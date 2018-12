RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

El error del Gobierno Federal y el desalojo de invasores

Los asesores economistas y políticos y uno que otro acomedido, han comenzado a fallarle al Presidente de la República, Andrés Manuel López, al provocar que se cometiera el error de aplicar una disminución de cuatro a cinco mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas del país, lo cual generó molestia e inconformidad entre miles de estudiantes.

Esos inútiles funcionaros deberían ser designados en funciones de baja responsabilidad y donde no estorben, así como algunos legisladores tienen que recibir la llamada de atención y regaño merecido, porque no van a negar que no estaban enterados de la disminución al mencionado presupuesto y porque ni reclamo hicieron, por dañar económicamente a un importante rubro, como es la educación.

El mandatario nacional personalmente salió de inmediato a hacer la aclaración, estableciendo el compromiso de corregir el error de la disminución en el presupuesto de las universidades públicas del país, a las cuales se les entregará lo que les corresponde.

“Quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas que se cometió un error en la presentación del presupuesto”.

El mandatario hizo el compromiso de que no se reducirá el presupuesto a las universidades. “En mi Gobierno cuando se cometa un error vamos a rectificar, porque no podemos aferrarnos”, dijo.

Pidió a los rectores de estas universidades “que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto de las universidades; voy a ser respetuoso de las autonomías de las universidades, pero quiero que haya honradez en el manejo del presupuesto que se dirige a las universidades públicas, se acaba la corrupción”.

El titular del Poder Ejecutivo Federal, informó que ya se presentó una iniciativa para impulsar un mejor sistema educativo y reiteró su compromiso de que se apoyará con becas a jóvenes para que continúen con sus estudios.

Es de sabios reconocer los errores y corregirlos. Lo cierto es que disminuir el presupuesto a la educación, es uno de los errores más grandes y el presupuesto para la preparación académica debe garantizarse y ser mayor en la medida de lo posible, pues es el elemento fundamental para contar con gente estudiada que ayudaría en el desarrollo y el bienestar del país.

Cambiando de tema, la madrugada de este miércoles, decenas de familias de la colonia irregular “Patria para Todos” de ciudad Victoria, fueron desalojadas por un fuerte operativo policiaco integrado por autoridades federales, estatales y municipales de unos terrenos, ubicados al sur este de la ciudad y que son propiedad de la ex magistrada electoral Marcia Pérez Cantú.

La acción legal de la policía provocó molestia e irritación entre las familias, motivándolos a ejercer acciones de protesta, cerrando el acceso en el entronque de la carretera a Soto la Marina con Naciones Unidas, para externar su inconformidad por el desalojo del que fueron objeto, impidiendo la circulación vehicular por más de una hora.

Se registro dialogo entre manifestantes y autoridades estatales, accediendo a levantar el bloqueo y permitir la circulación de los vehículos. No se presentó embotellamiento vehicular, ya que las autoridades viales actuaron de inmediato implementando acciones para desviar el tráfico por vías alternas.

Como reza el dicho: Al Cesar lo que es del Cesar y a DIÓS lo que es de DIÓS. Las familias fueron desalojadas con la ley en la mano.

El predio tiene un dueño y fue invadido ilegalmente, porque lo que la posesión del inmueble fue reclamado ante la justicia y da la razón a su legitimo propietario.

Los invasores tenían que ser retirados con la fuerza pública. Seguramente ya se les había solicitado desalojaran el inmueble y no atendieron la petición, por eso se uso la fuerza pública para proteger el derecho de su verdadero propietario.

Nadie puede invadir un predio si no cuenta con la escritura u otro documento que ampare la propiedad del mismo, si lo hace estaría incurriendo en un delito, como es el caso de las familias invasoras desalojadas.

A este grupo de personas o quienes las lideran les harían un favor si en su contra no proceden legalmente, porque deberían saber que incurrieron en un delito y si existe una denuncia podrían enfrentar la fresca cárcel.

La autoridad estatal estableció el compromiso de apoyarlos, para que a través de las acciones correspondientes cuenten con un predio donde vivir, pero en una zona regular, donde se cuente con los servicios públicos. El Gobierno estatal, les dejó claro que se encontraban en un terreno que tiene dueño y por lo tanto tenían que desalojarlo. Nadie se puede meter a un terreno, sino tiene un documento que lo ampere como el legítimo dueño.

Lo mejor es que los desalojados ya calmen su malestar, porque su inconformidad infundada los está induciendo a cometer más delitos, pues deberían saber que cerrar una carretera, como ellos lo hicieron, es un delito que se castiga con cárcel, por lo que mejor tendrían que preocuparse por preguntar si fueron denunciados o no por cerrar una vía de comunicación.

En otro asunto, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar, dijo que el ex alcalde panista de Madero, Andrés Zorrilla Moreno y y otros presidentes municipales que tienen observaciones, deben aclarar sus cuentas públicas o de lo contrario enfrentar las sanciones que marca la ley.

Recordó que Acción Nacional siempre ha manejado la rendición de cuentas y la transparencia y no se van a salir de esta línea..

Reiteró que todas las personas que en un momento dado no puedan comprobar el uso de los recursos sean castigados conforme a la ley.

El ex alcalde Andrés Zorrilla, no gozará de impunidad, será castigado conforme a le ley, cometió muchos errores y delitos, no tendrá perdón, tendrá que enfrentar procesos penales y la fresca cárcel. Al señor Zorrilla, se le olvidó que en Tamaulipas, el que la hace la paga.

El dato: En Tamaulipas ya no tiene cabida la invasión de predios y quien la practique tendría que enfrentar a la Ley.

Correo: Jrdelasota@hotmail.com