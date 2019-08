La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EL ESTILO DE LA IZQUIERDA FRENTE A LA DERECHA

El viernes por la mañana llegó a México el nuevo embajador de Estados Unidos, Christopher Landau; desconocemos si algún funcionario del nuevo gobierno estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México a recibirlo o no lo exige ningún protocolo, ó es el estilo de la Izquierda frente a la Derecha.

Nos quedó la impresión de que no hubo nadie en su espera, más que los chicos de la prensa que no le fallan. Mr. Landau, que habla muy buen español, según nosotros, llegó a nuestro país de muy buen talante, ya que hizo hincapié en que llega con la mano extendida.

Como el sucesor de Roberta Jacobson buscó una sala de prensa en las instalaciones aeroportuarias y no la encontró para la acostumbrada o conferencia de prensa, el nuevo embajador convino con los periodistas en responder a sus preguntas en uno de los pasillos del AICM.

De entrada dijo el nuevo embajador del que se dice que es abogado, pero sin experiencia en el quehacer diplomático: “llego con la mano extendida, llego aquí para escuchar y aprender”, lo que deberían de grabar muchos de los políticos mexicanos.

“Nuestros países son socios, vecinos y amigos, así es hoy y así será para siempre. Mi mensaje es muy sencillo: llego con la mano extendida”, remarcó.

Landau advirtió que Estados Unidos gana cuando hay un México próspero y estable y viceversa.

Christopher Landau, es un destacado abogado constitucionalista cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recién tomó protesta como embajador para representar a la Unión Americana en el país. Habiendo sido ratificado por el Senado de EEUU.

La liquidación del Partido Esfuerzo Social (PES) ya es oficial, como tal lo publicó el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento se inicia precisamente con la publicación del aviso de liquidación en los términos de la Ley General de Partidos Políticos. El que concluirá con la realización de la totalidad del patrimonio y la declaración para que tal efecto se realice en conjunto con el INE.

El editorial de la Iglesia Católica “Gobierno sin voluntad de diálogo”, publicado en el Semanario Religioso Desde la Fé, exhorta a los mexicanos a no resignarse a un gobierno que tome decisiones unilaterales.

“No podemos resignarnos como ciudadanos individuales y menos como sociedad civil organizada a tener un gobierno que maneja de manera unilateral y unipersonal los grandes problemas de éste país”, establecen en la publicación.

La Iglesia Católica afirmó que la población no se puede acostumbrar a un monólogo en donde los medios de comunicación se limitan a dar cuenta de largos discursos sin interlocutores, o donde la participación ciudadana sea a través de consultas a mano alzada.

“En medio de mítines a modo, asuntos que deberían analizarse con argumentos razonables y mecanismos verdaderamente democráticos. Las decisiones equivocadas, en perjuicio de todos se acumulan una tras otra”, destacan.

Aseguran que no basta el voluntarismo de una persona; un país como México requiere de mayor responsabilidad y de un verdadero diálogo social.

De entrada la Arquidiócesis de México llamó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a realizar un verdadero diálogo con la sociedad y a no tratar de resolver los problemas del país de manera unilateral.

Por cierto en Oaxaca los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla le cerraron el paso al convoy en el que viajaba el Presidente López Obrador, para pedirle su intervención casi llorando, porque ya tienen dos años sin agua porque les han condicional la reconexión al manantial a ceder sus tierras a un vecino.

López Obrador en respuesta les dijo que no podía detenerse, por lo que los pobladores le solicitaron una cita para explicarle la situación, a lo que se comprometio a enviar a un funcionario. “Ya nos han mandado muchos funcionarios y no nos han hecho caso, le dijeron al mandatario. Luego le pidieron que mandara al Ejército, pero les respondió que las fuerzas armadas no se usarán para reprimir.

El presidente se despidió diciendo: “No me trataron bien, mejor me voy”. Que pronto se le olvidaron sus promesas en campaña, “primero los pobres”. Lo dijimos antes y lo vamos a seguir diciendo, es más de lo mismo.

En que parte de la historia se equivocó la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Hacienda, ya que pidiéron a la Interpool detener a Carlos Ahumada por fraude a la Hacienda pública, al que efectivamente detuvieron el viernes en Buenos Aires, Argentina, pero fue liberado durante la madrugada. Se le está haciendo bolas el engrudo al gobierno de la Izquierda que sueña con su Cuarta Transformación y esta como el burrito que da dos pasos para adelante y dos pasos para atrás. Así de sencillo.

A decir verdad no nos consta pero ya trascendió con pelos y detalles que los líderes evangélicos cobran como servidores de la nación de la 4T, nada más y nada menos que 51 mil 87 pesos netos mensuales, según la información publicada en la plataforma nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública.

Tal como estaba previsto ayer domingo rindió protesta Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas como nuevo dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, con Carolina Viggiano Austria como secretaria general. Entre lo más importante que hizo o dijo fue que invitó a regresar al partido a los mexicanos que ya no se sintieron representados por el PRI.

Al arrancar en la UAT hoy lunes 19 de agosto el nuevo ciclo escolar, el rector José Andrés Suárez Fernández, le manifestó su mensaje de bienvenida a la comunidad universitaria que se incorpora a la actividad académica en todos los plateles de la máxima casa de estudios del estado.

Destacó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas se prepara para recibir a los estudiantes de nuevo ingreso, que han elegido a ésta Universidad para realizar sus estudios, en los programas de licenciatura, como en bachillerato y posgrado.

“Sean muy bienvenidos todos nuestros nuevos estudiantes a la UAT, tanto aquellos que van a iniciar su carrera profesional, como aquellos que inician su posgrado o inician su preparatoria”, apuntó.

“Y por supuesto sean bienvenidos nuevamente, nuestros alumnos de reingreso y los profesores, a un nuevo ciclo académico más en la Universidad Autónoma de Tamaulipas”, agregó.

En su mensaje Suárez Fernández recalcó que “estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y con las mejores intenciones de formar buenos profesionistas y buenos ciudadanos, útiles para Tamaulipas, útiles para México. Nuevamente sean todos bienvenidos”.

En el inicio del nuevo ciclo escolar de la UAT son cerca de 40 mil estudiantes en licenciatura, posgrado y bachillerato y alrededor de tres mil profesores, los que estarán incorporándose a la actividad académica en los 26 planteles de ésta Universidad.

