GASTÓN ESPINOSA GLZ.

EL CONMOVEDOR MENSAJE QUE no LEYÓ EL DUENDE

Lo siguiente es producto de la insana imaginación del autor. No se culpe a nadie del escrito.

El líder eligió una camisa verde limón, de la que se distinguía el logotipo del sindicato, así como su nombre y el cargo. Jugueteó un momento con sus lentes de aumento.

– ¿No vas a darle una repasada al comunicado? – le preguntó con voz dócil su incondicional jefe de finanzas.

-Tranquilo, mi “Tranki”. Ya me lo aprendí de memoria. Ni el comediante Sami podría leer el comunicado mejor que yo.

-Espero que todo salga bien –respondió “Tranki”.

– ¿Invitaron a la prensa? –preguntó el líder.

-La verdad, no. Es mejor así, luego van a querer cuestionarlo y para qué quiere. Sólo le llamé a un amigo periodista, que es el menos enterado del tema.

-Hiciste bien, además los amigos periodistas deben estar ocupados –contestó el líder mientras se acomodada en el sillón.

“El Duende” como le llamaban al líder, tomó la hoja de papel cuyo contenido quedaría para la posteridad.

Tomó aire, se acomodó nuevamente el cuello de la camiseta y se declaró listo.

-Empezamos a grabar – le respondieron y comenzó el discurso:

“Compañeros y compañeras de mi querido sindicato azucarero. Hoy es un día especialmente triste para nuestra organización, porque como todo en la vida hay ciclos que deben cerrarse y este es nuestro caso. Saben que no me gusta mentir, saben que jamás les daría falsas esperanzas, porque es mejor siempre decir la verdad.

Antes que nada, quiero darles las gracias a los medios de comunicación que cumpliendo su tarea de informar a la sociedad publicaron la versión de los señores industriales, porque de esa forma la comunidad obrera se entera de la realidad de los hechos.

Ahora bien, las negociaciones con la parte patronal, en este caso los señores del Ingenio, han llegado a su fin y sólo resta la liquidación de cada uno de quienes conformamos este orgulloso e histórico sindicato, pero será conforme a la ley. Los del Ingenio dicen que es inviable financieramente y nos daban como opción continuar la zafra 2020-2021, pero a cambio de perder beneficios sindicales, lo que no permití porque así lo acordamos con todos ustedes.

He visto cifras, datos y números y me queda claro que aún es negocio la industria azucarera en nuestra querida ciudad cañera, pero también me queda claro que nosotros somos un obstáculo para que siga su operación porque a fuerza de ser sinceros conseguimos muchos de nuestros beneficios gracias a las presiones que hicimos y otras tanta a punta de amenazas, aunque también por la complicidad con los gerentes de la fábrica. Nos burlamos de los obreros de El Mante porque ellos no ganaban lo que nosotros, y siempre criticamos que fueran blandos, enquencles, dóciles. Hoy, compañeros y compañeras, no quieren que nuestro sindicato siga, porque nadie quiere comprar un Ingenio con problemas, nadie quiere ser patrón de un sindicato que tiene muchos beneficios y excesos.

Yo, en mi calidad de líder, no permitiré nunca que se mueva una sola letra de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, prefiero salir con la frente en alto, y no como un agachón. Pero, debemos sentirnos orgullosos de que el Ingenio no pudo con nosotros, aunque tengamos que terminar nuestra relación laboral.

Entiendo ahora que estamos a horas de que nuestro glorioso sindicato llegue a su fin, para que esa fábrica que fue sustento de muchas familias pueda volver a resurgir, para ello debemos hacernos a un lado y esperar que un nuevo dueño llegue a conformar un nuevo equipo de trabajo y siga inyectando recursos a nuestra ciudad, porque no solamente dependen nuestras familias sino muchas más, como la de los productores de caña, los camioneros, los cortadores, los proveedores. El Ingenio es negocio, pero no funcionará hasta que nos hayamos ido como sindicato.

Voy a seguir negociando en la ciudad de México que todos y cada uno de ustedes reciban un trato justo, y de eso me están ayudando algunos amigos del partido de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no le hace que eso les disguste a nuestros amigos panistas de Xico.

Compañeros y compañeras, no cedimos ni un centímetro de nuestros logros.

Nuestro sindicato como el “Titanic” se está hundiendo, pero nosotros unidos y como aquellos músicos del barco seguiremos tocando para la posteridad. Muchas Gracias”.

-Muy bien, ya quedó –dijo el que grababa.

Tranki aplaudía sin cesar, estaba a punto del llanto. –Conmovedor, amigo –le dijo al Duende.

El líder suspiró aliviado, secó el sudor que corría por su frente, era claro que no estaba acostumbrado a la lectura, aunque sí a la verdad.

-Vámonos fiel amigo. Aquí ya no hay mucho por hacer.

Tranki apagó la luz y cerró la puerta con un dejo de tristeza.

Tan pronto el video fue subido a las redes sociales empezaron a llover los elogios por su sinceridad para afrontar la situación: “Eres un campeón, líder”, “Gracias por tu sinceridad” “Contigo al cien”, “Eres mejor que un león”, fueron algunos mensajes que empezaron a leerse.

Tranki le acomodó el cuello de la camisa a su líder y lo palmeó.

-Gracias Tranki, sabes, voy a decirte algo. No le ganamos al Ingenio, pero vieras que pinche susto le sacamos.

El de las finanzas elevó una carcajada al cielo…su orgullo había permanecido incólume. Un gran candado gris cerró aquel portón negro de cuyo edificio se tejieron historias de grandeza.