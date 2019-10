David Ed Castellanos Terán

El dominio Sub-11 de México

La Federación Mexicana de Fútbol Asociación a través del Sector Amateur, experimentó algo nunca antes visto en toda su historia. El semillero oficial de futbolistas de México, vivió un momento histórico en el que los equipos representativos de Tamaulipas, hicieron el uno, dos y tres, en el Torneo Nacional Sub-11.

Los equipos de Rayados Cd. Victoria, Borreguitos y Correcaminos de Tampico, se convirtieron en los tres mejores de 28 selectivos del país, participaron del 7 al 11 de octubre en la Ciudad de México. Tamaulipas B (Rayados Victoria), y Tamaulipas C (Borreguitos Tampico), fueron los dignos finalistas, los dos mejores; los que se ganaron a pulso el reconocimiento de los participantes; y desde ahora en la categoría 2008 los dos mejores equipos de México, claro no solamente de su estado natal Tamaulipas, sino ahora el uno y dos más gloriosos respectivamente. Correcaminos, también tiene su reconocimiento.

El sector Amateur es la rama oficial de la Femexfut, encargada de promover y desarrollar los torneos encargados para la práctica del balompié en todos lo sectores no propiamente profesionales, pero en las modalidades de Fútbol Soccer: de Playa, fut 7 y Fútbol sala. Conformada por más de 200 mil jugadores, 12 mil equipos, 730 ligas y 248 colegios de árbitros a nivel nacional; siendo aquí donde nace la pasión, y en el torneo que ahora escribió en la categoría Sub-11 los nombres de Ramón Cedillo, campeón; Esteban Alberto González, subcampeón con apenas un año en la formación de futbolistas infantiles, y el experimentado Ricardo Munguía, como el mejor tercer director técnico de México.

El hecho histórico nacional que puso a Tamaulipas en las páginas deportivas de los periódicos en el país, atrajo la atención del mismo gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien aprovechó la ocasión para felicitar a los tres equipos que representaron la entidad “sorpresa” de México: Felicidades a los equipos de fútbol Rayados de #CdVictoria, Borreguitos y Correcaminos de #Tampico, por coronarse campeones, subcampeones y 3er lugar, respectivamente, en la categoría Sub-11 del torneo que organizó @SectorAmateur con 28 selectivos del país. #OrgulloTamaulipeco

Para muchos la noticia y el tuit del gobernador fue sobrado; quizás tengan razón que es un deporte muy popular en el que existen muchos compadrazgos, pero no pueden hacer menos el logro de tres equipos representados por unos niños que lejos de estar clavados en las consolas de video, sacrifican parte de su infancia para competir en lo deportivo, antes en lo académico y cada semana en sus respectivas ligas en las que sin importar sea sábado o domingo, ellos salen a darlo todo por cumplir su sueño, un sueño en el que particularmente trabajan cada semana en la Liga Universitaria de Tampico, que organizó Mauricio Pimentel, un ex juvenil seleccionado nacional que ahora está como Subdirector de Deportes y Recreación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Campus Tampico, liga en la que juegan Borreguitos y Corre; misma en la que los borreguitos dirigidos por el argentino ex futbolista profesional Esteban González, marchan invictos con 18 puntos, dos goles en contra y una diferencia de 53 a favor, superioridad que se notó en el nacional Sub-11, torneo para al que le alcanzó ser finalista, y aunque parece poquito, con menos de 24 meses al frente de la formación infantil y únicamente con dos certámenes nacionales, ya tiene su primer subcampeonato; seguro Esteban y sus dirigidos seguirán esforzándose hasta encontrar el camino al campeonato nacional de su categoría.

A todo esto, bien vale la pena echarle un ojo el twitter del gobernador Cabeza de Vaca, en el que se destaca el logro de Ramón, Esteban, y Munguía; pero también para que vengamos observando lo que Carlos Fernández Altamirano, Director del Instituto del Deporte en Tamaulipas, comenzará a trabajar para que este tipo de noticias y logros sean más seguidas en cada evento que organice el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol. Felicitaciones a todos los niños participantes del nacional, pero en especial a los tamaulipecos de Rayados, Borreguitos y Correcaminos Tampico.

¡Qué valor y dedicación de cada chamaco!

