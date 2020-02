POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

EL ESCOLTA INCÓMODO

Salió a dar la cara.

En redes sociales ofreció una disculpa.

Alejandro, no se escondió, y con ello, dejó libre de cualquier responsabilidad al presidente municipal, Mateo Vázquez Ontiveros.

Y es que un portal de noticias había difundido la información de que un escolta del alcalde mantense, Mateo Vázquez Ontiveros, había sido detenido alterando el orden y en posesión de armas de fuego, cartuchos y equipo táctico.

Erróneamente se había involucrado al presidente municipal, quien sigue respetando aquellas palabras pronunciadas ante los medios de comunicación al inicio de su gobierno: “No voy a meter las manos por nadie de los funcionarios, ni por mi familia cuando se trate de infringir la ley”. De inmediato se hizo la aclaración sobre el asunto, al salir a relucir que el escolta de nombre “David” no era parte del equipo de seguridad del alcalde, sino del hermano del exdiputado local del PAN, Clemente Gómez y actual coordinador de los carros de ruta, Alejandro Gómez Vázquez.

Cuestionado a través de redes sociales, el susodicho salió a defenderse de los ataques que consideraba injustificados, cuestionando que las críticas vinieran a través de perfiles falsos.

“Respecto a lo de mi escolta (detenido), en efecto es mi escolta, pero me encontraba fuera de la ciudad y cada quien es responsable de sus actos, si mi escolta no valoró su trabajo y no siguió las indicaciones como las de nuestro gobernador que quiere un mejor Mante para todos entonces, tiene que pagar las consecuencias. Como Principal de mis escoltas me duele porque fue un elemento que me cuido a mí y a mi familia, pero como servidor público les puedo decir que tiene que pagar por sus actos”, escribió a POSDATA MANTE.

Y tras ello se vinieron una serie de señalamientos de diversos usuarios que por igual cuestionaban su actuar como responsable de los carros de ruta.

“No hagamos chisme donde no hay, no hagamos una polémica que es lo único que vive la gente de chismes y polémicas, mejor luchemos por un mejor Mante con nuestras denuncias ante los verdaderos delincuentes. Lo dije una vez y lo repito nuevamente seguiremos luchando para limpiar al cien de maleantes que nos tenían rodeado en transporte Público, es la encomienda que se nos indicó”.

Alejandro Gómez confirmó que el elemento involucrado ya fue dado de baja y dio por terminado el asunto: “NO PRETENDO SER UNA MONEDITA DE ORO PARA CAERLE BIEN A TODOS. Mi único trabajo y satisfacción es que no se vuelva a cobrar ninguna cuota en nuestro sindicato”, así concluyó su participación en redes sociales.

Si bien hay que valorar que el también Director de Servicios Públicos de El Mante, sale a dar la cara, es sabido que no es la primera vez que se ve envuelto en polémicas.

Si como funcionario no hay mucho que reprocharle porque su trabajo ha sido eficiente, fuera de esa labor, sus andanzas sÍ han dejado mucho que desear. Ojalá que esta situación sirva para que más allá de su actuar como funcionario, o como responsable de los carros de ruta, siga siendo también buena.

Ojalá.

AMIGOS POR EL MANTE LLEVA BENEFICIOS A LA COLONIA AZUCARERA

El grupo “Amigos por El Mante” realizó una campaña médica y de lentes en la colonia Azucarera, en donde se brindó también corte de pelo.

Ciudadanos que quieren a la ciudad se han reunido para llevar beneficios a todos los sectores de El Mante.

La gente les agradece el gesto porque no todos se dedican a brindar de su tiempo y dinero a su comunidad.

“Amigos por El Mante” seguirá recorriendo las colonias y ejidos del municipio brindando su mano amiga.