Por cierto a López Obrador le ofrecieron hospedarlo por su cuenta en un hotel.

El jueves 9 de julio los dos mandatarios a las 10:00 de la mañana van a celebrar en la Casa Blanca la puesta en vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), sin la presencia del Primer Ministro de Canadá Trudeau.

Como integrantes de la comitiva del Presidente López Obrador, van el titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón, el Jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo, la Secretaria de Economia, Graciela Márquez y el jefe de la Ayudantía, Daniel Asaf, además de la embajadora de México en Estados Unidos. Alfredo Miranda Cruz y Gerardo Lameda Díaz Pérez, también forman parte de la comitiva.

El titular del Ejecutivo Federal viaja acompañado de once empresarios y ellos son Patricia Almendariz Guerra (Financiera Sustentable); Carlos Brener Gutuiérrez. (Grupo Financiero Value); Daniel Chávez Morán, (Grupo Vidanta); Bernardo Gómez Martínez, (Grupo Televisa); Francisco González Sánchez, (Grupo Multimedios); Carlos Hank González, (Grupo Financiero Banorte); Miguel Rincón Arredondo, (Bio Pappel); Ricardo Salinas Pliego, (Grupo Salinas); Marcos Shabot Zonana, (Arquitectura y Constlrucción); Carlos Slim Helú, (Grupo Carso) y Olegario Vázquez Aldir, (Grupo Empresarial Angeles).

Nos reportan que la extradición del ex director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austín, podría darse en ésta misma semana y el Presidente López Obrador está tan emocionado al grado de asegurar que el otrora funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto viene dispuesto a abrir “la caja de pandora” y detonar un nuevo escándalo político-mediático de corrupción en el sexenio pasado. Lo que no vamos a creer hasta que lo veamos. El no quería ser extraditado, pero aceptó cuando probablemente le aseguraron que ya todo estaba arreglado, como se estila en nuestro país.

La Universidad de Guadalajara dio a conocer que en el período escolar agosto-diciembre 2020 todos los programas educativos se desarrollarán de manera virtual, ante el complejo escenario que plantea la pandemia derivada del coronavirus, lo que nos parece interesante.

A decir verdad nos da gusto saber que por fín la Fiscalía General de la República, de la que es titular Hertz Manero, después de más de cinco años de ocurridos los hechos, lograron encontrar los restos de uno de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, al que identificaron con el nombre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

La identificación de los restos del mexicano la llevó a cabo la Universidad de Innbruck en Austria, por lo que el gobierno mexicano enviará más restos para seguir adelante con la identificación de las víctimas.

El director de emergencias sanitarias de la OMS, Myke Ryan, apuntó que el positivo por COVID-19 confirmado ayer martes en el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, muestra “que nadie es especial, todos estamos potencialmente expuestos y somos igualmente vulnerables. Le deseamos una recuperación rápida y completa”, remarcó.

La Casa Blanca anunció ayer martes el inicio del proceso para retirar a Estados Unidos de la OMS, un paso que se hará efectivo dentro de un año y que llega en plena pandemia del COVID-19. China tiene el control y solo aporta 40 MDD y Estados Unidos 450.

Por cierto la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sindicato Unico de Trabajadores Académicos (SUTAUAT), como ha sido durante el rectorado del ingeniero y master en ciencias José Andrés Suárez Fernández, en completa armonía llevaron a cabo la firma del Contrato Colectivo 2020, que rige las relaciones laborales entre el gremio docente y la máxima casa de estudios del estado.

Cumpliendo con las medidas sanitarias por la contingencia del COVID-19, el rector José Andrés Suárez Fernández y el secretario general del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velazco, presidiéron la ceremonia desde el Centro de Excelencia del Campus Victoria.

El evento transmitido por la plataforma Teams ante los representantes sindicales de las diferentes sedes de la Universidad en las zonas norte, centro y sur del estado, el rector Suárez Fernández agradeció a los docentes de la UAT el compromiso asumido para responder rápidamente a las circunstancias derivadas de la pandemia.

También expresó su reconocimiento al personal docente porque ante éstos retos inesperados cumplieron con éxito el ciclo escolar 2020-1 de la UAT, cubriéndose la gran mayoría de objetivos de los programas académicos.

