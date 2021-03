Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

El Día de las Mujeres

Este lunes es el Día Internacional de la Mujer y en macro es un día de gran expectación en México y el Mundo, porque las movilizaciones sociales de ellas cada vez suben de tono por sus reclamos debido a que todavía hay muchos pendientes respecto a la igualdad con los hombres.

En ningún momento se criticará todo aquello que hagan para avanzar en su lucha, sobre todo los asuntos de violencia, porque nada puede ser más denigrante que la ofensa hacia ellas, sin embargo, la razón de que, al menos en la ciudad de México se hayan protegido con vallas metálicas los monumentos históricos, tiene que ver con las acciones negativas de aquellos infiltrados en las marchas que en forma premeditada aprovechan las protestas para hacer desmanes y causar perjuicio en las ciudades.

Aunque está de moda el asunto de la violencia política contra las mujeres en virtud de hay partidos políticos que buscan la manera de aprovechar los espacios para varones, habría que considerar que peor es la violencia física, las agresiones y los feminicidios.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello hizo ver que, el INE esta atento al cumplimiento de las normas de paridad en todo y prevención de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, en este 2021. Pero, según sus palabras, es responsabilidad exclusiva de los partidos la postulación de candidatos honorables y sin denuncias.

Hace un año en la celebración del Día de la Mujer, hubo mucho desorden en la capital del país y ahora se tomaron precauciones mediante el establecimiento de protecciones metálicas cuya altura es superior a los tres metros para evitar que los vándalos puedan dañar monumentos y edificios, medida que dio lugar a todo tipo de críticas en redes sociales.

Del Palacio Nacional, lo menos que dijeron es él está convertido en el Palacio de Hierro y que, la ciudadanía debería de vigilar la cerca para evitar que quienes están dentro del inmueble ya no salgan.

Aquello que no se esperaban es una reacción silenciosa y muy vistosa que refleja el origen de la lucha de las mujeres, la colocación de las fotos y leyendas de las personas desaparecidas por las que hablan las mujeres en marchas, manifestaciones y mítines, como el caso de la señora cuyas dos hijas se perdieron y en su desesperación de madre, se puso frente al vehículo presidencial para demandar la intervención de las autoridades en el caso de las dos mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer, deben resaltarse también aquellos logros significativos que, desde la demanda de inclusión, igualdad y respeto a sus derechos, va ya en la paridad de género si de política se trata, elemento plasmado en la Legislación Mexicana que equivale a generar los mismos espacios para ellas que para los varones.

Y la violencia del régimen contra las mujeres cuándo será observada, dado que, también encuadra en violencia política contra las mujeres.

Ahí está el caso de la señora Rosario Robles Berlanga, encarcelada de manera injusta por delitos que ni claridad tienen y que basan en señalamientos periodísticos en una acción que, desde el punto de vista de ella, es violencia de género, dado que, otros que cometieron delitos más graves que los de ella, salieron de la cárcel y hasta fueron exonerados.

En el umbral de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la exfuncionaria de la administración anterior hace una reflexión a través de una carta que vale la pena considerar, porque hace ver que nadie más de la trama de la supuesta triangulación de recursos públicos está detenido, ni es sujeto de investigación incluidos los Rectores de algunas universidades, quienes en todos los casos son hombres y ella cree que no se trata de buscar la verdad y la justicia, sino la venganza y violencia política.

Indica que es rehén porque los delitos de los que se le acusa no son graves ni ameritan prisión, por tanto, es víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos, de tener en su contra toda la fuerza del Estado contra una mujer que no huyó y cuyo delito es su nombre y su género. Además, dice que no le perdonan que haya ejercido el poder sin cortapisas, por tanto, el caso encuadra en violencia política de género, dado que el resto de los trianguladores se mantienen en silencio para que nadie los vea.

Termina su mensaje con el señalamiento de que es la típica complicidad de los hombres para protegerse entre ellos y, como siempre la opción es criminalizar a las mujeres, de manera que es el pacto que no quieren romper de ahí que a las mujeres les toca romper las cadenas y dar un grito de libertad.

Los otros

En virtud de que Yahleel Abdalá Carmona se fue del PRI al PAN en calidad de Diputada local, para convertirse en unas cuántas semanas en candidata a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y como debió de pedir licencia a la curul para estar en condiciones de registrarse bajo las siglas de su nuevo partido, en el momento que dejó la Diputación se llamó a la suplente, Copitzi Hernández García, quien por cierto, busca con afán ser alcaldesa de Río Bravo, su tierra y también la del dirigente estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas.

Con este extraño fenómeno que se ha vivido en la historia del Congreso del Estado, debido a los intereses personalistas de algunos legisladores y que, desde luego rebasan la línea del respeto a los partidos políticos que les permitieron llegar a las curules, la bancada del PRI que era de tres y se quedó en dos, es de nuevo de tres, por tanto, en las sesiones Legislativas por venir los del partido que alguna vez fue poderoso, se sentirán muy contentos.

Ellos son la diputada María Olga Garza Rodríguez, que había reclamado al PAN que quitaran de los sitios oficiales a la ahora exdiputada Yahleel Abdalá Carmona, porque había dejado el PRI, andaba en el PAN y en todas partes aparecía como priísta y el Diputado mantense Florentino Sáenz Cobos, que también sentía incómodo porque la bancada quedó de dos y ahora con Hernández García son de nuevo tres.

Este domingo concluyó el plazo para que aquellos funcionarios que buscan candidaturas de cualquier partido político que tiene la aprobación del INE y del IETAM para participar en las elecciones del seis de junio, hubiese renunciado a su cargo. Al no hacerlo, está impedido para ser postulado, de acuerdo con la determinación jurídica que fue comentada por el Consejero Presidente del Instituto electoral de la entidad, Juan José Ramos Charré.

La razón de que la fecha fue este domingo se debe a que, las renuncias deben de ser 90 días antes de las votaciones y ese plazo se cumplió en forma exacta, porque son 24 días de marzo, 30 de abril, 31 de mayo y cinco de junio dan los 90 a que se refiere la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en su Artículo 186 numerales primero y quinto.

Visits: 487 Today: 487 Total: 1628134