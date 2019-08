La@Red

“EL DINERO ES EL PAPA O LA MAMA DEL DIABLO”: AMLO

Para muchos mexicanos el proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, aún no está muerto, ese sentir lo despertó el juez federal que ordenó suspender indefinidamente la obra en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y mantener las cosas en el estado en que se encuentran para que se lleven a cabo acciones para la conservación de lo ejecutado en el NAIM y evitar la inundación.

Fue el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el que concedió la suspensión definitiva en uno de los amparos tramitados contra la cancelación del NAIM en Texcoco, para que la construcción de Santa Lucía permanezca paralizada. Freno que permanecerá hasta que el juez revise si la cancelación del NAIM fue decretada conforme a Derecho.

Enterado del dictámen del juez, el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su matinal conferencia de prensa acusó de que existe una táctica dilatoria, un sabotaje legal y chicanadas, para evitar que se construya o se demore la construcción del aeropuerto de la base militar de Santa Lucía. Luego pidió al Poder Judicial que resuelva de conformidad con la Ley los más de 80 amparos en contra de Santa Lucía.

“Espero que se resuelva pronto y hago un llamado también a los que no pudieron hacer el “negocio”, que le bajen una rayita cuando menos. Están muy alterados, el dinero no es la vida. El dinero es el papá o la mamá del diablo”, dijo el presidente.

Aún cuando la construcción no comienza, el presidente López Obrador garantizó que se va a tener terminada la obra hasta un mes antes de lo previsto en el año 2022.

“Santa Lucía vá. Es molesto sí, pero tampoco mucho porque no vayan a pensar que me mortifican o me molestan. Ya llevo muchos años en esto, no tengo la piel tan delgadita”, dijo el mandatario nacional, el que ya se prepara para rendir al pueblo su Primer Informe.

Por cierto aunque ya le han recomendado que escuche a los expertos López Obrador dijo haber visto el reporte del Banco de México “y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quiere meter en el manejo de la política económica, haciendo recomendaciones de otro tipo. Pero es mejor que juzguen a plenitud, las libertades, su autonomía, QUE TENGAN LA ARROGANCIA DE SENTIRSE LIBRES”, ¿ A que no lo son ?.

Para acabarla de acabar ahora resulta que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la Secretaría del Bienestar suspender el uso de propaganda personalizada con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la entrega de programas sociales que llevan a cabo miles de servidores de la nación.

Concretamente se solicita que esos servidores públicos no usen indumentaria con el nombre del presidente López Obrador, ya que el artículo 134 de la Constitución prohíbe que toda propaganda gubernamental tenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Sin pena ni gloria la ex candidata a la dirigencia nacional y ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, renunció ayer viernes a su militancia en las filas del Partido Revolucionario Institucional después de 29 años de ser tricolor. Su renuncia no captó ningún impacto, como que muchos ya la esperaban.

En lo personal nos pareció más importante su decisión de no impugar la elección interna del partido, en la que perdió y feo, muy feo, con Alejadro “Alito” Moreno Cárdenas, el que le ganó la pelea con cerca del millón y medio de votos, haiga sido como haiga sido, ya que el resultado final fue de un millón 693 mil 725 votos contra 177 mil que registró la fórmula Ivonne Ortega-José Encarnación Alfaro. Y nos preocupó por la amenaza de llegar a pedir la anulación de la elección, lo que no hizo después de consultar a sus seguidores. Creemos que fue la mejor decisión que tomó.

Sobre de la renuncia de Ivonne Ortega Pacheco, el senador de PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que todos los candidatos a presidentes del partido sabían cuales eran las condiciones de la elección, “nadie puede llamarse sorprendido, ni robado. Sin embargo reiteró que la contienda se hizo con un padrón inconsistente y en un momento en el que el partido lo que buscaba era más consensos que disensos.

En la carta renuncia que le dirigió a la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, Ortega advirtió que si entre los militantes prevalece la trampa y la simulación será impensable presentarse ante los mexicanos a pedir el voto en las elecciones constitucionales.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, ganador de la elección interna, afirmó que éste instituto político lamenta la renuncia de Ivonne Ortega, pero la respeta.

Por cierto mañana domingo 18 de agosto “Alito” redirá protesta como nuevo líder del PRI Nacional y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano Austria, como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Como que no se ha podido concretar la venta de la joya de corona, como bautizaron al avión presidencial que compró Felipe Caderón y tuvo que pagar Enrique Peña Nieto, hasta que llegó López Obrador y se los quitó para su venta, pero de eso ya han pasado varios meses y ni con la ayuda de la ONU le han podido encontrar comprador, porque ven fuera de foco lo que está pidiendo por él, además los años que tiene de haber sido construido y el tiempo que tiene de no ser utilizado, lo que eleva el costo de su mantenimiento.

Fuentes policiales de la Ciudad de México reportaron un enfrentamiento que se desató el jueves, entre elementos del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y presuntos delincuentes que dejó un saldo de seis civiles armados muertos, en una brecha del municipio de San Fernando, la que para mejores señas conduce al ejido González Villarreal.

El pasado 6 de agosto tuvo lugar la elección de los nuevos miembros Corresponsal Nacional de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, A.C., en la que fue designado el Doctor Octavio Herrera Pérez para asumir la corresponsalía en el estado de Tamaulipas, que es distinguido profesor de la UAT.

Como tal lo dio a conocer el Doctor Javier Garcíadiego Dantán, presidente de la Academia, el que destacó que ésta designación le fué otorgada al Dr. Herrera Pérez en base a los méritos y a la trayectoria de quien, en la actualidad, es docente e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Recibida su aceptación de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, ésta institución lo recibirá en un futuro mediato en su seno, a fin de que haga una disertación propia sobre uno de sus temas de estudio.

En la actualidad el doctor Octavio Herrera Pérez es profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT en Ciudad Victoria, donde imparte la cátedra formativa Historia del Derecho Mexicano, para lo que cuenta con el perfil del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), bien.

