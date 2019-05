RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El despojo de una candidata en contra de su madre

El servicio que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el país, es bastante deficiente, irresponsable, insensible, riesgoso, prepotente y grosero, por lo que los patrones deberían ser más exigentes para garantizar la atención real al combate de las enfermedades de la clase trabajadora, pero además el Gobierno Federal, tendría que ejercer verdadera fiscalización y limpia para combatir la corrupción practicada por líderes sindicales y algunos funcionarios aficionados al dinero fácil.

El IMSS está desprestigiado, porque lo han convertido en una institución que no sirve para nada, pues cuenta con personal médico y administrativo que todo le interesa y hace, menos brindar buen servicio a los trabajadores y esta institución es tan temida es que los derechohabientes y sus familiares, sientan demasiado temor a internarse en alguna clínica del IMSS.

Y tienen miedo de tratarse medicamente con el IMSS, porque han sentido en carne propia el pésimo servicio de doctores, enfermeras, personal administrativo, de dirigentes sindicales y hasta del mismo delegado, quienes no están cumpliendo con su compromiso y obligación de otorgar eficiente servicio médico y hospitalario.

El Gobierno de la República debería aplicar una estricta auditoría al IMSS, si lo hace encontrará muchos desmanes, movimientos corruptos, sobretodo en el manejo del presupuesto. Tendría que supervisar el gasto en medicinas, cobro de multas, compra de mobiliario, contratación de personal y por consecuencia el manejo de bases para los trabajadores, pues existen constantes quejas de desabasto de medicamento, de falta de médicos, enfermeras, intendentes, choferes, secretarias y de otras necesidades de la institución.

Para combatir la corrupción al interior del IMSS, primero tiene que atacar la “mafia” entre el Sindicato y funcionarios, dado que son muchas las acciones que realizan para hacer negocios ilegales y que perjudican a la institución, principalmente en su obligación de brindar servicio eficiente y de calidad, como lo merecen los derechohabientes.

Una muestra que el sector obrero tiene inconformidades contra el IMSS, destaca la reunión exigida por el dirigente de los trabajadores cetemistas de Matamoros, Juan Villafuerte Morales, con el nuevo delgado del IMSS, Fernando López Gómez y representantes de institución a nivel nacional, a quienes les entregó una larga lista de necesidades que tienen en materia de salud.

En el marco de la reunión le pidió mejor atención para la clase trabajadora. Si le hizo tal solicitud, es evidente que la clase obrera, no está recibiendo el servicio de salud que demanda y merece.

El líder obrero les dijo a los representantes del IMSS que faltan especialistas, que existe rezago en consultas con especialistas, en los dictámenes para las pensiones de los trabajadores y que hay desabasto en sillas de ruedas, pero además le demandaron un mejor servicio de ambulancia y la contratación de más médicos.

El dirigente obrero, solicitó un mejor servicio por parte del IMSS, para los trabajadores agremiados a su Sindicato instalado en Matamoros.

Los dirigentes obreros del país, debería tomar el ejemplo del líder sindical Juan Villafuerte, para que hagan la misma exigencia a las autoridades del IMSS, porque no van a decir que el servicio que otorga esta institución es excelente.

El delgado del IMSS, López Gómez, se comprometió a atender las peticiones de la clase trabajadora, pero creo que quedará en una simple promesa, porque delegados del IMSS han entrado y salido y el servicio de esta institución sigue siendo pésimo y de mucho temor para los derechohabientes.

Es fundamental se vigile al IMSS, no sólo en Tamaulipas, sino en todo el País, para que el presupuesto se destine a ofrecer eficiente servicios de salud a los trabajadores, servicios que están obligados a otorgar, porque la clase obrera paga por ello y no es justo que malos funcionarios desvíen el dinero del pueblo para sus bolillos para atender actividades que en nada benefician a los derechohabientes.

En cuanto a los sindicatos del IMSS, deberían auditarlos, vigilarlos, exigirles cuentas claras y que cumplan con su obligación, porque están convertidos en nido de corruptos, los cuales son utilizados por sus dirigentes como trinchera política para convertirse en funcionarios de elección popular, principalmente en diputados locales y federales.

Es necesario frenar sus ambiciones políticas, porque por buscar un puesto de elección popular, les roban las cuotas a los trabajadores y no cumplen con su obligación de defender sus derechos.

Cambiando de tema, la que muy pronto enfrentará problemas con la justicia es la candidata de Movimiento Ciudadano por el Distrito 19, Aide Contreras, ya que fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Madero, por el despojo de una casa en contra de su propia madre Josefina Sarazua, viuda de Contreras.

La denunciante de 90 años, afirmó tener su vivienda en la calle Jaumave número 503 en Ciudad Madero. Acusó directamente a la aspirante a legisladora del Congreso de Tamaulipas, de cerrar las puertas y vender sus pertenencias.

Le advirtió que tiene buna relación en Victoria y que nadie le quitará esa casa. También la acusó de trastornada, “ya me hicieron los exámenes y estoy muy bien”, dijo. Agregó que esa casa la construyó con su esposo, quien murió hace algún tiempo. “Se han posicionado de mi casa con papeles falsos. Ella anda queriendo ser diputada, no se quieren salir, hay fotos donde han vendido mis cosas, estufas, camas, colchones y un andador para poder caminar”.

Denunció que la candidata no le ha ayudado con alimentos ni apoyado cuando se siente enferma. Ante lo anterior, la mujer de la tercera edad interpuso la denuncia en contra de su hija Aide Contreras, confiando que las autoridades le hagan justicia y le regresen su vivienda.

Si dichas injusticia la está cometiendo la candidata con su madre, qué no podría hacer en contra de la población, si es que obtiene el poder público o fuero a través de una diputación. Si esta aspirante está cometiendo esas injusticias con su madre, no merece ni un solo voto de los electores.

En otro asunto, como si lo merecieran concesionarios del transporte del municipio de Altamira, están exigiendo un aumento de cinco pesos a la tarifa del pasaje, para cobrar 22 pesos por usuario. Las autoridades estatales no deberían dejarse sorprender y no autorizar tal petición, pues no se justifica, porque siguen brindando un servicio inseguro, ya que con sus unidades chatarra ponen en riesgo la vida de los usuarios.

Los vehículos transportistas, cuentan con múltiples fallas mecánicas, no cuenta con medidas de seguridad en caso de incendio o asaltos, pero además la mayoría no tienen aire acondicionado, es más ni circulan con placas.

Los concesionario se siguen enriqueciendo y no quieren invertir para cumplir con la tan prometido modernización dl transporte. Primero que cumplan con ofrecer un servicio seguro y de calidad a la población, de lo contrario, no debe aprobarse ni un peso de incremento a ningún transportista de los municipios del Estado. No se justifica.

El dato: El 2 de junio se realizarán elecciones para elegir diputados del Congreso de Tamaulipas. Acuda a votar por el candidato de sus preferencias. Para cambiar la imagen, por cierto, tan desprestigiada que tienen los diputados, es conveniente que los nuevos legisladores cumplan con sus promesas contraídas con el pueblo. No se vale jugar con las necesidades de la gente, es necesario que cumplan para que esa representación popular, de una vez por todas sea reconocida y apreciada por los tamaulipecos, por su buenos servicios a favor de la gente.

