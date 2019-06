CORRESPoNDENCIA

El crimen de la Jefa de enfermeras

Por José Luis Castillo

Las quejas y denuncias que se ventilan en la Secretaria de Salud de Tamaulipas, son atendidas directamente por la titular del área Gloria Molina Gamboa, a quien hay que reconocerle que está en todo, que se preocupa por todo, y afortunadamente cumple con todo, a pesar de los complejo y difícil que es la dependencia en mención.

Le explico, una de las quejas que actualmente es atendida por la Secretaria de Salud, y que ha dado pie a un indagación exhaustiva en uno de los centros de salud de ciudad Victoria, es la relacionada a las trampas y el crimen que comete una de las “jefas de enfermeras”, quien es acusada de desechar, tirar o desperdiciar vacunas, tan solo para cumplir con sus metas.

Molina Gamboa, tiene el expediente de este asunto en su escritorio, y sabe que desde a principios de esta administración, “la jefa de enfermeras” altera sus números y realiza una serie de irregularidades, para poder mantenerse ahí en ese cargo, lamentablemente es mucho el volumen que se ha desperdiciado que ya merece una investigación más a fondo, lo que es peor, no existen ni censos, mucho menos datos sobre los pacientes supuestamente inmunizados.

Dora, se jacta de ser una enfermera experimentada en el área, aunque poco o nada sabe sobre el tema, es una recomendada, despotrica a los cuatro vientos contra quien se deje, incluso se cuelga la medalla de haber corrido a la ex directora del Centro de Salud número 5 en ciudad Victoria, Dacia Ruíz, a quien además discriminó por una incapacidad física de la dama, y quien sabe de caso, porque en su tiempo denuncio este tipo de irregularidades de la aún jefa de enfermeras, que alteraba los números, y tiraba las vacunas.

Insisto, ahora en manos de la Secretaria de Salud, esta este tipo de investigación, que en breve dará resultados y no es más que la misma “jefa” la responsable de este tipo de irregularidades y más cuando todo mundo lo sabe, pero poco o nada puede hacer en contra de la recomendada desde el sexenio anterior.

Los planes de la Secretaria de Salud, son buenos, y aunque la atención a los pacientes es una prioridad, también lo es mantener un buen ritmo de trabajo y el cumplimento de la obligaciones laborales por parte de los empleados del sector salud, por ello se contempla la forma de hacer cambios de las “Jefas de enfermeras”, para que no se arraiguen, ni siembren vicios en un centro de salud y eso es bueno.

También está en puerta una evaluación de cada una de ellas y hasta la revisión de documentos a quien ejerce esta delicada labor en la medicina, porque incluso se sabe que existen supuesta enfermeras que no aplican ni una vacuna en gotas, no saben, menos dar un “mejoralito” y eso es delicado, ya veremos en que termina todo eso pero de que hay actuación, seguramente hay de parte de la autoridad.

Ojalá que se actué en este caso y no se permitan más irregularidades por parte de quienes tienen a su cargo los centros de Salud y el área médica, que se termine con las simulaciones y se dé continuidad al trabajo que desde las oficinas centrales imprime la responsable del área la doctora Gloria Molina, con quien no se juega y a quien difícilmente se engaña, simplemente porque es una Secretaria, que tiene compromiso, primero con su profesión, después con los tamaulipecos y principalmente con quien manda en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y júrelo que por unos cuantos, no le va quedar mal a nadie.

2.-El Presidente Municipal de Victoria Xicoténcatl González Uresti, lanzo su advertencia de “solicitar el derecho de réplica por las mentiras e incongruencias en los medios de comunicación”, eso dice el texto que se asegura es de su autoría y el cual incluso señala con entablar demandas civiles por daño moral.

“El derecho de réplica implica que pediré que se ratifique toda nota periodística o crítica que se haga sustentada en información falsa”, pero y la verdad, ¿tendrá tiempo Xico, para perderlo en este tipo de cosas, y sabrá que este derecho siempre lo ha tenido?

Lo que creemos que necesita Xico, con el respeto que se merece la figura del alcalde, son unos buenos asesores, gente con compromiso social y oficio político, con ganas de trabajar, para que no lo dejen solo, señalar errores de una administración y de quien está frente a ello, no es un delito, porque son los responsables de llevar a buen puerto la administración de recursos públicos y el desarrollo de una ciudad, con buenos y mejores servicios públicos, por los impuestos que pagamos los ciudadanos.

Victoria, no seleccionó a un alcalde peleonero, Xico, no es represor, es buena persona y bien intencionado, lo que no podemos decir de algunos de sus colaboradores, que les ha faltado experiencia, talento y oficio para resolver las cosas y antes que asesorarlo, le recomiendan un gobierno de “golpe y porrazo”, que a nada lleva y lo que es peor, aparte de gobernar Victoria, Xico, tiene que hacerle la chamba a sus colaboradores, ya se lo dijimos una vez personalmente, nos preocupa Xico, como persona y su imagen, pero a quien “le ayuda”, parece que le interesa más echarse un peso a la bolsa que la tranquilidad del alcalde, así de fácil.

[email protected]