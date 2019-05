David Ed Castellanos Terán

@dect1608

¿El elegido para el PRI?

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que es infame, deleznable, es más, que el sector Salud está “infestado de corrupción” por lo que el ex secretario José Narro Robles, aspirante a presidir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo retó a presentar las denuncias, exigiendo frenar la simulación de la Cuarta Transformación.

El ex rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), recorrió las huastecas potosina y tamaulipeca, para dialogar con los escasos y decadentes liderazgos priístas de esas entidades a quienes expresó categóricamente “quiero ser el presidente del PRI nacional”, sin embargo, en su encuentro con los medios de comunicación, de momento se notó tibio, prudente, suavecito y hasta pacífico para contrarrestar las acusaciones directas que en días pasados habría hecho el presidente contra él, el Comandante responsabilizó por omisión a Narro Robles.

El Dr. Narro, como pocos políticos en la actualidad se prestó al debate, la discusión y el intercambio de ideas en temas triviales, asimismo dio muchos vueltas para responder con franqueza ante las acusaciones de López Obrador, por lo que finalmente el académico reveló que durante sus dos años y nueve meses frente de la Secretaría de Salud, presentó 70 denuncias penales, además dijo que pidió se hiciera una investigación por no haberse comprobado el uso de los recursos federales, y remató diciendo: “no, no, no, yo no estoy diciendo que sean mentiras -los diretes de AMLO- yo lo único que estoy esperando es que presenten las denuncias y las pruebas”, fue entonces cuando en el sur de Tamaulipas los reporteros afines a la 4T pelaron los ojos

José Narro Robles, pareciera actuar como un ente independiente dentro del mismo priísmo nacional; desde que Gamboa Patrón, lo destapó junto con otros como aspirante a la candidatura del PRI a la presidencia de México, se notaba interesante un cara a cara con el rival a vencer que sería López Obrador, y a quien por cierto no vencieron; hoy Narro Robles, quien fuera rector de 2007 a 2015 en la UNAM, parece tener una hoja de vida intachable, pero sepa usted si le alcance para convertirse en el dirigente que el PRI necesita, pero aún más importante, si tiene las agallas para ser la oposición que la nación ocupa.

Y es que Narro, en la rueda de prensa realizada en Tampico, Tamaulipas; estaba como boxeador con alma de mariposa en el ring de las preguntas y respuestas; entraba, tiraba un golpe directo al presidente y luego flotaba en el aire declarando un palabrerío sin causarle daño nadie, pintaba para un decepcionante encuentro con un político realmente influyente en la vida pública de México, cuando de repente, ¡bolas! Otro recto a la Cuarta Transformación, pues celebraba la pluralidad partidista en las entidades federativas, tomando esto como un significativo progreso en la democracia mexicana, un paso histórico al que no se le debe permitir por ningún motivo dar un paso hacia atrás, volver a los años en los que el presidente no tenía oposición, es decir, un caudillismo que sirva de trampolín para una dictadura.

