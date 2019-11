RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El combate a la corrupción y el bono de 20 mil

Funcionarios del Gobierno de Tamaulipas, demostraron su voluntad y determinación para que el ejerció público en esta entidad se realice en un marco de legalidad, protegiendo principalmente los recursos del Estado, esto luego de que se estableció el compromiso de seguir sumando esfuerzos para trabajar en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Y es que, con esto creo, se busca hacer conciencia entre los servidores públicos y que entiendan estos que todos los bienes muebles e inmuebles del Gobierno provienen de los impuestos que paga el pueblo y que deben cuidarlos, respetarlos y gastarlos en acciones de beneficio para la población y también les quede claro que no son para llevarlos a su bolsa.

Este programa de combate a la corrupción y en asuntos de trasparencia, es bueno, pero es necesario que contenga advertencias, es decir decirle a los servidores públicos las sanciones penales que podría aplicárseles si roban viene inmuebles y dinero de los tamaulipecos, pues esto evitaría en gran medida que un funcionario público tome algo que no le pertenece y se convierta en ladrón.

Se han escuchado y publicado en los medios informativos que la Auditoría Superior del Estado, detectó irregularidades en cuentas públicas de pasadas administraciones estatales y municipales, recomendando solamente corregir, según errores por falta de conocimiento para plasmar lo gastado en los estados financieros, sin embargo, si han detectado desvió de recursos, aunque sea un peso, es su obligación proceda contra los presuntos responsables, de lo contrario nadie tendrá miedo robar.

Cabe mencionar que el Gobierno de Tamaulipas y los municipios de Miquihuana, Tula, Palmillas, Jaumave y Bustamante, firmaron recientemente un convenio de colaboración para la realización de un programa de coordinación y colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción en Tamaulipas.

Por parte del Gobierno del Estado, asistió el contralor gubernamental, Mario Soria Landero, quien en su exposición expresó que “nos comprometemos a aterrizar las iniciativas del Sistema Estatal Anticorrupción, dirigidas para el combate a la corrupción y a la impunidad de manera conjunta, sistemática y decidida”.

“Con este compromiso, sumamos esfuerzos para buscar, además, la transparencia y la rendición de cuentas, las cuales ayuden a nuestro estado a ser líder y muestra de buen gobierno en beneficio de quienes habitamos Tamaulipas”, expresó.

El funcionario estatal reiteró la voluntad, el compromiso y la vocación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en impulsar, desde su gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la instrumentación de políticas públicas, para lograr mejores gobiernos al servicio de sus representados.

La firma del convenio de colaboración se celebró en el Municipio de Tula, signado por parte del Gobierno del Estado, el Contralor Mario Soria Landero y los Presidentes Municipales.

Este convenio permitirá a la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas, promover la correcta aplicación del Código de Ética, promover y celebrar acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades dependientes de los gobiernos municipales para impulsar el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción.

Cambiando de tema, la Secretaría de Servicios Médicos del Municipio de Tampico, instaló en la explanada de la Plaza de Amas, un módulo de medicina preventiva, donde se tiene contemplado aplicar 300 dosis de vacuna contra la influenza y revisión de signos vitales y la glucosa, entre otras acciones de salud pública en beneficio de la ciudadanía en general.

La vacuna contra la influenza es para adultos mayores y menores de edad principalmente, pero se le pondrá a la población en general. Las autoridades municipales afirmaron que ya han aplicado cientos de vacunas y brindado servicio de chequeo de signos vitales y glucosa.

Este tipo de jornadas son para que se chequen, porque se está previniendo, es mejor la medicina preventiva, menos doloroso. Ya vienen los cambios de clima, por lo que es conveniente que la población haga uso de esos servicios para prevenir las enfermedades.

En otro asunto, los regidores del Partido Acción Nacional del Cabildo del Municipio de Villa de Casas, están exigiendo un bono de 20 mil pesos, pero lo que no han considerado es que no lo merecen, porque nada han hecho en beneficio de la ciudadanía, incluso ni una cobija o vaso de agua les han gestionado, se la han pasado atendiendo asuntos particulares.

Demandan un bono de productividad y no lo merecen, al contrario les deberían hacer descuentos al sueldo, porque en ocasiones ni a las sesiones del Cabildo se presentan.

Acusan de exigir dicho bono a los regidores Francisca Pérez Escobedo, Juana María del Refugio Quintanilla Mata, Trinidad Armijo Flores y Juan Gabriel García Martínez. Tal parece que estos representantes populares no les alcanza el salario que reciben, sin embargo, si necesitan más dinero deberían dedicarse a otra actividad, porque la gente no tienen porqué pagarles sueldos elevados, ya que no hacen nada, no son nada productivos.

Esto ha derivado diferencias entre los mismos regidores y la alcaldesa Janet Barrón Perales, quien seguramente se niega a autorizar esa partida económica. Los regidores mejor deberían de gestionar apoyos económicos para la gente pobre de ese municipio, no beneficios económicos para ellos, además nunca van a llenar de dinero.

El dato: Los partidos políticos se mantienen encuevados, como los jabalíes, ni un saludo extienden a la gente ni mucho menos gestión, pero no se les debe olvidar que la población es parte fundamental de los juegos electorales y que la van a necesitar, si no la visitan, luego no se quejen, porque pierden las elecciones.

