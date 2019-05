RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El desmoronamiento del Gobierno Federal

El pueblo mexicano, sigue decepcionándose del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobierno a su cargo, porque no le ha entrado a resolver los graves problemas que padece la Nación y que mantienen a todos los sectores sociales asustados, desanimados, sin esperanza ni fe en la Cuarta Transformación, porque ésta en lugar de beneficiarlos los lleva al estancamiento, a la desesperación, al abismo y a la agonía, por lo que de no dedicarse a servirle a la gente, tendrá plantones y manifestaciones de protesta, pero en su contra.

Prometió acabar con la inseguridad pública y no lo ha cumplido, ofreció eficiente justicia, empleos, mejores salarios, combate a la corrupción, eficiencia en el gasto público y esto sigue en una simple promesa, nada ha hecho, todo ha sido mentira, generando inconformidad y malestar entre la población, ya que su tiempo lo ha dedicado a crear y poner en marcha programas que le generen clientela electoral para su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Quiere hacer de MORENA, un partido grande, fuerte, competitivo y triunfador, pero no es su función, sino de los líderes de este instituto político. Su obligación y responsabilidad es ejercer con respeto y dentro del marco legal el poder público que le otorgaron miles de mexicanos, pero no para satisfacer asuntos y caprichos personales y de grupo, se lo concedieron para escuchar y solucionar las necesidades de todos los mexicanos.

El mandatario nacional en materia de seguridad, de empleo, de combate a la corrupción e impunidad, en temas como la educación, desarrollo económico, democracia, pluralidad política, migración y en otros muchos asuntos, está reprobado y padece este fracaso, porque no tiene rumbo ni proyecto el Gobierno que preside.

Es más no ha tenido la capacidad ni para someter al orden a los funcionarios de su gabinete ni a los legisladores de su partido, pues todo hacen lo que mejor les conviene, lo malo es que sus acciones en nada benefician a la sociedad.

Mientras siga gobernando sin rumbo, al hay se va, al a ver que sale, la sociedad mexicana continuará padeciendo intimidaciones, humillaciones, agresiones, hambres y sed de justicia y se ubicará como los anteriores gobiernos que no tuvieron la capacidad para resolver los graves problemas de inseguridad, sobretodo de inseguridad pública y de justicia.

A López Obrador, deberían decirle que ya no anda en campaña política y que ya es el Presidente de todos los mexicanos, pero al mismo tiempo recomendarle que debería atender los compromisos contraídos con los ciudadanos, con los cuales se comprometió a devolverles la paz y tranquilidad y a la fecha no les ha cumplido.

En su caminar por la política, siempre llamó a los gobernantes “la mafia del poder”, los criticó, los acusó de ladrones y antidemocráticos. Si mantiene la postura de no escuchar ni presentar resultados a los mexicanos, muy pronto quienes les dieron el voto, considerarán que en el Gobierno Federal, existe otra “mafia del poder”, pero hora comandada por funcionarios de otro partido (MORENA).

Andrés Manuel López Obrador, dedica bastante tiempo a contestar a las acusaciones de sus constantes críticos y si mantiene la postura, se la pasará todo el sexenio haciendo aclaraciones. Tiene que asumir su responsabilidad y hacer a un lado lo que se hable y diga de él; México tiene prisa y exige resultados de sus gobernantes, otortando, principalmente, esa paz, tranquilidad y justicia que tanto prometió.

Los dirigentes de partidos nacionales co9mo el PRI y el PAN, así como ex presidentes de la República, han lanzado severas críticas contra el gobernante mexicano, al no estar de acuerdo con su forma de gobernar, por considerar que incurre en errores y por no cumplirle al pueblo lo que le prometió.

Recientemente visitó Tamaulipas, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien aseguró que el Gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, se está desmoronando, Acusó que es un Gobierno que no está dando resultados. En municipio de Madero, el líder panista dijo que existe preocupación por el desmoronamiento del Gobierno Federal que preside Andrés Manuel López Obrador, al estar renunciándole funcionarios por falta de presupuesto para atender las necesidades de la población.

Como ejemplo cito, la renuncia del titular del IMSS, Germán Martínez, quien dejó el puesto, al constatar la carencia de recursos de esta dependencia de salud.

Manifestó que no es aceptable que se dejen de emitir recursos para atender a 60 millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social )IMSS, para destinarlos a pequeños programas “electorales”..

“No es aceptable que3 el recursos que le toca poner al Gobierno Federal lo destine para las clientelas electorales, para el despilfarro de López Obrador y esté dejando fuera la atención médica de los que tienen derecho “, expresó. Es inaceptable que se esté pensando en construir un Tren Maya y no se le esté garantizando la atención médica a los niño co9n cáncer, que haya desabasto de medicamentos en el IMSS, que está apoyado por tres partes, que la parte que falle es la del Gobierno, destacó.

Lo acusó de ser un Gobierno Incongruente, pues habla de apoyar y lo que hace es despilfarrar el dinero público generando clientelas electorales. Lo que le interesa a Andrés Manuel, es ganar elecciones, no esté apostando por resolver los temas de economía, no le interesa el tema de seguridad, el País sigue muy violento, hay más homicidios, más secuestros, más robo a negocios, más hurtos de automóviles y esto es inaceptable, tenemos el peor arranque de los últimos cuatro sexenios.

Cambiando de tema, los que están exigiendo su base son los trabajadores del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA). Demandan que la Federación libere las plazas laborales, esto tras más de 23 años de trabajar mediante contrato. Todo apoyo que les brinden lo van a agradecer, pues merecen asegurar su base laboral.

En otro asunto, la Comisión Federal de Electricidad, sigue siendo una empresa irresponsable y abusiva. Aplica elevados cobros y además injustificados. Realiza constantes apagones y no cumple con la reparación de daños. En esta institución priva el desorden, la ineficiencia y la improductividad. Y lo peor es que al parecer esta institución no cuenta con Superintendente y si lo tiene está sordo, ciego o es una persona de escaso cerebro, no escucha y atiende las quejas de los usuarios.

El dato: Este dos de Junio acudamos todos los que tenemos credencial de elector a votar para elegir a los nuevos diputados que nos representarán en el Congreso de Tamaulipas. Usted tiene la libertad de votar por el candidato y partido que quiera.